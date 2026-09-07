EQS-Adhoc: hGears AG: Geschäftsführung der deutschen Tochtergesellschaft hGears Schramberg GmbH stellt Insolvenzantrag in Eigenverwaltung wegen Zahlungsunfähigkeit

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hGears AG: Geschäftsführung der deutschen Tochtergesellschaft hGears Schramberg GmbH stellt Insolvenzantrag in Eigenverwaltung wegen Zahlungsunfähigkeit



07.09.2026 / 13:50 CET/CEST

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hGears AG: Geschäftsführung der deutschen Tochtergesellschaft hGears Schramberg GmbH stellt Insolvenzantrag in Eigenverwaltung wegen Zahlungsunfähigkeit

Schramberg, 7. September 2026 – Der Vorstand der hGears AG teilt mit, dass die Geschäftsführung der deutschen Tochtergesellschaft, hGears Schramberg GmbH, heute beim zuständigen Amtsgericht Rottweil einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens in Eigenverwaltung gestellt hat. Der Grund für diesen Schritt ist der Eintritt der Zahlungsunfähigkeit bei der hGears GmbH aufgrund zu geringer Produktionsvolumina und einer für das aktuelle Geschäftsvolumen zu hohen Kostenbasis.

Das Verfahren betrifft ausschliesslich die hGears Schramberg GmbH. Die hGears AG sowie die weiteren Gesellschaften der hGears Gruppe sind hiervon derzeit nicht betroffen. Ziel des Verfahrens ist es, die erforderliche Restrukturierung des Standorts Schramberg in einem geordneten rechtlichen Rahmen voranzutreiben und die Voraussetzungen für eine zukunftsfähige Aufstellung zu schaffen. Geplant ist, dass der Geschäftsbetrieb der hGears Schramberg GmbH nach Einreichung des Antrags auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens fortgeführt wird.

Die hGears AG prüft derzeit die Auswirkungen auf ihre Vermögens-, Finanz- und Ertragslage. Zwischen der hGears Schramberg GmbH und der hGears AG besteht ein Beherrschungsvertrag. Im Zusammenhang mit dem Insolvenzverfahren können sich daraus grundsätzlich finanzielle Auswirkungen für die hGears AG ergeben, deren Art und Umfang vom weiteren Verlauf des Verfahrens abhängen.

Über wesentliche weitere Entwicklungen wird die hGears AG den Kapitalmarkt im Einklang mit den gesetzlichen Anforderungen informieren.

Kontakt:

hGears AG

Christian Weiz

Head of Investor Relations

Brambach 38

78713 Schramberg

T: +49 (7422) 566 222

E: christian.weiz@hgears.com