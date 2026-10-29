EQS-Adhoc: Heidelberger Druckmaschinen AG: Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft: HEIDELBERG passt Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2026/2027 an

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Heidelberger Druckmaschinen AG: Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft: HEIDELBERG passt Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2026/2027 an



29.10.2026 / 12:00 CET/CEST

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5,6 % bis 6,6 %. Bislang wurde eine spürbare Verbesserung gegenüber der bereinigten EBITDA-Marge des Vorjahres von 6,6 % erwartet.



Ursächlich für die Anpassung sind insbesondere die weltwirtschaftlichen Rahmenbedingungen und der anhaltende Kostendruck, negative Produktmixeffekte insbesondere aus der Entwicklung im Nahen Osten und Verzögerungen bei Projekten im Segment Technologies.



Die Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2026/2027 bleibt unverändert. Diese geht von einem stabilen Konzernumsatz gegenüber Vorjahr aus (Vorjahr: 2.293 Mio. EUR).



Vorläufige Zahlen für das erste Halbjahr

Auf Basis vorläufiger Zahlen lag der Auftragseingang im ersten Halbjahr bei 1.141 Mio. € (Vorjahr: 1.111 Mio. €) und im zweiten Quartal bei 604 Mio. € (Vorjahr: 551 Mio. €). Der Umsatz erreichte im ersten Halbjahr 913 Mio. € (Vorjahr: 985 Mio. €) bzw. 509 Mio. € im zweiten Quartal (Vorjahr: 519 Mio. €). Die bereinigte EBITDA-Marge verbesserte sich im zweiten Quartal sequenziell auf 6,4 % und betrug nach sechs Monaten 3,7 % (Vorjahr: 6,4 %).



Das Ergebnis nach Steuern lag nach sechs Monaten bei -9 Mio. € (Vorjahr: 0 Mio. €) und stieg im zweiten Quartal auf 24 Mio. € an (Vorjahr: 11 Mio. €), insbesondere aufgrund eines positiven, ertragswirksamen Unterschiedsbetrags aus dem Erwerb von manroland sheetfed. Der Free Cashflow lag nach sechs Monaten vor allem aufgrund des unterjährigen Aufbaus des Net Working Capital bei -125 Mio. € (Vorjahr: -64 Mio. €).



Die vollständigen Geschäftszahlen für das erste Halbjahr des Geschäftsjahres 2026/2027 wird HEIDELBERG am 12. November 2026 veröffentlichen.



Kontakt:

Heidelberger Druckmaschinen AG



Corporate Public Relations

Thomas Fichtl

Tel: +49 (0)6222 82-67123

Fax: +49 (0)6222 82-67129

E-Mail: thomas.fichtl@heidelberg.com



Investor Relations

Marc Schellenberger

Tel.: +49 6222 82-6120

E-Mail:

HEIDELBERG passt die Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2026/2027 an. Für das laufende Geschäftsjahr erwartet HEIDELBERG nunmehr eine bereinigte EBITDA-Marge von. Bislang wurde eine spürbare Verbesserung gegenüber der bereinigten EBITDA-Marge des Vorjahres vonerwartet.Ursächlich für die Anpassung sind insbesondere die weltwirtschaftlichen Rahmenbedingungen und der anhaltende Kostendruck, negative Produktmixeffekte insbesondere aus der Entwicklung im Nahen Osten und Verzögerungen bei Projekten im Segment Technologies.Diefür das Geschäftsjahr 2026/2027 bleibt unverändert. Diese geht von einem stabilen Konzernumsatz gegenüber Vorjahr aus (Vorjahr: 2.293 Mio. EUR).Auf Basis vorläufiger Zahlen lag derim ersten Halbjahr bei 1.141 Mio. € (Vorjahr: 1.111 Mio. €) und im zweiten Quartal bei 604 Mio. € (Vorjahr: 551 Mio. €). Dererreichte im ersten Halbjahr 913 Mio. € (Vorjahr: 985 Mio. €) bzw. 509 Mio. € im zweiten Quartal (Vorjahr: 519 Mio. €). Dieverbesserte sich im zweiten Quartal sequenziell auf 6,4 % und betrug nach sechs Monaten 3,7 % (Vorjahr: 6,4 %).Daslag nach sechs Monaten bei -9 Mio. € (Vorjahr: 0 Mio. €) und stieg im zweiten Quartal auf 24 Mio. € an (Vorjahr: 11 Mio. €), insbesondere aufgrund eines positiven, ertragswirksamen Unterschiedsbetrags aus dem Erwerb von manroland sheetfed. Derlag nach sechs Monaten vor allem aufgrund des unterjährigen Aufbaus des Net Working Capital bei -125 Mio. € (Vorjahr: -64 Mio. €).Die vollständigen Geschäftszahlen für das erste Halbjahr des Geschäftsjahres 2026/2027 wird HEIDELBERG amveröffentlichen.Kontakt:Heidelberger Druckmaschinen AGCorporate Public RelationsThomas FichtlTel: +49 (0)6222 82-67123Fax: +49 (0)6222 82-67129E-Mail: thomas.fichtl@heidelberg.comInvestor RelationsMarc SchellenbergerTel.: +49 6222 82-6120E-Mail: marc.schellenberger@heidelberg.com



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