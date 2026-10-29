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29.10.2026 12:00:53

EQS-Adhoc: Heidelberger Druckmaschinen AG: Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft: HEIDELBERG passt Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2026/2027 an

Heidelberger Druckmaschinen
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EQS-Ad-hoc: Heidelberger Druckmaschinen AG / Schlagwort(e): Prognose / Gesamtjahr
Heidelberger Druckmaschinen AG: Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft: HEIDELBERG passt Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2026/2027 an

29.10.2026 / 12:00 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

HEIDELBERG passt die Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2026/2027 an. Für das laufende Geschäftsjahr erwartet HEIDELBERG nunmehr eine bereinigte EBITDA-Marge von 5,6 % bis 6,6 %. Bislang wurde eine spürbare Verbesserung gegenüber der bereinigten EBITDA-Marge des Vorjahres von 6,6 % erwartet.

Ursächlich für die Anpassung sind insbesondere die weltwirtschaftlichen Rahmenbedingungen und der anhaltende Kostendruck, negative Produktmixeffekte insbesondere aus der Entwicklung im Nahen Osten und Verzögerungen bei Projekten im Segment Technologies.

Die Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2026/2027 bleibt unverändert. Diese geht von einem stabilen Konzernumsatz gegenüber Vorjahr aus (Vorjahr: 2.293 Mio. EUR).

Vorläufige Zahlen für das erste Halbjahr
Auf Basis vorläufiger Zahlen lag der Auftragseingang im ersten Halbjahr bei 1.141 Mio. € (Vorjahr: 1.111 Mio. €) und im zweiten Quartal bei 604 Mio. € (Vorjahr: 551 Mio. €). Der Umsatz erreichte im ersten Halbjahr 913 Mio. € (Vorjahr: 985 Mio. €) bzw. 509 Mio. € im zweiten Quartal (Vorjahr: 519 Mio. €). Die bereinigte EBITDA-Marge verbesserte sich im zweiten Quartal sequenziell auf 6,4 % und betrug nach sechs Monaten 3,7 % (Vorjahr: 6,4 %).

Das Ergebnis nach Steuern lag nach sechs Monaten bei -9 Mio. € (Vorjahr: 0 Mio. €) und stieg im zweiten Quartal auf 24 Mio. € an (Vorjahr: 11 Mio. €), insbesondere aufgrund eines positiven, ertragswirksamen Unterschiedsbetrags aus dem Erwerb von manroland sheetfed. Der Free Cashflow lag nach sechs Monaten vor allem aufgrund des unterjährigen Aufbaus des Net Working Capital bei -125 Mio. € (Vorjahr: -64 Mio. €).

Die vollständigen Geschäftszahlen für das erste Halbjahr des Geschäftsjahres 2026/2027 wird HEIDELBERG am 12. November 2026 veröffentlichen.

Kontakt:
Heidelberger Druckmaschinen AG

Corporate Public Relations
Thomas Fichtl
Tel: +49 (0)6222 82-67123
Fax: +49 (0)6222 82-67129
E-Mail: thomas.fichtl@heidelberg.com

Investor Relations
Marc Schellenberger
Tel.: +49 6222 82-6120
E-Mail: marc.schellenberger@heidelberg.com
 


Ende der Insiderinformation

29.10.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Heidelberger Druckmaschinen AG
Kurfürsten-Anlage 52–60
69115 Heidelberg
Deutschland
Telefon: +49 (0)6222 82-67120
Fax: +49 (0)6222 82-67129
E-Mail: investorrelations@heidelberg.com
Internet: www.heidelberg.com
ISIN: DE0007314007
WKN: 731400
Indizes: SDAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
LEI Code: 529900ZM98OISTG16932
EQS News ID: 2424600

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2424600  29.10.2026 CET/CEST

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Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel

Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.

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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch

Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.

Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.

Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

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Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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