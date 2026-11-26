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26.11.2026 10:00:13
EQS-Adhoc: H&K AG: Vertrag mit CEO Dr.-Ing. Jens Bodo Koch bis Ende Januar 2030 verlängert
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EQS-Ad-hoc: H&K AG / Schlagwort(e): Personalentscheidungen / Vorstand/Personalentscheidungen / Vorstand
Oberndorf am Neckar, 26. November 2026
Heckler & Koch setzt auf Kontinuität: Vertrag mit CEO Dr.-Ing. Jens Bodo Koch bis Ende Januar 2030 verlängert
Der Aufsichtsrat der H&K AG hat den Vertrag des Vorstandsvorsitzenden Dr.-Ing. Jens Bodo Koch um weitere drei Jahre bis Ende Januar 2030 verlängert. Koch steht seit Mai 2018 an der Spitze des Unternehmens. Mit der erneuten Bestellung setzt der Aufsichtsrat auf Kontinuität in einer Phase starken Wachstums und umfassender Investitionen.
Unter der Führung von Dr. Koch hat Heckler & Koch in den vergangenen Jahren seine wirtschaftliche und industrielle Basis nachhaltig gestärkt. Das Unternehmen hat frühzeitig erheblich in moderne Produktionskapazitäten investiert, seine Innovationskraft kontinuierlich ausgebaut und sein Produkt- und Serviceportfolio konsequent weiterentwickelt. Damit hat Heckler & Koch zugleich seine Position als leistungsfähiger und verlässlicher Partner der Streit- und Sicherheitskräfte weiter gestärkt.
Dr. Rainer Runte, Vorsitzender des Aufsichtsrats der H&K AG, erklärt:
„Der Vorstand unter der Führung von Jens Bodo Koch hat Heckler & Koch in den vergangenen Jahren mit grosser Weitsicht weiterentwickelt. Besonders wichtig war die frühzeitige Entscheidung, erheblich in unsere industriellen Kapazitäten zu investieren. Davon profitieren wir heute: Heckler & Koch verfügt bereits jetzt über die industrielle Leistungsfähigkeit und Lieferfähigkeit, die unsere Kunden angesichts der veränderten Sicherheitslage dringend benötigen.
Jens Bodo Koch hat dabei wirtschaftlichen Erfolg mit einer klaren langfristigen Strategie verbunden. Der Aufsichtsrat ist überzeugt, dass Kontinuität an der Unternehmensspitze gerade in dieser entscheidenden Phase der weiteren Entwicklung von grosser Bedeutung ist, und freut sich auf die Fortsetzung der erfolgreichen Zusammenarbeit.“
Nach Investitionen von rund 100 Millionen Euro in den vergangenen vier Jahren plant Heckler & Koch für die kommenden Jahre weitere Investitionen von mehr als 230 Millionen Euro. Neben dem Ausbau der Produktionskapazitäten entwickelt das Unternehmen seine internationale industrielle Präsenz an den bestehenden Standorten sowie neue Geschäftsfelder konsequent weiter.
Dr.-Ing. Jens Bodo Koch, Vorstandsvorsitzender der H&K AG, erklärt:
„Ich danke dem Aufsichtsrat für das erneute Vertrauen. Gemeinsam mit meinen Kollegen und unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist es uns gelungen, Heckler & Koch grundlegend weiterzuentwickeln und frühzeitig die Voraussetzungen dafür zu schaffen, heute leistungs- und lieferfähig zu sein.
Gleichzeitig liegen wichtige Jahre vor uns. Wir werden weiterhin in den Ausbau unserer Kapazitäten investieren und unsere Innovationskraft kontinuierlich stärken. Unser gemeinsamer Anspruch bleibt dabei unverändert: den Frauen und Männern, die unsere Freiheit und Demokratie schützen, die bestmögliche Ausrüstung zur Verfügung zu stellen, damit sie ihren anspruchsvollen Auftrag erfolgreich erfüllen können.“
Ende der Insiderinformation
26.11.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|H&K AG
|Heckler & Koch-Strasse 1
|78727 Oberndorf am Neckar
|Deutschland
|Telefon:
|07423 79-0
|Fax:
|07423 79-2350
|E-Mail:
|info.ir@heckler-koch-de.com
|Internet:
|www.heckler-koch.com
|ISIN:
|DE000A11Q133, XS1649057640
|WKN:
|A11Q13
|Börsen:
|Freiverkehr in Stuttgart; Paris (Euronext Access)
|LEI Code:
|529900PURWE5WMRCH576
|EQS News ID:
|2442370
|Notierung in Frankfurt vorgesehen./Intended to be listed in Frankfurt.
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2442370 26.11.2026 CET/CEST
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