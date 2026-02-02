Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’233 0.3%  SPI 18’252 0.2%  Dow 48’892 -0.4%  DAX 24’572 0.1%  Euro 0.9185 0.2%  EStoxx50 5’934 -0.2%  Gold 4’724 -2.9%  Bitcoin 60’120 1.0%  Dollar 0.7747 0.2%  Öl 65.9 -6.8% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche1203204Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Rheinmetall345850
Top News
BYD-Aktie knickt ein: Schwacher Januar-Absatz belastet Kurs
Ausblick: Palantir mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Analyse: Equal Weight-Bewertung für DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie von Barclays Capital
Januar 2026: Analysten sehen Potenzial bei Munich Re-Aktie
Bitcoin, Ethereum und Co. bleiben unter Druck - teils zweistellige Verluste
Suche...
eToro entdecken

Grammer Aktie 494946 / DE0005895403

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

02.02.2026 10:48:04

EQS-Adhoc: GRAMMER AG übertrifft Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2025 – operatives EBIT in Q4 deutlich über Vorjahresniveau

Grammer
6.34 CHF 11.84%
Kaufen Verkaufen

EQS-Ad-hoc: Grammer Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Prognose / Gesamtjahr
GRAMMER AG übertrifft Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2025 – operatives EBIT in Q4 deutlich über Vorjahresniveau

02.02.2026 / 10:48 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

GRAMMER AG übertrifft Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2025 – operatives EBIT in Q4 deutlich über Vorjahresniveau

Ursensollen, 2. Februar 2026 – Die GRAMMER AG (WKN 589540, ISIN DE0005895403) verzeichnet auf Basis vorläufiger Zahlen für das Geschäftsjahr 2025 einen Konzernumsatz in Höhe von 1,82 Mrd. EUR sowie ein operatives EBIT von 75,1 Mio. EUR (Vj. 41,6 Mio. EUR). Damit fällt das Ergebnis deutlich besser aus als ursprünglich erwartet. Das Unternehmen prognostizierte bisher ein operatives EBIT in Höhe von rund 60 Mio. EUR bei einem Umsatz auf Vorjahresniveau von etwa 1,9 Mrd. EUR.

Das gestiegene Ergebnis ist insbesondere auf die Entwicklung im vierten Quartal zurückzuführen. Das operative EBIT im Schlussquartal 2025 belief sich auf rund 25,1 Mio. EUR und lag damit deutlich über dem Vorjahreswert (3,6 Mio. EUR). Der Umsatz lag bei 434,3 Mio. EUR (Q4 2024: 449,7 Mio. EUR).

Vor allem die Region EMEA trug durch konsequente Umsetzung der Top-10-Massnahmen, wie z.B. Restrukturierungsinitiativen, Effizienzsteigerungsprogrammen und Kompensation gestiegener Kosten durch Kundenbeiträge zu dieser positiven Entwicklung bei.

Die GRAMMER AG veröffentlicht den vollständigen Jahresabschluss und den Geschäftsbericht 2025 am 27. März 2026.
 

Der Vorstand
GRAMMER AG
 


Kontakt:
GRAMMER Aktiengesellschaft
Katerina Koch
Tel.: 09621 66 2222
investor-relations@grammer.com


Ende der Insiderinformation

02.02.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: GRAMMER Aktiengesellschaft
Grammer-Allee 2
92289 Ursensollen
Deutschland
Telefon: +49 (0)9621 66-0
Fax: +49 (0)9621 66-31000
E-Mail: investor-relations@grammer.com
Internet: www.grammer.com
ISIN: DE0005895403, DE0005895403
WKN: 589540, 589540
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), München; Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Stuttgart, Tradegate BSX
EQS News ID: 2269558

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2269558  02.02.2026 CET/CEST

Nachrichten zu Grammer AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Grammer AG

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: KLA, Alphabet & BBVA mit François Bloch

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ KLA
✅ Alphabet A
✅ BBVA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: KLA, Alphabet & BBVA mit François Bloch

Inside Trading & Investment

10:39 Ölmarkt im Umbruch: Zwischen Überangebot, Energiewende und geopolitischem Risiko
09:21 Marktüberblick: Crash in den Edelmetallen
09:07 SMI mit freundlichem Wochenausklang
07:14 UBS Logo UBS KeyInvest: NASDAQ 100 – Der nächste Rücksetzer
30.01.26 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 14.80% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Alphabet, Amazon, Apple
29.01.26 Julius Bär: 13.00% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (58%) auf Nestle SA, Swatch Group AG, Swiss Re AG, UBS Group AG
28.01.26 3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: KLA, Alphabet & BBVA mit François Bloch
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’752.16 19.83 SJVBHU
Short 14’033.23 13.88 BFES1U
Short 14’562.88 8.91 SB5BKU
SMI-Kurs: 13’229.39 02.02.2026 10:43:05
Long 12’692.21 19.98 S92BSU
Long 12’384.19 13.67 S9VBDU
Long 11’873.71 8.97 SQOB2U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Gold, Öl & Co. in KW 5: So bewegten sich die Rohstoffe in der vergangenen Woche
KW 5: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Die Performance der Kryptowährungen in KW 5: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Bitcoin, Ethereum und Co. bleiben unter Druck - teils zweistellige Verluste
Krypto-Exodus: Warum Anleger Bitcoin, Ethereum, Ripple & Co. zahlreich nach unten schicken
Buy-Note für SAP SE-Aktie: Neue Analyse von Jefferies & Company Inc.
SMI etwas fester -- DAX stabil -- Asiens Börsen am Montag schliesslich tiefrot
UBS AG bescheinigt Neutral für Nestlé-Aktie
EQS-CMS: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München: Release of a capital market information

Top-Rankings

Rohstoffe im Januar 2026: So bewegten sich Gold, Öl und Co. im vergangenen Monat
Im abgelaufenen Monat kam es am Rohstoff-Markt zu deutlichen Ausschlägen. So bewegten sich die C ...
Bildquelle: Africa Studio / Shutterstock.com
Bitcoin, Ether & Co. im Januar 2026: Die Performance der Kryptowährungen
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte im vergangenen Monat stark. Das sind die Gewinner und ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Januar 2026: Tops und Flops der SMI-Aktien im vergangenen Monat
Der Januar 2026 hatte für den heimischen Aktienmarkt einiges zu bieten. So entwickelten sich die ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

finanzen.net News

Datum Titel
10:54 Großbritannien: Industriestimmung steigt auf den höchsten Stand seit 17 Monaten
10:55 Hannover Rück-Aktie gefragt:: Anleger folgen Goldman-Sachs-Überzeugung
10:50 Razzia bei mutmaßlichem Beschaffungs-Netzwerk für Russland
10:49 Altersstandardisierte Krebsmortalität in Deutschland sinkt
10:39 ROUNDUP/Eurozone: Industriestimmung erholt sich etwas nach Neunmonatstief
10:39 AKTIEN IM FOKUS: Anleger machen im Rohstoffsektor Kasse
10:38 OTS: Reisebank AG / Reisebank mit positiver Jahresbilanz 2025 / Goldgeschäft ...
10:37 OTS: Reisebank AG / Reisebank mit positiver Jahresbilanz 2025 / Goldgeschäft ...
10:34 GNW-News: EZVIZ stellt die 4G- & WLAN-Akku-Kamera-Familie vor: Damit Ihre Überwachung nie aussetzt
10:23 Razzia bei mutmaßlichem Beschaffungs-Netzwerk für Russland