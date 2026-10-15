Good Brands Aktie 35201708 / DE000A2AA5A0
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15.10.2026 16:33:13
EQS-Adhoc: Good Brands AG: Portfoliobereinigung - Abschreibungen
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EQS-Ad-hoc: Good Brands AG / Schlagwort(e): Erhebliche ausserordentliche Aufwendungen/Sonstiges
Der Vorstand der Good Brands AG hat am heutigen Tage entschieden die Beteiligungen United Screens GmbH (455 TEUR), Marvin Inc. (150 TEUR), WineGuys Germany GmbH (92 TEUR), truemorrow Solutions UG (haftungsbeschränkt) (60 TEUR), Pure Beverage GmbH (20 TEUR) und Make Love and Aid GmbH (2 TEUR) vollständig und die stilfaser GmbH (um 2.243 TEUR) teilweise im Wert zu berichtigen und eine Portfolio-Bereinigung durchzuführen. Die Abschreibungen betragen damit insgesamt 3,0 Mio. Euro.
Ende der Insiderinformation
15.10.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Good Brands AG
|Turleystrasse 8
|68167 Mannheim
|Deutschland
|Telefon:
|0151 - 17485936
|E-Mail:
|langner@goodbrands-ag.com
|Internet:
|www.goodbrands-ag.com
|ISIN:
|DE000A2AA5A0
|WKN:
|A2AA5A
|Börsen:
|Freiverkehr in Hamburg
|EQS News ID:
|2416764
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2416764 15.10.2026 CET/CEST
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