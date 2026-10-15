EQS-Adhoc: Good Brands AG: Portfoliobereinigung - Abschreibungen

EQS-Ad-hoc: Good Brands AG / Schlagwort(e): Erhebliche ausserordentliche Aufwendungen/Sonstiges

Good Brands AG: Portfoliobereinigung - Abschreibungen



15.10.2026 / 16:33 CET/CEST

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Der Vorstand der Good Brands AG hat am heutigen Tage entschieden die Beteiligungen United Screens GmbH (455 TEUR), Marvin Inc. (150 TEUR), WineGuys Germany GmbH (92 TEUR), truemorrow Solutions UG (haftungsbeschränkt) (60 TEUR), Pure Beverage GmbH (20 TEUR) und Make Love and Aid GmbH (2 TEUR) vollständig und die stilfaser GmbH (um 2.243 TEUR) teilweise im Wert zu berichtigen und eine Portfolio-Bereinigung durchzuführen. Die Abschreibungen betragen damit insgesamt 3,0 Mio. Euro.



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