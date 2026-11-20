|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
20.11.2026 21:36:44
EQS-Adhoc: Global Health Care AG: Verwaltungsrat schlägt Veräusserung der milon-Beteiligung auf Basis eines Eigenkapitalwerts von EUR 23,3 Mio. vor – Bezugsrecht für alle Aktionäre
|
EQS-Ad-hoc: Global Health Care AG / Schlagwort(e): Mergers und Acquisitions / Verkauf von Unternehmensteilen/Strategische Unternehmensentscheidung
Global Health Care AG: Verwaltungsrat schlägt Veräusserung der milon-Beteiligung auf Basis eines Eigenkapitalwerts von EUR 23,3 Mio. vor – Bezugsrecht für alle Aktionäre – ausserordentliche Generalversammlung am 14. Dezember 2026
Vaduz, 20. November 2026 – Der Verwaltungsrat der Global Health Care AG (ISIN Aktie: LI1147158318, WKN: A3C7M8; ISIN Anleihe 2024/2029: DE000A3L3V28) hat mit Zustimmung des Aufsichtsrates beschlossen, einer ausserordentlichen Generalversammlung die Veräusserung von bis zu 100 % der Geschäftsanteile an der milon Holding GmbH vorzuschlagen. In Ergänzung zur Mitteilung vom 18. November 2026 ist damit eine Entscheidung über die Vorlage an die Generalversammlung getroffen.
Der Veräusserung wird ein Eigenkapitalwert von EUR 23,3 Mio. zugrunde gelegt. Er ergibt sich aus dem Bewertungsergebnis von EUR 13,5 Mio. und dem Verzicht der Gesellschaft auf Gesellschafterdarlehen gegen die milon Holding GmbH von nominal EUR 9,8 Mio., die ihr als Kaufpreisleistung übertragen werden. Alle Aktionäre erhalten ein Bezugsrecht im Verhältnis ihrer Beteiligung; je Aktie entspricht dies einem Erwerbspreis von rund EUR 0,80.
Ein Ankerinvestor erwirbt bis zu 30 % der Geschäftsanteile zusammen mit einer Darlehensteilforderung von nominal EUR 6,5 Mio. zu einem Gesamtkaufpreis von EUR 3,5 Mio. in bar. Die Mehrheitsaktionärin Maponos Holding AG erwirbt bis zu 30 % gegen Übertragung von Darlehensforderungen von nominal EUR 7,71 Mio., wovon EUR 0,72 Mio. der Gesellschaft ohne Gegenleistung zufliessen. Bis zu 30 % erwirbt aus abgetretenen Bezugsrechten die steuerprofi.at Steuerberatungsgesellschaft mbH, deren Geschäftsführer Präsident des Aufsichtsrates der Gesellschaft ist. Sie leistet überwiegend durch Aufrechnung mit Darlehen an die Gesellschaft von bis zu rund EUR 4,1 Mio. und gibt im Gegenzug ihre Pfandrechte an den Geschäftsanteilen frei.
Der Gesellschaft fliessen dadurch Barmittel von rund EUR 4,3 Mio. zuzüglich der Zahlungen aus der Ausübung von Bezugsrechten zu; ihre Verbindlichkeiten verringern sich zusätzlich um bis zu rund EUR 4,1 Mio. Der Erlös dient der Begleichung von Verbindlichkeiten der Gesellschaft.
Die ausserordentliche Generalversammlung findet am 14. Dezember 2026 um 10:30 Uhr in der Kanzlei RA Mag. Wolfgang Fürnschuss, Landstrasse 81, 9494 Schaan, statt. Das Bezugsrecht kann ausschliesslich in der Generalversammlung ausgeübt werden. Einladung, Erläuterungen und Beschlussvorlagen sind ab 21. November 2026 unter www.ems.ag abrufbar.
Ende der Insiderinformation
20.11.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Global Health Care AG
|Schliessa 6
|9495 Triesen
|Liechtenstein
|Telefon:
|+423 390 00 20
|E-Mail:
|info@ghc.ag
|Internet:
|https://www.ghc.ag/
|ISIN:
|LI1147158318
|WKN:
|A3C7M8
|Börsen:
|Freiverkehr in München
|LEI Code:
|967600QYEHQ3QNGRQG20
|EQS News ID:
|2439898
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2439898 20.11.2026 CET/CEST
Trading Signals: Swisscom - Zu viel des Guten?
Der „Blaue Riese“ zählt 2026 zu den Top-Performern des europäischen Telekomsektors. Jetzt steht die relativ hoch bewertete Swisscom-Aktie allerdings vor einem markanten Widerstand – Trader könnten darauf spekulieren, dass der Large Cap nach unten abprallt.Weiterlesen!
Nachrichten zu EasyMotionSkin Tec AG Inhaber-Akt
Analysen zu EasyMotionSkin Tec AG Inhaber-Akt
US-Aktien im Gespräch: SEI Investments, Wabtec und BNY Mellon – BX Morningcall mit François Bloch
Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
✅ SEI Investments
✅ Wabtec
✅ Bank of New York Mellon
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSchwache Handelsstimmung weltweit: SMI und DAX gehen deutlich schwächer ins Wochenende -- Wall Street rutscht ab - Tech-Aktien fallen tief -- Ausverkauf an Asiens Börsen
Der heimische Leitindex verlor im Freitagshandel. Auch der deutsche Aktienmarkt fuhr ebenso kräftige Verluste ein. An der Wall Street geht deutlich nach unten. An den Börsen in Fernost erlebten Anleger am Freitag einen schwarzen Tag.