EQS-Adhoc: Gesundheitswelt Chiemgau AG senkt Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2026 aufgrund von einmaligen Sondereffekten von rund EUR 13,0 Mio.

EQS-Ad-hoc: Gesundheitswelt Chiemgau AG / Schlagwort(e): Prognose / Gesamtjahr

Gesundheitswelt Chiemgau AG senkt Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2026 aufgrund von einmaligen Sondereffekten von rund EUR 13,0 Mio.



03.07.2026 / 12:52 CET/CEST

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Gesundheitswelt Chiemgau AG senkt Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2026 aufgrund von einmaligen Sondereffekten von rund EUR 13,0 Mio.



Bad Endorf, 03.07.2026 – Vorstand und Aufsichtsrat der Gesundheitswelt Chiemgau AG („GWC AG“) haben heute im Rahmen der Bewertung der Sanierungsoptionen für die im Eigentum der GWC AG befindliche Thermalwasserbohrung „Endorf 2“ entschieden, diese Bohrung zu verfüllen und damit endgültig zu verschliessen.

Aufgrund dieser Entscheidung auf Basis zwingender behördlicher Auflagen zur ordnungsgemässen Sanierung der Bohrung müssen die bisher angefallenen und aktivierten Investitionskosten in Höhe von rund EUR 13,0 Mio. sowie die zusätzlich erwarteten Kosten für die vollständige Schliessung und Verfüllung in Höhe von circa EUR 6,0 Mio. im laufenden Geschäftsjahr vollständig sonderabgeschrieben bzw. als Aufwand erfasst werden.

In diesem Zusammenhang ist zu berücksichtigen, dass den vorgenannten Sonderabschreibungen und Aufwendungen erwartungsgemäss positive Ergebniseffekte aus der ertragswirksamen Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen gegenüberstehen. Aus der auf die stillzulegende Bohrung „Endorf 2“ entfallenden anteiligen Auflösung dieser Sonderposten ergibt sich ein ausserordentlicher Ertrag in Höhe von rund EUR 5,9 Mio.. Unter Berücksichtigung dieser gegenläufigen Effekte belastet die stillzulegende Bohrung “Endorf 2” erwartungsgemäss nach aktueller Saldobetrachtung das Betriebsergebnis und somit auch das Jahresergebnis der Gesellschaft im Geschäftsjahr 2026 insgesamt mit rund EUR 13,0 Mio..

Trotz eines weiterhin operativ guten Geschäftsverlaufs der GWC AG führt dieser Sondereffekt dazu, dass die im Prognosebericht des Geschäftsberichts für das Geschäftsjahr 2026 veröffentlichte Prognose – welche ein Betriebsergebnis mit einer signifikanten Ergebnisverbesserung im Vergleich zum Vorjahr 2025 vorsah – nicht mehr aufrechterhalten werden kann. Der Vorstand korrigiert daher die Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2026 und rechnet nunmehr mit einem ausserplanmässigen Defizit (Jahresfehlbetrag) in einem Bereich von EUR - 3,5 Mio. bis EUR – 6,5 Mio..

Vorstand und Aufsichtsrat haben die Entscheidung zur Schliessung der Thermalwasserbohrung „Endorf 2“ getroffen, da sich nach Vorliegen der abschliessenden technischen Prüfungen durch die beauftragten Fachexperten und Ingenieure sowie der wirtschaftlichen Prüfungen herausgestellt hat, dass sowohl eine Weiterführung der bisherigen Bohrung als auch die geplante Alternative einer Querbohrung zur Erschliessung eines neuen Förderhorizonts technisch und – daraus resultierend - wirtschaftlich nicht realisierbar sind.

Die Versorgung des Betriebs der GWC AG wird weiterhin über die bereits im Einsatz befindliche Bohrung (Thermalwasserbohrung „Endorf 3”, die sich ebenfalls im Eigentum der GWC AG befindet) vollumfänglich und planmässig fortgeführt.

Hinsichtlich der Liquiditätslage der GWC AG ist hervorzuheben, dass der überwiegende Teil der auf die Bohrung „Endorf 2“ entfallenden Investitionsaufwendungen bereits in der Vergangenheit liquiditätswirksam geworden ist. Die bisherigen rund EUR 13,0 Mio. Investitions- und Schliessungskosten sind bereits aus den liquiden Mitteln der Gesellschaft sowie den staatlichen Zuschüssen finanziert. Der noch ausstehende zusätzliche Liquiditätsabfluss für die vollständige Schliessung und Verfüllung der Bohrung beläuft sich nach derzeitiger Planung auf etwa EUR 6,0 Mio., der sich über die kommenden Monate verteilt. Diese zukünftigen Auszahlungen sind in den bestehenden Liquiditäts- und Cashflow-Planungen der Gesellschaft vollständig berücksichtigt und werden aus dem nachhaltig positiven Bestand von liquiden Mitteln finanziert werden können.

Vorstand und Aufsichtsrat weisen in diesem Zusammenhang ausdrücklich darauf hin, dass die bisherigen Sanierungsmassnahmen sowie die nunmehr durchzuführende vollständige Verfüllung der Bohrung aufgrund zwingender behördlicher Vorgaben und strenger sicherheitstechnischer Auflagen der zuständigen Aufsichtsbehörden rechtlich unumgänglich waren. Bei den bisher angefallenen sowie den zukünftigen Aufwendungen handelt es sich folglich um unvermeidbare Pflichtinvestitionen zur Erfüllung gesetzlicher Eigentümerpflichten.



Mitteilendes Unternehmen:

Gesundheitswelt Chiemgau AG

Ströbinger Str. 18a

83093 Bad Endorf

ISIN DE000A31C313

Bayerische Börse, Freiverkehr



Kontakt / Mitteilende Person:

Verena Barwig

v.barwig@gesundheitswelt.de







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