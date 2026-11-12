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12.11.2026 16:05:13
EQS-Adhoc: GEA Group Aktiengesellschaft: Stefan Klebert scheidet nach der Hauptversammlung 2027 aus dem Vorstand der GEA Group Aktiengesellschaft aus; sein Nachfolger wird Klaus Stojentin
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EQS-Ad-hoc: GEA Group Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Personalentscheidungen / Vorstand
Der Aufsichtsrat der GEA Group Aktiengesellschaft hat heute mit dem Vorstandsvorsitzenden Stefan Klebert auf dessen Wunsch ein vorzeitiges Ausscheiden vereinbart. Stefan Klebert wird sein Amt als Mitglied und Vorsitzender des Vorstands im Einvernehmen mit dem Aufsichtsrat nach der ordentlichen Hauptversammlung 2027 mit Ablauf des 28. April 2027 niederlegen.
Der Aufsichtsrat hat des Weiteren beschlossen, Klaus Stojentin, der seit Anfang dieses Jahres im Vorstand die Division Nutrition Plant Engineering verantwortet, mit Wirkung ab dem 29. April 2027 zum Vorstandsvorsitzenden der GEA Group Aktiengesellschaft zu bestellen. Die Neubestellung erfolgt für eine Amtszeit von fünf Jahren.
Kontakt:
GEA Group Aktiengesellschaft
Oliver Luckenbach
Head of IR
Tel. +49 (0)211 9136 1080
oliver.luckenbach@gea.com
Ende der Insiderinformation
12.11.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|GEA Group Aktiengesellschaft
|Ulmenstrasse 99
|40476 Düsseldorf
|Deutschland
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|DE0006602006
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|Regulierter Markt in Düsseldorf, Frankfurt (Prime Standard), Hamburg, München, Tradegate BSX; Freiverkehr in Hannover, Stuttgart
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2433986 12.11.2026 CET/CEST
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