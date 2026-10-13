GBK Beteiligungen Aktie 688190 / DE0005850903
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13.10.2026 17:27:33
EQS-Adhoc: GBK Beteiligungen AG: Rossmann Beteiligungs GmbH hält Mehrheitsbeteiligung an der GBK Beteiligungen AG
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EQS-Ad-hoc: GBK Beteiligungen AG / Schlagwort(e): Sonstiges
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 Absatz 1 der Verordnung (EU) 596/2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung - MAR)
GBK Beteiligungen AG: Rossmann Beteiligungs GmbH hält Mehrheitsbeteiligung an der GBK Beteiligungen AG
Hannover, den 13.10.2026
Die Rossmann Beteiligungs GmbH mit Sitz in Burgwedel, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Hannover unter HRB 120132, hat uns gemäss § 20 Abs. 4 AktG mitgeteilt, dass ihr unmittelbar eine Mehrheitsbeteiligung (§ 16 Abs.1 AktG) an der GBK Beteiligungen Aktiengesellschaft mit Sitz in Hannover, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Hannover unter HRB 62278, gehört.
Der Vorstand
Unternehmensprofil GBK Beteiligungen AG
Die GBK Beteiligungen AG ist eine banken- und branchenunabhängige deutsche Beteiligungsgesellschaft. Seit 1969 erwirbt sie Beteiligungen an nicht börsennotierten Gesellschaften im deutschsprachigen Raum. Anleger können mit der GBK-Aktie in ein diversifiziertes Portfolio mittelständischer Unternehmen mit vielversprechender Entwicklungsperspektive investieren. Die Aktien von GBK werden im Freiverkehr der Wertpapierbörsen Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München und Stuttgart sowie auf Tradegate gehandelt (ISIN: DE0005850903 / WKN: 585090).
Internet: www.gbk-ag.de
Kontakt:
GBK Beteiligungen AG
Christoph Schopp
Vorstand
Günther-Wagner-Allee 17
30177 Hannover
Tel.: 0511-2800790
Ende der Insiderinformation
13.10.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|GBK Beteiligungen AG
|Günther-Wagner-Allee 17
|30177 Hannover
|Deutschland
|Telefon:
|+49 (0)511 - 2800790
|Fax:
|+49 (0)511 - 2800751
|E-Mail:
|schopp@gbk-ag.de
|Internet:
|www.gbk-ag.de
|ISIN:
|DE0005850903
|WKN:
|585090
|Börsen:
|Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|LEI Code:
|391200DIOEBRDZXIBN26
|EQS News ID:
|2415152
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2415152 13.10.2026 CET/CEST
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