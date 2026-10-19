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19.10.2026 14:51:03

EQS-Adhoc: FUCHS SE: Vorläufiges Ergebnis für die ersten 9 Monate 2026 über den Erwartungen und Erhöhung der EBIT-Prognose für 2026

FUCHS
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EQS-Ad-hoc: FUCHS SE / Schlagwort(e): Geschäftszahlen / Quartal/Prognose / Gesamtjahr
FUCHS SE: Vorläufiges Ergebnis für die ersten 9 Monate 2026 über den Erwartungen und Erhöhung der EBIT-Prognose für 2026

19.10.2026 / 14:51 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Vorläufiges Ergebnis für die ersten 9 Monate 2026 über den Erwartungen und Erhöhung der EBIT-Prognose für 2026 

Der FUCHS Konzern rechnet auf Basis vorläufiger Zahlen für die ersten 9 Monate 2026 mit einem Umsatz von 3.126 Mio. € (9M 2025: 2.700 Mio. €) und einem Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) von 409 Mio. € (9M 2025: 326 Mio. €). Damit liegt das vorläufige EBIT des dritten Quartals 2026 mit 149 Mio. € über dem Vorjahresquartal (Q3 2025: 117 Mio. €) sowie über dem von Vara erhobenen Konsensus für das dritte Quartal 2026 (116 Mio. €). 

Für das Geschäftsjahr 2026 erwartet FUCHS nun ein EBIT von um die 500 Mio. € (Geschäftsjahr 2025: EBIT 435 Mio. €). Die bisherige Prognose für das Geschäftsjahr 2026 ging von einem EBIT in einer Bandbreite zwischen 460 Mio. € und 480 Mio. € aus. Der Konsensus für das Geschäftsjahr 2026 liegt für das EBIT bei 481 Mio. €. Die Umsatzprognose wird konkretisiert auf um die 4,1 Mrd. €. Die bisherige Prognose ging von einem Umsatz deutlich über 3,7 Mrd. € aus, und implizierte damit einen Anstieg von mindestens 10% über den ursprünglichen Prognosewert (März 2026) von um die 3,7 Mrd. €.

Für das vierte Quartal 2026 wird inflationsbedingt mit einer Fortsetzung des Umsatzwachstums gegenüber dem Vorjahr gerechnet, gleichzeitig ist aber zu berücksichtigen, dass das vierte Quartal aufgrund der Feiertage saisonal das schwächste Quartal im Jahresverlauf darstellt. FUCHS geht davon aus, dass sich die Vorzieheffekte des zweiten Quartals auch im vierten Quartal absatzmindernd auswirken. Zusätzlich bestehen in dem volatilen Marktumfeld weiterhin Risiken bezüglich Absatz- und Margenentwicklung, die eine Prognose erschweren. Vor diesem Hintergrund lässt sich das Ergebnis des dritten Quartals nicht fortschreiben. Die Erhöhung der Prognose für das EBIT basiert auf der guten Ergebnisentwicklung der ersten neun Monate und berücksichtigt gleichzeitig die weiterhin bestehenden Risiken bezüglich Absatz- und Margenentwicklung. 

Die Quartalsmitteilung über die ersten neun Monate der FUCHS SE wird am 30. Oktober 2026 veröffentlicht.

Mannheim, 19.10.2026

Kontakt:
FUCHS SE
Andreas Schaller, Head of Investor Relations
Phone: +4962138021145
Email: Andreas.Schaller@fuchs.com

 



Ende der Insiderinformation

19.10.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: FUCHS SE
Einsteinstrasse 11
68169 Mannheim
Deutschland
Telefon: +49 (0)621 / 3802-0
Fax: +49 (0)621 / 3802-7190
E-Mail: ir@fuchs.com
Internet: www.fuchs.com/gruppe
ISIN: DE000A3E5D64, DE000A3E5D56
WKN: A3E5D6, A3E5D5
Indizes: MDAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), Stuttgart; Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München, Tradegate BSX
LEI Code: 529900SNF9E1P5ZO4P98
EQS News ID: 2418132

 
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2418132  19.10.2026 CET/CEST

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