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04.08.2026 22:01:24

EQS-Adhoc: Fresenius SE & Co. KGaA: Fresenius hebt aufgrund der starken operativen Geschäftsentwicklung die Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2026 an

Fresenius
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EQS-Ad-hoc: Fresenius SE & Co. KGaA / Schlagwort(e): Prognose / Gesamtjahr
Fresenius SE & Co. KGaA: Fresenius hebt aufgrund der starken operativen Geschäftsentwicklung die Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2026 an

04.08.2026 / 22:01 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.


Ad-hoc-Meldung /
Insiderinformation gemäss Artikel 17 MAR Fresenius hebt aufgrund der starken operativen Geschäftsentwicklung die Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2026 an Fresenius hebt aufgrund der starken operativen Geschäftsentwicklung der Kerngeschäfte die Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2026 an. Die starke operative Performance bei Fresenius Kabi und Fresenius Helios und ein verbessertes Zinsergebnis unterstützte die Ergebnisentwicklung. Auf Basis dieser Entwicklung und den Geschäftsaussichten für das zweite Halbjahr 2026 hebt Fresenius den Ausblick für das währungsbereinigte Wachstum des Kern-Ergebnisses je Aktie1,3 für das Gesamtjahr 2026 auf 10 bis 15 % an (zuvor 5 bis 10 %).

Fresenius-Konzern – Geschäftsentwicklung 2. Quartal 2026
Im 2. Quartal 2026 erhöhte sich der Konzern-Umsatz1 organisch um 6 %1,2 auf 5.864 Mio €.
Der Konzern-EBIT vor Sondereinflüssen stieg im 2. Quartal 2026 währungsbereinigt um 10 % auf 719 Mio €. Die Konzern EBIT-Marge1 verbesserte sich im 2. Quartal 2026 um 60 Basispunkte auf 12,3 %.
Im 2. Quartal 2026 stiegt das währungsbereinigte Kern-Ergebnis je Aktie1,3 um 14 % auf 0,83 €.

Ausblick für das Geschäftsjahr 20261
Fresenius-Konzern4: Fresenius erwartet unverändert ein organisches Umsatzwachstum2 von 4 bis 7 % für das Geschäftsjahr 2026. Die Prognose für das währungsbereinigte Wachstum beim Kern-Ergebnis je Aktie3 im Geschäftsjahr 2026 wird erhöht auf 10 bis 15 % (zuvor: 5 bis 10 %).

Prämissen für den Ausblick: Der Ausblick berücksichtigt anhaltende Trends eines sich schnell verändernden makroökonomischen und geopolitischen Umfelds, das zu einem höheren Mass an Volatilität und operativer Unsicherheit führt. Der Ausblick berücksichtigt keine möglichen Extremszenarien, die sich aus dem dynamischen geopolitischen und makro-ökonomischen Umfeld ergeben könnten.

Umsatz- und Ergebniserwartungen der Operating Companies für das Geschäftsjahr 20261
Fresenius Kabi5: Für das Geschäftsjahr 2026 wird ein organisches Umsatzwachstum2 im mittleren bis hohen einstelligen Prozentbereich erwartet. Die EBIT-Marge wird nunmehr am oberen Ende der Spanne von 16,5 bis 17,0 % erwartet.
Fresenius Helios6: Für das Geschäftsjahr 2026 wird ein organisches Umsatzwachstum im mittleren einstelligen Prozentbereich und eine EBIT-Marge von 10,0 bis 10,5 % erwartet.

Fussnoten
1 Vor Sondereinflüssen
2 Organische Wachstumsrate bereinigt um Rechnungslegungseffekte im Zusammenhang mit der Hyperinflation in Argentinien
3 Ohne Fresenius Medical Care und Vitrea
4 2025 Basis: 22.554 Mio € (Umsatz) und 2,87 € (Core Ergebnis je Aktie)
5 2025 Basis: 8.612 Mio € (Umsatz) und 1.413 Mio € (EBIT)
6 2025 Basis: 13.550 Mio € (Umsatz) und 1.328 Mio € (EBIT)
Informationen zu den alternativen Leistungskennzahlen sind verfügbar unter www.fresenius.com/de/alternative-leistungskennzahlen.

Fresenius SE & Co. KGaA,
vertreten durch Fresenius Management SE,
Der Vorstand

Bad Homburg v.d.H., 4. August 2026

Mitteilende Person:
Nick Stone
Senior Vice President Investor Relations
Head of Investor Relations
T: +49 (0) 6172 608-97033
nick.stone@fresenius.com

Ende der Mitteilung

 


Ende der Insiderinformation

04.08.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Fresenius SE & Co. KGaA
Else-Kröner-Strasse 1
61352 Bad Homburg v.d.H.
Deutschland
Telefon: +49 (0)6172 608-97033
E-Mail: ir-fre@fresenius.com
Internet: www.fresenius.com
ISIN: DE0005785604
WKN: 578560
Indizes: DAX
Börsen: Regulierter Markt in Düsseldorf, Frankfurt (Prime Standard), München; Freiverkehr in Hamburg, Hannover, Stuttgart, Tradegate BSX; Börse Luxemburg
LEI Code: XDFJ0CYCOO1FXRFTQS51
EQS News ID: 2377334

 
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2377334  04.08.2026 CET/CEST

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06.08.26 Fresenius Buy Deutsche Bank AG
06.08.26 Fresenius Overweight Barclays Capital
06.08.26 Fresenius Overweight JP Morgan Chase & Co.
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