Fresenius Medical Care Aktie 520878 / DE0005785802
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07.10.2026 16:54:33
EQS-Adhoc: Fresenius Medical Care AG : Wechsel im Vorstandsvorsitz – Shervin J. Korangy folgt auf Helen Giza
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EQS-Ad-hoc: Fresenius Medical Care AG / Schlagwort(e): Personalentscheidungen / Vorstand
Bad Homburg, (7. Oktober 2026) – Der Aufsichtsrat der Fresenius Medical Care AG hat heute einstimmig beschlossen, Shervin J. Korangy mit Wirkung zum 12. Oktober 2026 zum Vorsitzenden des Vorstands zu bestellen. Sein Amt als Mitglied des Aufsichtsrats der Gesellschaft hat Shervin J. Korangy niedergelegt. Die langjährige Vorsitzende des Vorstands Helen Giza wird mit Wirkung zum Ablauf des 11. Oktober 2026 aus der Gesellschaft ausscheiden. Der Aufsichtsrat dankt Helen Giza für ihre Verdienste um das Unternehmen.
Kontakt:
Dr. Dominik K. Heger
Executive Vice President
Global Head of Investor Relations, Market & Competition, Sustainability
& Head of Investor Relations
Fresenius Medical Care AG
Else-Kroener-Strasse 1, 61352 Bad Homburg v.d. Hoehe, Germany
P +49 6172 2685822
Dominik.Heger@FreseniusMedicalCare.com
www.FreseniusMedicalCare.com
Ende der Insiderinformation
07.10.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Fresenius Medical Care AG
|Else-Kröner-Strasse 1
|61352 Bad Homburg
|Deutschland
|Telefon:
|+49 (0) 6172- 609 2525
|Fax:
|+49 (0) 6172- 609 2301
|E-Mail:
|ir@freseniusmedicalcare.com
|Internet:
|www.freseniusmedicalcare.com
|ISIN:
|DE0005785802
|WKN:
|578580
|Indizes:
|DAX
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX; NYSE, Börse Luxemburg
|LEI Code:
|549300CP8NY40UP89Q40
|EQS News ID:
|2412002
|Ende der Mitteilung
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2412002 07.10.2026 CET/CEST
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Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
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