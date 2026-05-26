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Fresenius Medical Care Aktie 520878 / DE0005785802

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26.05.2026 08:57:24

EQS-Adhoc: Fresenius Medical Care AG : Fresenius Medical Care AG beschliesst Aktienrückkaufprogramm mit einem Gesamtvolumen von rund EUR 1 Milliarde in Tranchen

Fresenius Medical Care
34.36 CHF 1.03%
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EQS-Ad-hoc: Fresenius Medical Care AG / Schlagwort(e): Kapitalmassnahmen / Aktienrückkäufe
Fresenius Medical Care AG : Fresenius Medical Care AG beschliesst Aktienrückkaufprogramm mit einem Gesamtvolumen von rund EUR 1 Milliarde in Tranchen

26.05.2026 / 08:57 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Bad Homburg, 26. Mai 2026 – Die Fresenius Medical Care AG („Gesellschaft“) hat beschlossen, ein weiteres Aktienrückkaufprogramm mit einem Volumen von rund EUR 1 Milliarde (ohne Erwerbsnebenkosten) in Tranchen innerhalb von 12 Monaten ab dem Start des Programms durchzuführen.

Es ist geplant, das Aktienrückkaufprogramm in Tranchen kurzfristig zu beginnen. Die Aktien sollen über die Börse erworben und vornehmlich eingezogen werden und können in erheblich geringerem Umfang für Zuteilungen im Rahmen von leistungsorientierten Vergütungsplänen verwendet werden.

Grundlage für das Aktienrückkaufprogramm ist die von der Hauptversammlung der Gesellschaft am 21. Mai 2026 erteilte Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien
Kontakt:
Dr. Dominik K. Heger
Executive Vice President
Global Head of Investor Relations, Market & Competition, Sustainability
& Head of Investor Relations

Fresenius Medical Care AG
Else-Kroener-Strasse 1, 61352 Bad Homburg v.d. Hoehe, Germany
P +49 6172 2685822
Dominik.Heger@FreseniusMedicalCare.com
www.FreseniusMedicalCare.com


Ende der Insiderinformation

26.05.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Fresenius Medical Care AG
Else-Kröner-Strasse 1
61352 Bad Homburg
Deutschland
Telefon: +49 (0) 6172- 609 2525
Fax: +49 (0) 6172- 609 2301
E-Mail: ir@freseniusmedicalcare.com
Internet: www.freseniusmedicalcare.com
ISIN: DE0005785802
WKN: 578580
Indizes: DAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX; NYSE, Börse Luxemburg
EQS News ID: 2333024

 
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2333024  26.05.2026 CET/CEST

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