Fresenius Medical Care Aktie 520878 / DE0005785802
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26.05.2026 08:57:24
EQS-Adhoc: Fresenius Medical Care AG : Fresenius Medical Care AG beschliesst Aktienrückkaufprogramm mit einem Gesamtvolumen von rund EUR 1 Milliarde in Tranchen
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EQS-Ad-hoc: Fresenius Medical Care AG / Schlagwort(e): Kapitalmassnahmen / Aktienrückkäufe
Bad Homburg, 26. Mai 2026 – Die Fresenius Medical Care AG („Gesellschaft“) hat beschlossen, ein weiteres Aktienrückkaufprogramm mit einem Volumen von rund EUR 1 Milliarde (ohne Erwerbsnebenkosten) in Tranchen innerhalb von 12 Monaten ab dem Start des Programms durchzuführen.
Es ist geplant, das Aktienrückkaufprogramm in Tranchen kurzfristig zu beginnen. Die Aktien sollen über die Börse erworben und vornehmlich eingezogen werden und können in erheblich geringerem Umfang für Zuteilungen im Rahmen von leistungsorientierten Vergütungsplänen verwendet werden.
Grundlage für das Aktienrückkaufprogramm ist die von der Hauptversammlung der Gesellschaft am 21. Mai 2026 erteilte Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien
Kontakt:
Dr. Dominik K. Heger
Executive Vice President
Global Head of Investor Relations, Market & Competition, Sustainability
& Head of Investor Relations
Fresenius Medical Care AG
Else-Kroener-Strasse 1, 61352 Bad Homburg v.d. Hoehe, Germany
P +49 6172 2685822
Dominik.Heger@FreseniusMedicalCare.com
www.FreseniusMedicalCare.com
Ende der Insiderinformation
26.05.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Fresenius Medical Care AG
|Else-Kröner-Strasse 1
|61352 Bad Homburg
|Deutschland
|Telefon:
|+49 (0) 6172- 609 2525
|Fax:
|+49 (0) 6172- 609 2301
|E-Mail:
|ir@freseniusmedicalcare.com
|Internet:
|www.freseniusmedicalcare.com
|ISIN:
|DE0005785802
|WKN:
|578580
|Indizes:
|DAX
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX; NYSE, Börse Luxemburg
|EQS News ID:
|2333024
|Ende der Mitteilung
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2333024 26.05.2026 CET/CEST
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