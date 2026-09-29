EQS-Adhoc: Frauenthal Holding AG: Erika Hochrieser als CFO wiederbestellt

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Frauenthal Holding AG: Erika Hochrieser als CFO wiederbestellt



29.09.2026 / 13:53 CET/CEST

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Der Aufsichtsrat und Frau Mag. Erika Hochrieser haben sich heute auf eine Verlängerung der am 30.6.2027 auslaufenden Funktionsperiode von Frau Mag. Hochrieser im Vorstand der Frauenthal Holding AG bis 30.6.2028 geeinigt. Als CFO hat sie weiterhin die Verantwortung für die Bereiche Finanzen und Rechnungswesen, Controlling, Nachhaltigkeit und das interne und externe Reporting der Frauenthal-Gruppe. Zudem verantwortet Frau Mag. Hochrieser weiterhin die Division Frauenthal Handel.

Der Vorstand der Frauenthal Holding AG umfasst unverändert drei Mitglieder: Vorstandsvorsitzender Dr. Hannes Winkler, verantwortlich für Unternehmens-Strategie, Human Resources, Recht/Compliance und Interne Revision; Maximilian Schauer zuständig für die Division Frauenthal Immobilien, Business Development, Investor Relations, IT-Angelegenheiten, Versicherungen und das Holding Sekretariat; und Mag. Erika Hochrieser mit den eingangs beschriebenen Verantwortlichkeiten.





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