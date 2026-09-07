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fox e-mobility Aktie 147472251 / DE000A40ZV71

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07.09.2026 17:11:13

EQS-Adhoc: fox e-mobility AG: Uneingeschränktes Testat für Jahresabschluss 2024 / Vorläufige Zahlen für 2025 und 1. Halbjahr 2026

fox e-mobility
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EQS-Ad-hoc: fox e-mobility AG / Schlagwort(e): Geschäftszahlen / Gesamtjahr
fox e-mobility AG: Uneingeschränktes Testat für Jahresabschluss 2024 / Vorläufige Zahlen für 2025 und 1. Halbjahr 2026

07.09.2026 / 17:11 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

 

 

 

 

 

 

Uneingeschränktes Testat für Jahresabschluss 2024

Vorläufige Zahlen für 2025 und 1. Halbjahr 2026

 

 

Der Vorstand der fox e-mobility AG teilt mit:

 

Geschäftsjahr 2024

Nach freiwilliger Prüfung des Jahresabschlusses und Lageberichts für das Geschäftsjahr 2024 hat die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Dr. Kleeberg & Partner GmbH, München am 1.9.2026 einen 63-seitigen Prüfungsbericht mit einem uneingeschränkten Testat (§ 322 Abs.2 Zi?.1 HGB) vorgelegt. Der Aufsichtsrat der fox e-mobility AG hat nach Prüfung den testierten Jahresabschluss und Lagebericht am 5.9.2026 gebilligt.

Der testierte Jahresabschluss weicht gegenüber dem am 1.8.2025 verö?entlichten untestierten Jahresabschluss ab. Die Abweichungen beruhen auf nachträglich erfolgten Buchungsanpassungen im Bereich Forderungen, Verbindlichkeiten und Rückstellungen. Dadurch erhöht sich der hauptsächlich abschreibungsbedingte Jahresfehlbetrag des Geschäftsjahrs 2024 um ca. EUR 0,125 Mio. auf EUR 68,153 Mio. wodurch ein nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag von ca. EUR 0,258 Mio. entsteht. Die testierte Bilanzsumme hat sich um ca. EUR 0,9 Mio. auf ca. EUR 7.9 Mio. erhöht bei einem gleichbleibenden gezeichneten Kapital von EUR 73,3 Mio.

Geschäftsjahr 2025

Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2025 ist aufgestellt. Durch die Kapitalherabsetzung im Verlaufe des Geschäftsjahres war das gezeichnete Kapital zunächst auf EUR 0,733 Mio. gesunken und wurde danach im Dezember 2025 durch eine Kapitalerhöhung auf EUR 1 Mio. erhöht. Der operative Jahresfehlbetrag liegt im Geschäftsjahr 2025 bei ca. EUR 0,7 Mio. jedoch wird durch Wertberichtigungen das Gesamtergebnis des Geschäftsjahres 2025 positiv sein.  Der testierte Jahresfinanzbericht inklusive des Lageberichtes zusammen mit dem Ergebnis der freiwilligen Abschlussprüfung wird voraussichtlich im Oktober 2026 veröffentlicht.

Geschäftsjahr 2026 (1.Halbjahr)

Im 1. Halbjahr 2026 ist das Anlagevermögen durch den Erwerb der Beteiligungen an der Silesian Power SA (10,691%) sowie BP2 Invest AG (26%) und durch die Zuschreibung bei der Fox Automotive Switzerland AG aufgrund des Wegfalls der Ursachen für die ausserordentliche Abschreibung im Jahr 2024 auf insgesamt EUR 29 Mio. angestiegen. Die Gesellschaft hat im 1. Halbjahr 2026 Zwangswandelschuldverschreibungen über ca. EUR 13,3 Mio. ausgegeben und die sonstigen Verbindlichkeiten auf ca. EUR 2 Mio. reduziert. Für das 1. Halbjahr 2026 wird wegen der Zuschreibung insgesamt ein positives Ergebnis erwartet. Der gesamte Halbjahresfinanzbericht inklusive Zwischenlagebericht wird am 30. September 2026 veröffentlicht.

 

 

 

 

 



Ende der Insiderinformation

07.09.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: fox e-mobility AG
Königsallee 61
40215 Düsseldorf
Deutschland
Internet: www.fox-em.com
ISIN: DE000A40ZV71
WKN: A40ZV7
Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg
LEI Code: 5299007ROOEN7IP1VV97
EQS News ID: 2395146

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2395146  07.09.2026 CET/CEST

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Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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