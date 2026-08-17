fox e-mobility Aktie 147472251 / DE000A40ZV71
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17.08.2026 12:33:34
EQS-Adhoc: fox e-mobility AG: Uneingeschränktes Testat für den Jahresabschluss 2023
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EQS-Ad-hoc: fox e-mobility AG / Schlagwort(e): Geschäftszahlen / Gesamtjahr
Uneingeschränktes Testat für Jahresabschluss 2023
Der Vorstand der fox e-mobility AG teilt mit:
Nach freiwilliger Prüfung des Jahresabschlusses und Lagebericht für das Geschäftsjahr 2023 hat die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Dr. Kleeberg & Partner GmbH, München am 4.8.2026 einen 65-seitigen Prüfungsbericht mit einem uneingeschränkten Testat (§ 322 Abs.2 Ziff.1 HGB) vorgelegt. Der Aufsichtsrat der fox e-mobility AG hat nach Prüfung den testierten Jahresabschluss am 15.8.2026 gebilligt.
Der testierte Jahresabschluss weicht gegenüber dem am 28.7.2025 veröffentlichten untestierten Jahresabschluss geringfügig ab. Die Abweichungen beruhen auf nachträglich erfolgten Buchungsanpassungen im Bereich Forderungen, Verbindlichkeiten und Rückstellungen. Dadurch verringert sich der Jahresüberschuss des Geschäftsjahrs 2023 um ca. EUR 0,154 Mio. auf EUR 0,239 Mio. bei einem Eigenkapital weiterhin von ca. EUR 68 Mio.
Aktuell ist die Kursnotierung der Namensaktien der fox e-mobility AG (ISIN: DE000A40ZV71) suspendiert und wird erst mit Vorlage der testierten Jahresabschlüsse 2024 und 2025 wieder aufgenommen.
Ende der Insiderinformation
17.08.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|fox e-mobility AG
|Königsallee 61
|40215 Düsseldorf
|Deutschland
|Internet:
|www.fox-em.com
|ISIN:
|DE000A40ZV71
|WKN:
|A40ZV7
|Börsen:
|Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg
|LEI Code:
|5299007ROOEN7IP1VV97
|EQS News ID:
|2384018
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2384018 17.08.2026 CET/CEST
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