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05.11.2026 14:44:04

EQS-Adhoc: Formycon AG nimmt zahlungsunwirksame Wertminderungen auf FYB201 und FYB202 vor und passt die Prognose für das bereinigte EBITDA an

Formycon
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EQS-Ad-hoc: Formycon AG / Schlagwort(e): Prognose / Sonstige
Formycon AG nimmt zahlungsunwirksame Wertminderungen auf FYB201 und FYB202 vor und passt die Prognose für das bereinigte EBITDA an

05.11.2026 / 14:44 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Ad-hoc-Mitteilung nach Artikel 17 MAR

Formycon AG nimmt zahlungsunwirksame Wertminderungen auf FYB201 und FYB202 vor und passt die Prognose für das bereinigte EBITDA an

Planegg-Martinsried, Deutschland, 05. November 2026 – Der Vorstand der Formycon AG (FWB: FYB, ISIN DE000A1EWVY8) ("Formycon" oder "Gesellschaft") hat heute beschlossen, in den Konzernzahlen zum 30. September 2026 Wertminderungen für die Biosimilars FYB201 (Ranibizumab) und FYB202 (Ustekinumab) vorzunehmen. Anlass ist die reguläre Werthaltigkeitsprüfung zum Quartalsende. Die Vermarktungspartner erwarten für beide Produkte niedrigere Umsätze. Die Prognose für das bereinigte EBITDA wird angepasst.

Formycon erwartet für das Geschäftsjahr 2026 unverändert Umsatzerlöse von 60 Mio. bis 70 Mio. EUR und ein EBITDA von 0 Mio. bis 10 Mio. EUR, jeweils am unteren Ende der Spanne der bisherigen Prognose, sowie ein Nettoumlaufvermögen (Working Capital) zum Jahresende von 20 Mio. bis 30 Mio. EUR. Das bereinigte EBITDA erwartet der Vorstand nunmehr bei -15 Mio. bis -5 Mio. EUR (bisher 5 Mio. bis 15 Mio. EUR). Grund hierfür ist das Ergebnis der Beteiligung an der Bioeq AG, das im bereinigten EBITDA enthalten ist und mit den Umsatzerwartungen für FYB201 sinkt.

Aus den angepassten Umsatzerwartungen der Vermarktungspartner ergeben sich in den Konzernzahlen nach IFRS Wertminderungen der Rechte an FYB202 und der Beteiligung an der Bioeq AG (FYB201). Gegenläufig wirkt die Neubewertung der bedingten Kaufpreisverbindlichkeiten aus dem Erwerb der Rechte im Jahr 2022. Netto belasten die Wertminderungen das Konzernergebnis 2026 mit 82 Mio. EUR für FYB202 und 39 Mio. EUR für FYB201. Die Wertminderungen sind jedoch nicht zahlungswirksam.

Die übrigen Entwicklungsprojekte von Formycon sind von den Wertminderungen nicht betroffen.

Formycon veröffentlicht die Zahlen für die ersten neun Monate 2026 wie geplant am 12. November 2026 und erläutert die Wertminderungen und die Prognose in der Telefonkonferenz an diesem Tag um 15:00 Uhr (MEZ); die Einwahldaten stehen unter www.formycon.com im Bereich Investor Relations zur Verfügung.

---------------------------------------------

Disclaimer
Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren der Formycon AG in irgendeiner Rechtsordnung dar, einschliesslich der Vereinigten Staaten von Amerika, Kanadas, Australiens und Japans. Ein öffentliches Angebot von Wertpapieren der Formycon AG findet im Zusammenhang mit dieser Mitteilung weder statt, noch ist es beabsichtigt.

Diese Mitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen enthalten, die auf den gegenwärtigen Erwartungen, Schätzungen und Annahmen des Vorstands der Formycon AG beruhen. Verschiedene bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen künftigen Ergebnisse, die Finanzlage und die Geschäftsentwicklung der Formycon AG sowie die Entwicklung der Produkte wesentlich von den hier gegebenen Einschätzungen abweichen.

Zu diesen Risiken und Ungewissheiten gehören unter anderem Risiken im Zusammenhang mit Forschung und Entwicklung, dem Zulassungsverfahren, dem zeitlichen Ablauf von Massnahmen der Zulassungs- und sonstigen Behörden, klinischen Ergebnissen, Änderungen von Gesetzen und Vorschriften, Zöllen und Handelspolitik, Produktqualität, Patientensicherheit, dem Abschluss und der Umsetzung von Vermarktungspartnerschaften, der Marktakzeptanz, Preisen und Wettbewerb, Herstellung und Lieferung, auch durch Dritthersteller, der Finanzierung, einschliesslich der Einhaltung der Covenants der Anleihe der Formycon AG, sowie den Patenten und Exklusivitäten, die Referenzprodukte schützen, einschliesslich damit verbundener Rechtsstreitigkeiten. Für Produkte in der Entwicklung gibt die Formycon AG keine Zusicherung, Gewährleistung oder sonstige Garantie, dass sie die erforderlichen behördlichen Zulassungen erhalten oder wirtschaftlich erfolgreich sein werden. Zukunftsgerichtete Aussagen sollten nicht als Vorhersagen künftiger Ereignisse verstanden werden. Die Formycon AG übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder bei einer anderen als der erwarteten Entwicklung zu korrigieren, soweit dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Kontakt
Formycon AG
Fraunhoferstrasse 15 · 82152 Planegg-Martinsried · Deutschland

+49 89 864667485
ir@formycon.com

 



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05.11.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Formycon AG
Fraunhoferstrasse 15
82152 Planegg-Martinsried
Deutschland
Telefon: +49 89 864667 100
Fax: +49 89 864667 110
E-Mail: ir@formycon.com
Internet: www.formycon.com
ISIN: DE000A1EWVY8, NO0013586024
WKN: A1EWVY, A4DFJH
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX; Oslo
LEI Code: 39120005TZ76GQOY8Z19
EQS News ID: 2429294

 
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2429294  05.11.2026 CET/CEST

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