Finexity Aktie 145007212 / DE000A40ET88
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11.06.2026 12:40:03
EQS-Adhoc: Finexity AG: FINEXITY Group schliesst Barkapitalerhöhung mit Bruttoemissionserlös von EUR 3,4 Mio. erfolgreich ab
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EQS-Ad-hoc: Finexity AG / Schlagwort(e): Kapitalmassnahmen / Kapitalerhöhung
Die FINEXITY Group (XETRA: FXT) hat die am 8. Mai 2026 begonnene Barkapitalerhöhung mit Bezugsrecht erfolgreich abgeschlossen.
Im Rahmen der Kapitalerhöhung wurden insgesamt 95.054 neue Aktien zum Bezugspreis von EUR 36,00 je Aktie gezeichnet. Der Gesellschaft fliesst daraus ein Bruttoemissionserlös von EUR 3.421.944,00 zu. Mehr als die Hälfte des gezeichneten Gesamtvolumens wurde von institutionellen Investoren aus Deutschland und Österreich gezeichnet.
Durch die Ausgabe der neuen Aktien mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von EUR 1,00 je Aktie erhöht sich das Grundkapital der Gesellschaft um EUR 95.054,00 von EUR 1.234.670,00 auf EUR 1.329.724,00.
Der Nettoemissionserlös soll insbesondere zur Finanzierung des weiteren Wachstums, zur technischen Weiterentwicklung der institutionellen Infrastruktur für den Handel und die Abwicklung tokenisierter Wertpapiere sowie zur Stärkung der Bilanzstruktur verwendet werden.
Disclaimer
Diese Bekanntmachung stellt kein öffentliches Angebot und keine Werbung für ein öffentliches Angebot zum Verkauf von Wertpapieren dar, insbesondere nicht im Sinne der Verordnung (EU) 2017/1129 (Prospektverordnung). Diese Ad-hoc-Mitteilung wurde über den elektronischen Informationsverteiler EQS News veröffentlicht.
Über FINEXITY
FINEXITY (FXT) ist im Bereich Digital Assets mit Standorten in Deutschland, Schweiz, Liechtenstein und den Vereinigten Arabischen Emiraten tätig. Über eine eigens entwickelte OTC-Handelsplatzinfrastruktur vernetzt FINEXITY Emittenten von tokenisierten Wertpapieren mit Handelspartnern und über 84.000¹ registrierten Anlegern. Der Handelsplatz ermöglicht Investitionen in eine breite Auswahl alternativer Anlageklassen – darunter Unternehmens-, Infrastruktur-, und Immobilien- und Sammlerstückanleihen. Zu den angeschlossenen Handelspartnern zählen neben unabhängigen Anlagevermittlern und Vermögensverwaltern auch die Sparkassen und Volksbanken.
Ergänzt wird die Plattform durch ein inhouse Capital Markets Team, das Emittenten sowohl bei der effizienten Strukturierung als auch bei der Platzierung gegenüber privaten und professionellen Anlegern unterstützt. Mit dieser Kombination aus Handelsplatzinfrastruktur und Kapitalmarktkompetenz bietet FINEXITY die vollständige Wertschöpfungskette tokenisierter Wertpapiertransaktionen – von der Strukturierung und Tokenisierung über die Platzierung bis hin zum OTC-Handel und zur Abwicklung.
¹ FINEXITY Group: 14.000 + Effecta GmbH: 70.000; Die angegebenen Zahlen sind Pro-forma-Zahlen, ungeprüft und dienen nur zur Veranschaulichung. Der Erwerb von 90,10 % der Effecta GmbH steht weiterhin unter dem Vorbehalt des erfolgreichen Abschlusses des Inhaberkontrollverfahrens.
Mehr Infos unter: www.finexity-group.com
Medienkontakte FINEXITY
Robin Tillmann Sascha Dettmar
E-Mail: presse@finexity.com E-Mail: sascha@dettmar.email
Mobile: +49 175 389 7878 Mobile: +49 151 1007 0566
Ende der Insiderinformation
11.06.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Finexity AG
|Holzdamm 28-32
|20099 Hamburg
|Deutschland
|Telefon:
|+49 40 822 177 20
|E-Mail:
|presse@finexity.com
|Internet:
|https://finexity-group.com/
|ISIN:
|DE000A40ET88
|WKN:
|A40ET8
|Börsen:
|Freiverkehr in Frankfurt, München (m:access)
|EQS News ID:
|2344318
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2344318 11.06.2026 CET/CEST
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Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Frank Häusler, Head Investments bei der Dreyfus Bank, über langfristige Anlagestrategien, Quality-Aktien, Asset Allocation und die Zukunft der Vermögensverwaltung.
Im Gespräch geht es unter anderem um:
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