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20.08.2026 18:42:53

EQS-Adhoc: Fielmann Group AG aktualisiert Prognose für das Geschäftsjahr 2026 angesichts anhaltender Konsumzurückhaltung in Deutschland

Fielmann
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EQS-Ad-hoc: Fielmann Group AG / Schlagwort(e): Prognose / Gesamtjahr
Fielmann Group AG aktualisiert Prognose für das Geschäftsjahr 2026 angesichts anhaltender Konsumzurückhaltung in Deutschland

20.08.2026 / 18:42 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Fielmann Group AG aktualisiert Prognose für das Geschäftsjahr 2026 angesichts anhaltender Konsumzurückhaltung in Deutschland

Hamburg, 20. August 2026

Die anhaltende Unsicherheit und ausstehende wirtschaftliche Erholung in Deutschland belastet die Kaufkraft und das Verbrauchervertrauen der privaten Haushalte; relevante Konsumklimaindikatoren verharren auf niedrigem Niveau. Für die Fielmann-Gruppe ist diese Entwicklung von besonderer Bedeutung, da Deutschland als grösster Markt nach wie vor rund 60% des Konzernumsatzes ausmacht. Vor diesem Hintergrund hat der Vorstand der Fielmann Group AG (FIE) heute beschlossen, die Prognose für das Geschäftsjahr 2026 anzupassen. Die Fielmann-Gruppe erwartet für das Geschäftsjahr 2026 nun einen Konzernumsatz zwischen 2,50 Mrd. € und 2,55 Mrd. € (zuvor: 2,55 Mrd. € bis 2,60 Mrd. €). Dies entspricht einem Umsatzwachstum gegenüber dem Vorjahr von 2 % bis 5 % (zuvor: 5 % bis 7 %).

Die Auswirkungen der geringeren Umsatzdynamik auf die Profitabilität dürften durch die verbesserte Kostenbasis des Unternehmens und die anhaltende Kostendisziplin weitgehend abgefedert werden. Während das zugrunde liegende Ertragspotenzial der Gruppe unverändert bleibt, hält es der Vorstand für angemessen, der aktuellen Unsicherheit hinsichtlich der Konsumnachfrage durch eine grössere Bandbreite in der Profitabilitätsprognose Rechnung zu tragen. Der Vorstand erwartet nun eine bereinigte EBITDA-Marge von 22 % bis 23 %, gegenüber zuvor rund 23 %. Dies entspricht einer Erwartung für das bereinigte EBITDA von 560 Mio. € bis 580 Mio. € (zuvor: 590 Mio. € bis 610 Mio. €).

Für die bereinigte EBT-Marge erwartet der Vorstand nun rund 12 % (zuvor: 12 % bis 13 %). Das bereinigte EBT dürfte sich entsprechend der angepassten Margenprognose entwickeln.

Die Fielmann-Gruppe wächst weiter. Dabei leisten die internationalen Märkte einen zunehmend positiven Beitrag und unterstreichen die Bedeutung des global diversifizierten Geschäftsmodells. Auf Basis der Entwicklung im zweiten Quartal erwartet der Vorstand für das zweite Halbjahr 2026 eine weitere Beschleunigung des Umsatzwachstums. Treiber hierfür sind die verstärkte Expansion, zusätzliche Personalkapazitäten und Produktivitätssteigerungen. Die langfristigen Wachstumstreiber der Fielmann-Gruppe bleiben intakt, gestützt durch vorteilhafte demografische Entwicklungen und die zunehmende Verbreitung von Kurzsichtigkeit, insbesondere bei jüngeren Generationen.

Der Halbjahresfinanzbericht 2026 wird wie geplant am 27. August 2026 veröffentlicht.

Kontakt
Nils Scharwächter, Director Investor Relations
E-Mail: investorrelations@fielmann.com
Mobil: +49 172 4250348

Weitere Informationen finden Sie unter www.fielmann-group.com. Fielmann verwendet in seiner Finanzberichterstattung alternative Leistungskennzahlen (Alternative Performance Measures, APM), bei denen es sich um sogenannte Non-GAAP-Kennzahlen handeln kann. Eine Übersicht dieser alternativen Leistungskennzahlen findet sich im Geschäftsbericht 2025 (Definitionen auf Seite 29).


Ende der Insiderinformation

20.08.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Fielmann Group AG
Fuhlsbuettler Strasse 399
22309 Hamburg
Deutschland
Telefon: +49 40 270 76-0
Fax: +49 40 270 76-390
Internet: www.fielmann-group.com
ISIN: DE0005772206
WKN: 577220
Indizes: SDAX
Börsen: Regulierter Markt in Düsseldorf, Frankfurt (Prime Standard), Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
LEI Code: 529900BU5B7N9GE4XU15
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