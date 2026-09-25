Fernheizwerk Neukölln Aktie 332203 / DE0005767909
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25.09.2026 13:28:43
EQS-Adhoc: Fernheizwerk Neukölln AG: Nichtigkeit des Jahresabschlusses 2025 und des Gewinnverwendungsbeschlusses vom 11. Juni 2026
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EQS-Ad-hoc: Fernheizwerk Neukölln AG / Schlagwort(e): Sonstiges
FERNHEIZWERK NEUKÖLLN AKTIENGESELLSCHAFT
Börse Berlin Regulierter Markt
Ad-hoc-Mitteilung nach Art. 17 Marktmissbrauchsverordnung
übermittelt an die EQS Group AG am 25.09.2026, 13:25 Uhr
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Nichtigkeit des Jahresabschlusses 2025 und des Gewinnverwendungsbeschlusses vom 11. Juni 2026
Mit Anerkenntnisurteil vom 25.09.2026 hat das Landgericht Berlin II der Klage eines Aktionärs (siehe Ad hoc-Mitteilung vom 03.08.2026) stattgegeben und festgestellt, dass der Jahresabschluss der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2025 und der von der Hauptversammlung vom 11.06.2026 gefasste Gewinnverwendungsbeschluss nichtig sind.
Die Gesellschaft wird einen neuen Jahresabschluss auf- und feststellen lassen, diesen in einer noch einzuberufenden ausserordentlichen Hauptversammlung vorlegen und von dieser Hauptversammlung einen Gewinnverwendungsbeschluss fassen lassen.
Berlin, 25. September 2026
Fernheizwerk Neukölln Aktiengesellschaft
Der Vorstand
Ende der Insiderinformation
25.09.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Fernheizwerk Neukölln AG
|Weigandufer 49
|12059 Berlin
|Deutschland
|Telefon:
|+49-(0)30-688-9040
|Fax:
|+49-(0)30-681-2050
|E-Mail:
|kontakt@fhw-neukoelln.de
|Internet:
|www.fhw-neukoelln.de
|ISIN:
|DE0005767909
|WKN:
|576790
|Börsen:
|Regulierter Markt in Tradegate BSX; Freiverkehr in Frankfurt, Stuttgart
|LEI Code:
|391200BSNVKVRIUPJ111
|EQS News ID:
|2405640
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2405640 25.09.2026 CET/CEST
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