EQS-Adhoc: FACC AG: Neuer Chief Financial Officer (CFO) ab dem 01.05.2024

FACC AG

FACC AG: Neuer Chief Financial Officer (CFO) ab dem 01.05.2024



08.04.2024

Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Der Vorstand der FACC AG gibt hiermit bekannt, dass Herr Florian Heindl ab 01.05.2024 als neuer Chief Financial Officer (CFO) bestellt wurde.



Florian Heindl verfügt über umfassende Erfahrung im Finanzbereich und hat in verschiedenen leitenden Positionen in renommierten Unternehmen erfolgreich gearbeitet. Seine Expertise und Führungsfähigkeiten werden einen wertvollen Beitrag zur weiteren Entwicklung und zum Erfolg der FACC AG leisten.



Wir wünschen Herrn Heindl für seine neue Aufgabe viel Erfolg und freuen uns über die Erweiterung des Vorstandes der FACC AG.



Robert Machtlinger, CEO

Robert Machtlinger, CEO

FACC AG







