Exasol Aktie 47180404 / DE000A0LR9G9
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12.08.2026 10:05:14
EQS-Adhoc: Exasol AG passt Prognose für Geschäftsjahr 2026 an
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EQS-Ad-hoc: Exasol AG / Schlagwort(e): Prognose / Gesamtjahr
Exasol AG passt Prognose für Geschäftsjahr 2026 an
Massgeblich für die Anpassung ist eine deutlich geringere als erwartete Dynamik bei der Ausweitung bestehender Kundenbeziehungen. Diese war insbesondere durch eine reduzierte Investitionsbereitschaft von Bestandskunden in neue On-Premise-Infrastruktur infolge gestiegener Hardwarebeschaffungskosten sowie des angespannten gesamtwirtschaftlichen Umfelds in den Kernmärkten von Exasol geprägt. Zusätzlich verlief der Vertriebsstart einer gemeinsamen Lösung mit einem strategischen Kooperationspartner aufgrund verzögerter technischer Integrationsarbeiten langsamer als erwartet.
Die strategische Ausrichtung auf Datensouveränität und agentische KI unterstützte die positive Entwicklung im Neukundengeschäft im ersten Halbjahr 2026. Sie konnte die deutlich geringere Dynamik bei der Ausweitung bestehender Kundenbeziehungen jedoch nicht ausgleichen.
Nach vorläufigen Zahlen lag der ARR zum 30. Juni 2026 bei EUR 37,9 Mio. (30. Juni 2025: EUR 38,1 Mio.). Die Umsatzerlöse beliefen sich im ersten Halbjahr 2026 auf EUR 19,0 Mio. (H1 2025: EUR 21,5 Mio.), die wiederkehrenden Erlöse auf EUR 18,9 Mio. (H1 2025: EUR 18,6 Mio.) und das EBITDA auf EUR 1,6 Mio. (H1 2025: EUR 2,0 Mio.).
CROSS ALLIANCE communication GmbH
Ende der Insiderinformation
12.08.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|EXASOL AG
|Neumeyerstrasse 22-26
|90411 Nürnberg
|Deutschland
|Internet:
|www.exasol.com
|ISIN:
|DE000A0LR9G9
|WKN:
|A0LR9G
|Börsen:
|Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Scale), Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|LEI Code:
|529900ZPF6KHG6O3GY79
|EQS News ID:
|2380680
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2380680 12.08.2026 CET/CEST
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