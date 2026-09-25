EQS-Adhoc: Evonik Industries AG bestätigt unverbindliche Ansprache durch die BASF SE zu einem möglichen Übernahmeangebot

EQS-Ad-hoc: Evonik Industries AG / Schlagwort(e): Mergers und Acquisitions / Übernahmeangebot

Evonik Industries AG bestätigt unverbindliche Ansprache durch die BASF SE zu einem möglichen Übernahmeangebot



25.09.2026 / 15:12 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Gespräche finden derzeit nicht statt.

Evonik Industries AG beabsichtigt nicht, diesen Vorgang über die rechtlichen Erfordernisse hinaus weiter zu kommentieren oder Anfragen dazu zu beantworten.

Kontakt:

Christoph Finke

Leiter Investor Relations

+49 174 9931 647

christoph.finke@evonik.com In Reaktion auf aktuelle Presseberichterstattungen bestätigt der Vorstand der Evonik Industries AG, dass ihm eine unverbindliche Ansprache durch die BASF SE zugegangen ist. Diese ist auf ein freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot für sämtliche Aktien der Gesellschaft gerichtet.Gespräche finden derzeit nicht statt.Evonik Industries AG beabsichtigt nicht, diesen Vorgang über die rechtlichen Erfordernisse hinaus weiter zu kommentieren oder Anfragen dazu zu beantworten.Kontakt:Christoph FinkeLeiter Investor Relations+49 174 9931 647



Ende der Insiderinformation

25.09.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News