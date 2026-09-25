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25.09.2026 15:12:03

EQS-Adhoc: Evonik Industries AG bestätigt unverbindliche Ansprache durch die BASF SE zu einem möglichen Übernahmeangebot

Evonik
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EQS-Ad-hoc: Evonik Industries AG / Schlagwort(e): Mergers und Acquisitions / Übernahmeangebot
Evonik Industries AG bestätigt unverbindliche Ansprache durch die BASF SE zu einem möglichen Übernahmeangebot

25.09.2026 / 15:12 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

In Reaktion auf aktuelle Presseberichterstattungen bestätigt der Vorstand der Evonik Industries AG, dass ihm eine unverbindliche Ansprache durch die BASF SE zugegangen ist. Diese ist auf ein freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot für sämtliche Aktien der Gesellschaft gerichtet.
Gespräche finden derzeit nicht statt.
Evonik Industries AG beabsichtigt nicht, diesen Vorgang über die rechtlichen Erfordernisse hinaus weiter zu kommentieren oder Anfragen dazu zu beantworten.
Kontakt:
Christoph Finke
Leiter Investor Relations
+49 174 9931 647
christoph.finke@evonik.com


Ende der Insiderinformation

25.09.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Evonik Industries AG
Opernplatz 1
45128 Essen
Deutschland
Telefon: +49 (0) 201 177-01
Fax: +49 (0) 201 177-3475
E-Mail: investor-relations@evonik.com
Internet: www.evonik.com
ISIN: DE000EVNK013
WKN: EVNK01
Indizes: MDAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX; Börse Luxemburg
LEI Code: 41GUOJQTALQHLF39XJ34
EQS News ID: 2405690

 
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2405690  25.09.2026 CET/CEST

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