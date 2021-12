EQS-Adhoc: Evie Kostakis folgt auf Dieter Enkelmann als CFO von Julius Bär

Dieter Enkelmann, der langjährige Chief Financial Officer (CFO) von Julius Bär, wird per 1. Juli 2022 von seiner Funktion zurücktreten. Als seine Nachfolgerin wurde Evie Kostakis zum CFO und zum Mitglied der Geschäftsleitungen von Julius Bär ernannt.

Philipp Rickenbacher, CEO von Julius Bär, sagte: «Dieter Enkelmann kann auf herausragende Erfolge bei Julius Bär zurückblicken. Er steuerte das Unternehmen durch die Turbulenzen der Finanzkrise und war führend in der Abspaltung des Asset-Management-Geschäfts im Jahr 2009, womit er die Positionierung von Julius Bär als 'reiner' Vermögensverwalter wesentlich prägte. Diesen Meilensteinen folgten bedeutende Akquisitionen - etwa des internationalen Vermögensverwaltungsgeschäfts von Merrill Lynch, der Schweizer Privatbank von ING sowie der unabhängigen brasilianischen Gesellschaften GPS und Reliance. Dieter Enkelmann hat das Wachstum von Julius Bär massgeblich vorangetrieben und entscheidend zur operativen Effizienz beigetragen. Er war für die Bewirtschaftung unserer Bilanz und für unsere Handels- und Kreditaktivitäten verantwortlich, wobei er auch neue Geschäftsfelder wie die Bereiche strukturierte Finanzierungen oder Real Estate Advisory lancierte. Ich danke ihm für seine Loyalität, sein Engagement und alle seine Leistungen. Er war stets eine glaubwürdige Führungspersönlichkeit, der die Interessen unserer Stakeholder in höchstem Masse wahrgenommen und die solide Finanzposition der Gruppe kontinuierlich gestärkt hat. Wir wünschen ihm alles Gute für seine zukünftigen Aufgaben.»

Evie Kostakis (45), zurzeit stellvertretender CFO, wird die Position des CFO und auch als Mitglied der Geschäftsleitungen der Gruppe und der Bank übernehmen. Sie stiess 2013 als stellvertretende Leiterin Corporate Development & Strategy zu Julius Bär. Zwischen 2017 und 2019 war sie stellvertretende Leiterin Investment Management und Leiterin Alternative Investments. Davor war sie mehr als 13 Jahre in verschiedenen Fach- und Führungsfunktionen in der Finanzdienstleistungsbranche in den USA, in New York und Connecticut, sowie in Griechenland, Athen, tätig. Sie hat einen Masterabschluss in Public Policy der University of Chicago und verfügt über einen Abschluss als Chartered Financial Analyst (CFA).

Zürich, 22. Dezember 2021 - Nach über 15 Jahren als CFO von Julius Bär hat sich Dieter Enkelmann (62) entschieden, per 1. Juli 2022 von seiner Funktion und aus den Geschäftsleitungen der Gruppe und der Bank zurückzutreten. Nach der Übergabe seiner Aufgaben wird er sich in nicht-exekutiven Funktionen ausserhalb von Julius Bär einbringen.

