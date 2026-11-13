Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 15’106 -0.3%  SPI 21’258 -0.3%  Dow 52’348 0.1%  DAX 26’750 -0.1%  Euro 0.9253 0.2%  EStoxx50 6’387 -0.2%  Gold 3’874 -0.1%  Bitcoin 57’300 -3.8%  Dollar 0.8388 0.0%  Öl 96.3 0.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA994529UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278
Anzeige

Die verborgene Infrastruktur, die die Wirtschaft von morgen antreibt

Hier informieren
Top News
Gehebelte, börsengehandelte Volatilitätsfonds: Was steckt eigentlich hinter Leveraged Volatility ETFs?
Bill Ackman setzt auf langfristige Geschäftsmodelle – diese Aktien dominieren sein Portfolio
Neue Vorgaben der US-Bankenaufsicht OCC: Wie Stablecoins reguliert werden und was Krypto-Anleger wissen müssen
Bitcoin & Elon Musk: Was seine Energie-These für Anleger bedeutet
NVIDIA-Aktie: HSBC stuft ab, Börsenwert rutscht unter wichtige Marke - was Anleger jetzt wissen sollten
Suche...
ETF Sparplan

Erlebnis Akademie Aktie 29723615 / DE0001644565

Handeln
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

13.11.2026 12:03:23

EQS-Adhoc: Erlebnis Akademie AG: Erlebnis Akademie AG passt die Prognose für das Geschäftsjahr 2026 an

Erlebnis Akademie
2.90 EUR -2.68%
Kaufen Verkaufen

EQS-Ad-hoc: Erlebnis Akademie AG / Schlagwort(e): Prognose / Gesamtjahr
Erlebnis Akademie AG: Erlebnis Akademie AG passt die Prognose für das Geschäftsjahr 2026 an

13.11.2026 / 12:03 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Erlebnis Akademie AG passt die Prognose für das Geschäftsjahr 2026 an  

Bad Kötzting, 13. November 2026 – Der Vorstand der Erlebnis Akademie AG (ISIN: DE0001644565, WKN: 164456) hat heute beschlossen, die im Rahmen des Konzernjahresabschlusses 2025 veröffentlichte Prognose für das Geschäftsjahr 2026 anzupassen. Ein wesentlicher Grund ist ein geringeres Besucheraufkommen im ersten Halbjahr 2026, das durch 32 zusätzliche Schliesstage wegen Schnee und Eis unter dem Niveau des Vorjahres lag. Seit Juli liegt der Umsatz zwar über dem jeweiligen Vorjahreszeitraum, das Wachstum in der Hauptsaison von Juli bis September reichte jedoch nicht aus, um den Rückstand aus dem ersten Halbjahr so weit aufzuholen, dass die bisherige Prognose erreicht werden kann. Der Konzernumsatz zum 30. September 2026 lag nach vorläufigen Zahlen bei 19,7 Mio. Euro (Vorjahr: 19,4 Mio. Euro), das EBITDA bei 4,6 Mio. Euro (Vorjahr: 5,6 Mio. Euro) und das EBIT bei 0,7 Mio. Euro (Vorjahr: 1,7 Mio. Euro).

Für den Konzernumsatz erwartet der Vorstand nunmehr eine Spanne von 25,0 Mio. Euro bis 25,3 Mio. Euro, nachdem der Vorjahresumsatz bei 24,8 Mio. Euro gelegen hatte (bisherige Prognose am unteren Ende der Bandbreite 25,7 Mio. Euro bis 27,6 Mio. Euro). Das EBITDA wird in einer Spanne von 5,0 Mio. Euro bis 5,3 Mio. EUR erwartet (bisherige Prognose am unteren Ende der Bandbreite: 6,2 Mio. Euro bis 7,4 Mio. Euro; Vorjahr: 6,2 Mio. EUR).

Auch die bisherige Prognose für das EBIT (bisher: 1,0 Mio. Euro bis 2,2 Mio. Euro) kann nicht aufrechterhalten werden. Eine neue Prognose für das EBIT ist derzeit nicht möglich, da sich zusätzlich abzeichnet, dass ein Impairment im Zusammenhang mit der französischen Tochtergesellschaft im Zuge der Aufstellung der Abschlüsse für das Geschäftsjahr 2026 notwendig sein wird. Auf das Risiko einer solchen Wertberichtigung hatte das Unternehmen bereits im Risikobericht des Geschäftsberichts 2025 sowie im Halbjahresbericht 2026 hingewiesen. Diese ausserordentlichen Abschreibungen werden voraussichtlich in der Bandbreite von 50 % des Beteiligungsansatzes (entspricht rund 0,65 Mio. Euro) bis maximal 100 % des Beteiligungsansatzes (entspricht rund 1,31 Mio. Euro) liegen. Die finale Berechnung auf Basis der abdiskontierten erwarteten freien Cashflows erfolgt im Rahmen der Jahresabschlusserstellung. In diesem Zuge wird die Erlebnis Akademie AG auf Ebene der Einzelgesellschaft für das Geschäftsjahr 2026 auch auf Forderungen gegenüber ihrer französischen Tochtergesellschaft EAK France S.A.R.L. verzichten und ausserplanmässige Abschreibungen auf das Anlagevermögen bei der französischen Tochter vornehmen. Die genaue Höhe der Abschreibungen lässt sich noch nicht belastbar absehen und wird mit der Erstellung des Jahresabschlusses festgelegt. Hintergrund für die Massnahmen ist die anhaltend schwache Geschäftsentwicklung der Tochtergesellschaft, bei der sich auch bis Ende der Hauptsaison 2026 keine substanzielle Verbesserung ergeben hat. Die Auswirkungen auf das Konzern-EBIT stehen erst mit Aufstellung der Abschlüsse für das Geschäftsjahr 2026 fest. Die ausserordentliche Abschreibung hat keine Auswirkungen auf den laufenden Geschäftsbetrieb am Standort. Forderungsverzicht und Abschreibungen sind auf Ebene des Konzerns nicht zahlungswirksam und haben keinen Einfluss auf das Konzern-EBITDA.

Der Quartalsbericht zum dritten Quartal 2026 wird am 30. November 2026 auf der Internetseite der Erlebnis Akademie unter www.eak-ag.de im Bereich Investoren zum Download zur Verfügung gestellt.

 

 

Mitteilende Person und Kontakt

Erlebnis Akademie AG
Christoph Blass
Finanzvorstand
Hafenberg 4
93444 Bad Kötzting
T +49 9941 / 90 84 84-0
info@eak-ag.de
www.eak-ag.de



Ende der Insiderinformation

13.11.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Erlebnis Akademie AG
Hafenberg 4
93444 Bad Kötzting
Deutschland
Telefon: 09941-908484-0
Fax: 09941-908484-84
E-Mail: info@eak-ag.de
Internet: www.eak-ag.de
ISIN: DE0001644565
WKN: 164456
Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, München (m:access), Stuttgart, Tradegate BSX
LEI Code: 3912006GGHCRFSLMOB79
EQS News ID: 2434538

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2434538  13.11.2026 CET/CEST

In eigener Sache

Trading Signals: Henkel - Der Umbau trägt Früchte

Starke Quartalszahlen, eine erhöhte Prognose und milliardenschwere Übernahmen sorgen für Schwung bei Henkel. Auch an der Börse läuft es rund: Die Aktie zählt 2026 zu den DAX-Outperformern und nimmt nun Kurs auf das Fünf-Jahres-Hoch.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Erlebnis Akademie AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Erlebnis Akademie AG

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

Während KI und grosse Technologiekonzerne die Börse prägen, geraten andere Branchen aus dem Blickfeld vieler Anleger. Doch können gerade dort interessante Chancen entstehen?

In dieser Ausgabe von Wall Street Live spricht Olivia mit Tim Schäfer über die US-Midterms, die Stimmung in New York und die Reaktionen an der Börse. Ausserdem erklärt Tim, weshalb er US-Hausbauer und etablierte Lebensmittelkonzerne spannend findet – und warum er auch bei deutlichen Kursverlusten an seiner langfristigen Anlagestrategie festhält.

https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/

US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

Inside Trading & Investment

09:00 Logo WHS NVIDIA im Aktiencheck: 65 von 100 Punkten – wie gut ist Ihre Aktie wirklich?
13.11.26 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 22.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Intel, SanDisk
13.11.26 SMI setzt abermals neue Bestmarke
13.11.26 Anthropic IPO: Ein bedeutender Börsengang der KI-Branche
13.11.26 Marktüberblick: Quartalszahlen im Fokus
13.11.26 UBS Logo UBS KeyInvest: Gold – Neues Jahrestief im Chart
12.11.26 US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
12.11.26 Julius Bär: 14.25% p.a. JB Autocallable Barrier Reverse Convertible (75%) auf OC Oerlikon Corp AG
05.10.26 ETF Compass Q3-Review: Satelliten mit bis zu 68 Prozent Plus, doch Clean Energy stürzt ab
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 15’719.07 19.42 SQRBDU
Short 16’022.65 13.90 SYDBKU
Short 16’669.66 8.71 SLB6MU
SMI-Kurs: 15’106.12 13.11.2026 17:30:00
Long 14’437.06 19.30 SGWFBU
Long 14’116.36 13.77 S3BFPU
Long 13’495.65 8.86 SYBVIU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
NVIDIA-Aktie im Fokus: Trump empfiehlt Ex-Apple-Chef Tim Cook als Huang-Nachfolger
KW 46: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Microsoft-Aktie dreht ins Plus: Störung ging auf Netzwerk-Upgrade zurück
NVIDIA-Aktie in Rot: Senatsausschuss lädt Handelsminister und Jensen Huang vor
Allianz-Aktie im Fokus: Berenberg bewertet den Versicherer mit “Buy”
Rheinmetall, HENSOLDT, RENK - welche Rüstungsaktie bietet die grössten Chancen bei kurzfristiger Spekulation?
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall wird am Nachmittag ausgebremst
Richemont-Aktie unter Druck: Deutlich mehr Umsatz und Gewinn
vVARDIS-Aktie startet mit tieferem Preis als geplant an der US-Börse

Top-Rankings

KW 46: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 46: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Bitcoin, Ethereum & Co.: Gewinner und Verlierer - Die Top Flop Kryptowährungen in KW 46/26
Welche Kryptowährung macht das Rennen?
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.