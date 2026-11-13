EQS-Adhoc: Erlebnis Akademie AG: Erlebnis Akademie AG passt die Prognose für das Geschäftsjahr 2026 an

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Erlebnis Akademie AG: Erlebnis Akademie AG passt die Prognose für das Geschäftsjahr 2026 an



13.11.2026 / 12:03 CET/CEST

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Erlebnis Akademie AG passt die Prognose für das Geschäftsjahr 2026 an

Bad Kötzting, 13. November 2026 – Der Vorstand der Erlebnis Akademie AG (ISIN: DE0001644565, WKN: 164456) hat heute beschlossen, die im Rahmen des Konzernjahresabschlusses 2025 veröffentlichte Prognose für das Geschäftsjahr 2026 anzupassen. Ein wesentlicher Grund ist ein geringeres Besucheraufkommen im ersten Halbjahr 2026, das durch 32 zusätzliche Schliesstage wegen Schnee und Eis unter dem Niveau des Vorjahres lag. Seit Juli liegt der Umsatz zwar über dem jeweiligen Vorjahreszeitraum, das Wachstum in der Hauptsaison von Juli bis September reichte jedoch nicht aus, um den Rückstand aus dem ersten Halbjahr so weit aufzuholen, dass die bisherige Prognose erreicht werden kann. Der Konzernumsatz zum 30. September 2026 lag nach vorläufigen Zahlen bei 19,7 Mio. Euro (Vorjahr: 19,4 Mio. Euro), das EBITDA bei 4,6 Mio. Euro (Vorjahr: 5,6 Mio. Euro) und das EBIT bei 0,7 Mio. Euro (Vorjahr: 1,7 Mio. Euro).

Für den Konzernumsatz erwartet der Vorstand nunmehr eine Spanne von 25,0 Mio. Euro bis 25,3 Mio. Euro, nachdem der Vorjahresumsatz bei 24,8 Mio. Euro gelegen hatte (bisherige Prognose am unteren Ende der Bandbreite 25,7 Mio. Euro bis 27,6 Mio. Euro). Das EBITDA wird in einer Spanne von 5,0 Mio. Euro bis 5,3 Mio. EUR erwartet (bisherige Prognose am unteren Ende der Bandbreite: 6,2 Mio. Euro bis 7,4 Mio. Euro; Vorjahr: 6,2 Mio. EUR).

Auch die bisherige Prognose für das EBIT (bisher: 1,0 Mio. Euro bis 2,2 Mio. Euro) kann nicht aufrechterhalten werden. Eine neue Prognose für das EBIT ist derzeit nicht möglich, da sich zusätzlich abzeichnet, dass ein Impairment im Zusammenhang mit der französischen Tochtergesellschaft im Zuge der Aufstellung der Abschlüsse für das Geschäftsjahr 2026 notwendig sein wird. Auf das Risiko einer solchen Wertberichtigung hatte das Unternehmen bereits im Risikobericht des Geschäftsberichts 2025 sowie im Halbjahresbericht 2026 hingewiesen. Diese ausserordentlichen Abschreibungen werden voraussichtlich in der Bandbreite von 50 % des Beteiligungsansatzes (entspricht rund 0,65 Mio. Euro) bis maximal 100 % des Beteiligungsansatzes (entspricht rund 1,31 Mio. Euro) liegen. Die finale Berechnung auf Basis der abdiskontierten erwarteten freien Cashflows erfolgt im Rahmen der Jahresabschlusserstellung. In diesem Zuge wird die Erlebnis Akademie AG auf Ebene der Einzelgesellschaft für das Geschäftsjahr 2026 auch auf Forderungen gegenüber ihrer französischen Tochtergesellschaft EAK France S.A.R.L. verzichten und ausserplanmässige Abschreibungen auf das Anlagevermögen bei der französischen Tochter vornehmen. Die genaue Höhe der Abschreibungen lässt sich noch nicht belastbar absehen und wird mit der Erstellung des Jahresabschlusses festgelegt. Hintergrund für die Massnahmen ist die anhaltend schwache Geschäftsentwicklung der Tochtergesellschaft, bei der sich auch bis Ende der Hauptsaison 2026 keine substanzielle Verbesserung ergeben hat. Die Auswirkungen auf das Konzern-EBIT stehen erst mit Aufstellung der Abschlüsse für das Geschäftsjahr 2026 fest. Die ausserordentliche Abschreibung hat keine Auswirkungen auf den laufenden Geschäftsbetrieb am Standort. Forderungsverzicht und Abschreibungen sind auf Ebene des Konzerns nicht zahlungswirksam und haben keinen Einfluss auf das Konzern-EBITDA.

Der Quartalsbericht zum dritten Quartal 2026 wird am 30. November 2026 auf der Internetseite der Erlebnis Akademie unter www.eak-ag.de im Bereich Investoren zum Download zur Verfügung gestellt.

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Christoph Blass

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