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12.11.2026 12:49:33
EQS-Adhoc: EPH Group AG: EPH Group AG beschliesst Umtauschangebot für Anleihen 2023/2030 und 2025/2032 in neue besicherte 10 %-Anleihe 2026/2033.
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EQS-Ad-hoc: EPH Group AG / Schlagwort(e): Kapitalmassnahmen / Sonstige/Sonstiges
Die EPH Group AG („Gesellschaft“) hat am 20. Oktober 2026 die Emission einer weiteren besicherten 10 % Tourismus-Unternehmensanleihe mit einem Volumen von bis zu EUR 50 Millionen (die „Schuldverschreibungen 2026/2033”, ISIN: AT0000A3XVE4) bekannt gegeben und darüber informiert, ein Umtauschangebot an die Gläubiger der Schuldverschreibungen 2025/2032 (ISIN: DE000A3L7AM8) sowie an die Gläubiger der Schuldverschreibungen 2023/2030 (ISIN: DE000A3LJCB4), jeweils im Verhältnis 1:1, zu planen.
Der Vorstand der Gesellschaft hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats die Durchführung des geplanten Umtauschangebots und die wesentlichen Konditionen der Umtauschbedingungen beschlossen. Dabei wird den Inhabern der Schuldverschreibungen 2025/2032 (ISIN: DE000A3L7AM8) und den Inhabern der Schuldverschreibungen 2023/2030 (ISIN: DE000A3LJCB4) angeboten, ihre Schuldverschreibungen 2025/2032 bzw. Schuldverschreibungen 2023/2030 in die Schuldverschreibungen 2026/2033 (ISIN: AT0000A3XVE4), jeweils im Verhältnis 1:1 und nach Massgabe der Umtauschbedingungen, umzutauschen.
Die Durchführung des Umtauschangebots wird vorbehaltlich der Billigung eines entsprechenden Wertpapierprospekts durch die zuständige Aufsichtsbehörde im 1. Halbjahr 2027 erfolgen. Der konkrete Zeitpunkt und die Umtauschfrist für die Abgabe von Umtauschaufträgen werden zwischen dem Vorstand und den beteiligten Banken festgelegt. Letzte Details der Umtauschbedingungen werden derzeit mit dem deutschen Bankpartner, welcher für die Durchführung und Abwicklung des Umtauschangebots beauftragt wird, final abgestimmt.
Rechtlicher Hinweis / Disclaimer:
Diese Mitteilung ist eine Pflichtmeldung gemäss Art 17 der Marktmissbrauchsverordnung. Diese Mitteilung dient ausschliesslich Informationszwecken und stellt weder ein Angebot zum Kauf von Wertpapieren noch die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren der EPH Group AG dar. Jedes künftige Angebot von Wertpapieren der EPH Group AG erfolgt in Übereinstimmung mit und auf Grundlage der anwendbaren kapitalmarktrechtlichen Vorgaben.
Das öffentliche Angebot der Schuldverschreibungen 2026/2033 erfolgt ausschliesslich durch und auf Basis des auf der Website der Emittentin (www.eph-group.com) veröffentlichten, von der Luxemburgischen Wertpapieraufsichtsbehörde (CSSF) am 23.10.2026 gebilligten und an die deutsche BaFin und die FMA notifizierten Prospekts. Der Prospekt enthält die endgültigen Bedingungen und kann über den folgenden Link kostenlos aufgerufen werden: https://eph-group.com/assets/wertpapierprospekt-anleihe-2026-2033.pdf. Die Billigung des Prospekts durch die CSSF ist nicht als Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Anlegern wird dringend empfohlen den Prospekt zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen.
Wertpapiere der EPH Group AG wurden nicht und werden nicht gemäss ausländischen Wertpapiergesetzen, insbesondere nicht gemäss dem U.S. Securities Act of 1933 in der derzeit geltenden Fassung (“Securities Act“), bei ausländischen Wertpapierbehörden registriert und dürfen insbesondere in den Vereinigten Staaten von Amerika (“USA“) nicht ohne Registrierung oder Ausnahme von den Registrierungserfordernissen gemäss dem Securities Act angeboten oder verkauft werden.
DIESE MITTEILUNG IST WEDER ZUR VERÖFFENTLICHUNG NOCH ZUR VERBREITUNG ODER ZUR WEITERGABE, DIREKT ODER INDIREKT, IN TEILEN ODER ZUR GÄNZE IN DEN USA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ODER SÜDAFRIKA ODER ANDEREN LÄNDERN, IN DENEN DIE VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERGABE RECHTSWIDRIG WÄRE, BESTIMMT.
Ende der Insiderinformation
12.11.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|EPH Group AG
|Gumpendorfer Strasse 26
|1060 Wien
|Österreich
|E-Mail:
|info@eph-group.com
|Internet:
|www.eph-group.com
|ISIN:
|AT0000A34DM3, DE000A3L7AM8, DE000A3LJCB4,
|WKN:
|A3EGG4, A3L7AM, A3LJCB,
|Börsen:
|Freiverkehr in Düsseldorf (Primärmarkt), Frankfurt, Stuttgart
|LEI Code:
|894500SN5GTABFSFWS54
|EQS News ID:
|2433796
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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