Energiekontor Aktie 1080247 / DE0005313506
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28.05.2026 11:38:34
EQS-Adhoc: Energiekontor AG: Energiekontor AG beschliesst Aktienrückkauf
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EQS-Ad-hoc: Energiekontor AG / Schlagwort(e): Kapitalmassnahmen / Aktienrückkäufe
Energiekontor AG beschliesst Aktienrückkauf
Bremen, 28. Mai 2026 – Der Vorstand der Energiekontor AG hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats der Gesellschaft einen erneuten Aktienrückkauf beschlossen. Im Einzelnen sind dazu folgende Beschlüsse gefasst worden:
Kontakt
Julia Pschribülla
Tel: +49 (0)421-3304-0
Ende der Insiderinformation
28.05.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Energiekontor AG
|Mary-Somerville-Strasse 5
|28359 Bremen
|Deutschland
|Telefon:
|04 21/33 04-126
|Fax:
|04 21/33 04-4 44
|E-Mail:
|ir@energiekontor.de
|Internet:
|www.energiekontor.de
|ISIN:
|DE0005313506
|WKN:
|531350
|Indizes:
|SDAX,
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|EQS News ID:
|2334904
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2334904 28.05.2026 CET/CEST
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