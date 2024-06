EQS-Adhoc: Endor AG zeigt Restrukturierungsvorhaben nach StaRUG an

EQS-Ad-hoc: Endor AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Endor AG zeigt Restrukturierungsvorhaben nach StaRUG an



03.06.2024 / 13:44 CET/CEST

Endor AG zeigt Restrukturierungsvorhaben nach StaRUG an Landshut, 3. Juni 2024 – Die Endor AG hat heute beim zuständigen Amtsgericht – Restrukturierungsgericht („Gericht“) – in München ein Restrukturierungsvorhaben nach dem Gesetz über den Stabilisierungs- und Restrukturierungsrahmen für Unternehmen (StaRUG) angezeigt. Nach einer umfassenden Prüfung hatten die kreditgebenden Banken entschieden, andere Restrukturierungsangebote nicht zu unterstützen, weil sie nach ihrer Ansicht nicht geeignet waren, die drohende Insolvenz abwenden zu können. Wie bereits kommuniziert ist ein teilweiser Verzicht der Banken Teil des Restrukturierungsvorhabens sowie eine vollständige Kapitalherabsetzung, die zu einem entschädigungslosen Ausscheiden der derzeitigen Aktionäre aus dem Unternehmen und zu einem Delisting der Endor AG-Aktien vom Open Market führen würde. Endor wird die Kapitalmärkte und die Öffentlichkeit über den weiteren Verlauf des Prozesses entsprechend den gesetzlichen Vorgaben informieren. Mitteilende Person

Matthias Kosch, CFO



Über die Endor AG; www.endor.ag Die Endor AG entwickelt und vermarktet hochwertige Eingabegeräte wie High-End-Lenkräder und Pedale für Rennsimulationen auf Spielkonsolen und PCs. Als „Brainfactory“ liegt der Fokus des Unternehmens im Kreativbereich. Produktentwicklung und Prototypenbau führt Endor in eigener Regie und gemeinsam mit spezialisierten Technologiepartnern vorwiegend in Deutschland durch („Germaneering“). Endor verkauft seine Produkte unter der Marke FANATEC über e-Commerce in erster Linie an Endkunden in Europa, USA, Kanada, Australien und Japan. Kontakt: Endor AG, Investor Relations

Tel.: +49(0)871-9221 222

E-Mail: investor_relations@endor.ag Presse- und Investoren-Anfragen: Jasmin Dentz, GFD Finanzkommunikation

E-Mail: dentz@gfd-finanzkommunikation.de Peter Herkenhoff, GFD Finanzkommunikation

E-Mail: herkenhoff@gfd-finanzkommunikation.de Vera Müller, Better Orange IR & HV AG

