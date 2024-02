EQS-Adhoc: Endor AG: Amtsniederlegung des Aufsichtsratsvorsitzenden

EQS-Ad-hoc: Endor AG / Schlagwort(e): Personalie

Endor AG: Amtsniederlegung des Aufsichtsratsvorsitzenden



16.02.2024

Landshut, 16. Februar 2024 – Der Vorsitzende des Aufsichtsrates, Herr Oliver F. Gosemann, hat heute mit Wirkung zum 20. Februar 2024 sein Amt als Mitglied des Aufsichtsrates niederlegt.

Matthias Kosch, CFO







