EQS-Adhoc: Enapter AG beschliesst Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen mit Bezugsrecht der Aktionäre; Backstop-Zusage eines strategischen Investors über bis zu EUR 12 Mio.

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Enapter AG beschliesst Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen mit Bezugsrecht der Aktionäre; Backstop-Zusage eines strategischen Investors über bis zu EUR 12 Mio.



02.11.2026 / 15:09 CET/CEST

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Enapter AG beschliesst Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen mit Bezugsrecht der Aktionäre; Backstop-Zusage eines strategischen Investors über bis zu EUR 12 Mio.

Feldkirchen, 2. November 2026 – Der Vorstand der Enapter AG (ISIN: DE000A255G02) hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats die in der Insiderinformation vom 5. August 2026 angekündigte Kapitalerhöhung beschlossen. Es sollen unter Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2025 gegen Bareinlagen bis zu 13.017.479 neue, auf den Inhaber lautende Stückaktien mit einem anteiligen Betrag des Grundkapitals von EUR 1,00 je Aktie und voller Gewinnanteilberechtigung ab dem 1. Januar 2026 („ Neue Aktien “) zu einem Bezugspreis von EUR 1,00 je Neuer Aktie ausgegeben werden.

Die Neuen Aktien werden den Aktionären im Wege des mittelbaren Bezugsrechts über die mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG, Gräfelfing, zum Bezug angeboten. Die Bezugsfrist beginnt am 4. November 2026 und endet am 18. November 2026. Das Bezugsverhältnis beträgt 2:1, d. h. zwei bestehende Aktien berechtigen zum Bezug von einer Neuen Aktie. Es besteht die Möglichkeit der Aktionäre zum Überbezug.

Nicht im Rahmen des Bezugsangebots gezeichnete Neue Aktien können von der Gesellschaft frei verwertet werden. Bei vollständiger Platzierung beläuft sich der Bruttoemissionserlös auf EUR 13.017.479,00.

Die Gesellschaft hat mit der RS Energy Technology Limited, Hongkong, einem Unternehmen der Runshihua-Gruppe („Strategischer Investor“), eine Backstop-Vereinbarung abgeschlossen, in der sich der Strategische Investor verpflichtet hat, Neue Aktien, die nicht im Rahmen des Bezugsangebots inklusive des Überbezugsangebots platziert werden, zum Bezugspreis im Umfang von bis zu EUR 12 Mio., maximal jedoch bis zu einem Anteil von 25 % minus einer Aktie am Grundkapital nach Durchführung der Kapitalerhöhung, zu zeichnen.

Der Nettoemissionserlös dient zu wesentlichen Teilen der Begleichung bestehender Verbindlichkeiten und wird im Übrigen zur Finanzierung von Working Capital verwendet.

Die Zulassung der Neuen Aktien zum Handel im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (General Standard) wird beantragt. Zu dem öffentlichen Angebot wird die Gesellschaft ein Informationsdokument gemäss Anhang IX der Verordnung (EU) 2017/1129 erstellen und auf ihrer Website unter https://enapterag.de/investor-relations/ veröffentlichen. In den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada und Japan werden keine Aktien angeboten.

Veröffentlicht von



Dr. Jürgen Laakmann

Vorstand