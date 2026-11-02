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Enapter Aktie 52662162 / DE000A255G02

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02.11.2026 15:09:33

EQS-Adhoc: Enapter AG beschliesst Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen mit Bezugsrecht der Aktionäre; Backstop-Zusage eines strategischen Investors über bis zu EUR 12 Mio.

Enapter
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EQS-Ad-hoc: Enapter AG / Schlagwort(e): Kapitalmassnahmen / Kapitalerhöhung/Sonstiges
Enapter AG beschliesst Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen mit Bezugsrecht der Aktionäre; Backstop-Zusage eines strategischen Investors über bis zu EUR 12 Mio.

02.11.2026 / 15:09 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 (Marktmissbrauchsverordnung – MAR)

WEDER ZUR DIREKTEN NOCH INDIREKTEN VERBREITUNG, VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERGABE IN DIE BZW. INNERHALB DER VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, AUSTRALIEN, KANADA UND JAPAN ODER ANDEREN LÄNDERN, IN DENEN DIE VERBREITUNG DIESES DOKUMENTS RECHTSWIDRIG IST.

 

Enapter AG beschliesst Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen mit Bezugsrecht der Aktionäre; Backstop-Zusage eines strategischen Investors über bis zu EUR 12 Mio.

Feldkirchen, 2. November 2026 – Der Vorstand der Enapter AG (ISIN: DE000A255G02) hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats die in der Insiderinformation vom 5. August 2026 angekündigte Kapitalerhöhung beschlossen. Es sollen unter Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2025 gegen Bareinlagen bis zu 13.017.479 neue, auf den Inhaber lautende Stückaktien mit einem anteiligen Betrag des Grundkapitals von EUR 1,00 je Aktie und voller Gewinnanteilberechtigung ab dem 1. Januar 2026 („Neue Aktien“) zu einem Bezugspreis von EUR 1,00 je Neuer Aktie ausgegeben werden.

Die Neuen Aktien werden den Aktionären im Wege des mittelbaren Bezugsrechts über die mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG, Gräfelfing, zum Bezug angeboten. Die Bezugsfrist beginnt am 4. November 2026 und endet am 18. November 2026. Das Bezugsverhältnis beträgt 2:1, d. h. zwei bestehende Aktien berechtigen zum Bezug von einer Neuen Aktie. Es besteht die Möglichkeit der Aktionäre zum Überbezug.

Nicht im Rahmen des Bezugsangebots gezeichnete Neue Aktien können von der Gesellschaft frei verwertet werden. Bei vollständiger Platzierung beläuft sich der Bruttoemissionserlös auf EUR 13.017.479,00.

Die Gesellschaft hat mit der RS Energy Technology Limited, Hongkong, einem Unternehmen der Runshihua-Gruppe („Strategischer Investor“), eine Backstop-Vereinbarung abgeschlossen, in der sich der Strategische Investor verpflichtet hat, Neue Aktien, die nicht im Rahmen des Bezugsangebots inklusive des Überbezugsangebots platziert werden, zum Bezugspreis im Umfang von bis zu EUR 12 Mio., maximal jedoch bis zu einem Anteil von 25 % minus einer Aktie am Grundkapital nach Durchführung der Kapitalerhöhung, zu zeichnen.

Der Nettoemissionserlös dient zu wesentlichen Teilen der Begleichung bestehender Verbindlichkeiten und wird im Übrigen zur Finanzierung von Working Capital verwendet.

Die Zulassung der Neuen Aktien zum Handel im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (General Standard) wird beantragt. Zu dem öffentlichen Angebot wird die Gesellschaft ein Informationsdokument gemäss Anhang IX der Verordnung (EU) 2017/1129 erstellen und auf ihrer Website unter https://enapterag.de/investor-relations/ veröffentlichen. In den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada und Japan werden keine Aktien angeboten.

Veröffentlicht von


Dr. Jürgen Laakmann
Vorstand

 

 

 

 



Ende der Insiderinformation
Erläuterung zum unmittelbaren Emittentenbezug:

Über Enapter

Enapter ist ein weltweit tätiges Greentech-Unternehmen, das AEM-Elektrolyseure zur Herstellung von grünem Wasserstoff entwickelt und anbietet. Die Enapter-Gruppe verfügt über Entwicklungs- und Fertigungskompetenzen sowie internationale Produktionspartnerschaften.

Die patentierte Anionenaustauschmembran-Technologie (AEM) verzichtet auf teure und seltene Rohstoffe wie Iridium und ermöglicht durch eine modulare Bauweise eine effiziente und skalierbare Produktion von grünem Wasserstoff – auch bei schwankender Energieversorgung aus Solar- und Windkraft.

Tausende Enapter AEM-Elektrolyseure sind bereits bei mehr als 360 Kunden in über 55 Ländern im Einsatz.

Die Enapter AG (H2O) ist im regulierten Markt der Börse Frankfurt gelistet (ISIN: DE000A255G02).

Weitere Informationen:
Website: https://www.enapter.com
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/enapter

Pressekontakt:
Ralf Droz / Doron Kaufmann
edicto GmbH
Tel.: +49 (0) 69 90 55 05-54
E-Mail: enapter@edicto.de

02.11.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Enapter AG
Altenburg 1e
83620 Feldkirchen-Westerham
Deutschland
E-Mail: info@enapterag.de
Internet: www.enapterag.de
ISIN: DE000A255G02
WKN: A255G0
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX
LEI Code: 391200JIZN9JYP440O07
EQS News ID: 2426674

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2426674  02.11.2026 CET/CEST

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Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.

Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
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