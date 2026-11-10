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Emerald Horizon Aktie 157612311 / AT0000A3UZE1

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10.11.2026 10:09:33

EQS-Adhoc: Emerald Horizon AG plant Eigenkapitalaufnahme von rund EUR 135 Millionen bis 2028 und beschliesst erste Barkapitalerhöhung

Emerald Horizon
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EQS-Ad-hoc: Emerald Horizon AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung
Emerald Horizon AG plant Eigenkapitalaufnahme von rund EUR 135 Millionen bis 2028 und beschliesst erste Barkapitalerhöhung

10.11.2026 / 10:09 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

 

BEKANNTGABE EINER INSIDERINFORMATION DER EMERALD HORIZON AG GEMÄSS ART 17 ABS 1 MARKTMISSBRAUCHSVERORDNUNG

Emerald Horizon AG plant Eigenkapitalaufnahme von rund EUR 135 Millionen bis 2028 und beschliesst erste Barkapitalerhöhung

Graz, am 10. November 2026.

Der Vorstand der Emerald Horizon AG (ISIN AT0000A3UZE1) (die „Gesellschaft“) strebt die Aufnahme von rund EUR 135 Millionen an Eigenkapital bis Ende des dritten Quartals 2028 in mehreren Schritten an und hat hierzu heute beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft von derzeit EUR 1.049.375 unter teilweiser Ausnutzung des von der ordentlichen Hauptversammlung am 20.04.2026 beschlossenen genehmigten Kapitals um bis zu EUR 133.224 durch Ausgabe von bis zu 133.224 neuen, auf Inhaber lautenden Stückaktien gegen Bareinlage auf bis zu EUR 1.182.599 zu erhöhen (die „Kapitalerhöhung“).

Das Bezugsrecht der bestehenden Aktionäre wird ausgeschlossen. Zur Zeichnung der neuen Aktien werden ausschliesslich ausgewählte Investor:innen, welche zumindest einen Betrag von EUR 100.000 investieren, zugelassen. Das Angebot erfolgt prospektfrei nach Art 1 Abs 4 lit d) Prospektverordnung (Verordnung (EU) 2017/1129).

Die Durchführung der Kapitalerhöhung steht unter dem Vorbehalt der Zustimmung des Aufsichtsrats. Der Bericht des Vorstands über den Bezugsrechtsausschluss wird so bald wie möglich über die Elektronische Verlautbarungs- und Informationsplattform des Bundes (EVI) veröffentlicht. Der Aufsichtsrat wird frühestens zwei Wochen nach dieser Veröffentlichung über die Genehmigung entscheiden.

Der Zeichnungspreis je neuer Aktie soll EUR 1.013,33 betragen (entspricht dem volumengewichteten Durchschnittskurs der letzten 30 Handelstage vor dem heutigen Tag abzüglich der halben Standardabweichung im gleichen Zeitraum in Prozent). Die Zeichnungsfrist soll vom 26. November 2026 bis zum 22. Dezember 2026 laufen, wobei sich die Gesellschaft sowohl eine Verkürzung oder Verlängerung der Zeichnungsfrist als auch eine vorzeitige Beendigung des Angebots vorbehält.

Mehrheitsaktionär und Vorstand Florian Wagner hat erklärt, sich gegenüber Investor:innen, welche mindestens im Gegenwert von EUR 5 Millionen neue Aktien zeichnen, zu verpflichten, diesen nach Ablauf von 36 Monaten ab der firmenbuchrechtlichen Durchführung der gegenständlichen Kapitalerhöhung („Haltefrist“) für je 100 gezeichnete Aktien dem/der Investor:in 36 Aktien aus seinem persönlichen Bestand kostenlos zu übertragen. Weitere Voraussetzung hierfür ist, dass der/die Investor:in eine verbindliche Zeichnungserklärung abgibt, bevor im Rahmen der Kapitalerhöhung insgesamt verbindliche Zeichnungserklärungen über einen Bruttoemissionserlös von EUR 45 Millionen bei der Gesellschaft vorliegen. Voraussetzung ist zudem, dass der/die Investor:in sämtliche im Zuge der Kapitalerhöhung gezeichneten neuen Aktien in der Haltefrist durchgehend hält. Durch die Erfüllung dieser Zusage von Herrn Wagner kommt es hieraus zu keiner Verwässerung anderer bestehender Aktionär:innen.

Die neuen Aktien aus der Kapitalerhöhung werden voraussichtlich im Dezember 2026 oder Jänner 2027 an die Investor:innen ausgeliefert und sind ab dem Geschäftsjahr 2026 gewinnbezugsberechtigt. Die Zulassung der neuen Aktien zum Handel im Amtlichen Handel der Wiener Börse wird beantragt.

Der Bruttoemissionserlös bei Vollplatzierung der Kapitalerhöhung betrüge EUR 134.999.875,92. Zwecks Einwerbung des (allenfalls) in dieser Kapitalerhöhung nicht eingeworbenen Restbetrags sind vier weitere Kapitalerhöhungen angedacht, und zwar voraussichtlich im ersten Quartal 2027, im zweiten bis dritten Quartal 2027, im vierten Quartal 2027 bis ersten Quartal 2028 und im zweiten bis dritten Quartal 2028. Volumen, Ausgestaltung und Durchführung der einzelnen künftigen Kapitalmassnahmen hängen neben dem dann jeweils konkret bestehenden Liquiditätsbedarf bei der Gesellschaft noch von den erforderlichen Organbeschlüssen, den Marktbedingungen und dem Investor:inneninteresse ab. Weitere Einzelheiten zu angedachten Kapitalerhöhungen werden nach Massgabe der gesetzlichen Veröffentlichungspflichten bekannt gegeben.

Die Gesellschaft geht davon aus, dass interessierte Investor:innen nicht ihr gesamtes angedachtes Investment sofort leisten, sondern schrittweise im Zuge dieser und der vier weiteren angedachten Kapitalerhöhungen zeichnen werden (Nutzung des Cost-Average-Effekts). Die Gesellschaft geht daher nicht von einer Vollplatzierung dieser ersten Kapitalerhöhung aus.

Das Ergebnis der gegenständlichen Kapitalerhöhung wird nach Abschluss des Angebots gemäss den gesetzlichen Bestimmungen bekannt gegeben. Der erzielte Nettoemissionserlös wird für die Weiterentwicklung von SMRX gemeinsam mit dem Industriepartner VDL sowie für den Aufbau des Geschäftsbereichs „Speicher“ verwendet werden. Bei diesem Geschäftsbereich wird über die Tochtergesellschaft Emerald Energy GmbH das System DUALstorePLUS nach Serienreife Industriekund:innen als Energy-as-a-Service mit langfristigen Verträgen und ohne Investitionskosten für die Kund:innen zur Verfügung gestellt. Die Anlagen sollen überwiegend über Projektfinanzierungen (Fremdkapital) finanziert werden; der Emissionserlös dient dazu, den dafür erforderlichen Eigenkapitalanteil bereitzustellen. Darüber hinaus soll der Nettoemissionserlös dazu dienen, die Voraussetzungen für die Beantragung von Förderungen und Finanzierungen, beispielsweise der European Investment Bank (EIB), zu schaffen.

Rechtlicher Hinweis / Disclaimer:

Diese Mitteilung ist eine Pflichtmeldung gemäss Art 17 der Marktmissbrauchsverordnung. Die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen stellen weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Erwerb oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar und sind auch keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren der Gesellschaft.

Die in der vorliegenden Mitteilung und auf den angegebenen Webseiten enthaltenen Informationen sind unter keinen Umständen zur Veröffentlichung, Verbreitung oder Weitergabe, direkt oder indirekt, ganz oder teilweise, in den bzw. die Vereinigten Staaten von Amerika (USA), Australien, Kanada, Japan oder Südafrika oder in eine andere Rechtsordnung, in der eine solche Veröffentlichung oder Weitergabe rechtswidrig wäre, bestimmt. Dementsprechend richten sich die Informationen insbesondere nicht an „U.S. Persons“ (im Sinne der Regulation S des U.S. Securities Act von 1933) oder an Personen, die in den vorgenannten Rechtsordnungen ansässig sind oder sich dort befinden.



Ende der Insiderinformation

10.11.2026 CET/CEST Mitteilung übermittelt durch die EQS Group

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Emerald Horizon AG
Karl-Huber-Gasse 15
8041 Graz
Österreich
E-Mail: office@emerald-horizon.com
ISIN: AT0000A3UZE1
WKN: A42CXA
Börsen: Wiener Börse (Amtlicher Handel)
LEI Code: 8945008L6AXTVW4PDF22
EQS News ID: 2431592

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2431592  10.11.2026 CET/CEST

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