Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’787 1.1%  SPI 19’543 1.1%  Dow 51’642 0.8%  DAX 25’087 1.1%  Euro 0.9293 -0.3%  EStoxx50 6’173 0.8%  Gold 4’194 1.4%  Bitcoin 68’601 1.0%  Dollar 0.8302 -0.2%  Öl 104.4 0.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Nestlé3886335Holcim1221405Partners Group2460882Zurich Insurance1107539Novartis1200526Swiss Re12688156
Anzeige

Wo Infrastruktur auf Innovation trifft

Hier informieren
Top News
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Wie viel Verlust ein Investment in SHIBA INU von vor 5 Jahren eingebracht hätte
Chainlink: So viel Wert wäre mit einer Investition von vor 5 Jahren verloren gegangen
KW 41: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
BlackRock & XRP: Steht der Mega-ETF kurz bevor?
Suche...
ETF Sparplan

elumeo Aktie 28642395 / DE000A11Q059

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

09.10.2026 19:22:03

EQS-Adhoc: elumeo SE stellt Finanzberichterstattung auf HGB um und präzisiert Prognose für 2026

elumeo
2.06 EUR -7.21%
Kaufen Verkaufen

EQS-Ad-hoc: elumeo SE / Schlagwort(e): Sonstiges/Prognose / Gesamtjahr
elumeo SE stellt Finanzberichterstattung auf HGB um und präzisiert Prognose für 2026

09.10.2026 / 19:22 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Ad-hoc-Mitteilung nach Art. 17 (1) MAR

 

elumeo SE stellt Finanzberichterstattung auf HGB um und präzisiert Prognose für 2026

 

  • Umstellung der Finanzberichterstattung auf HGB ab Q3 2026
  • Einbeziehung in die Notierung im Freiverkehr (Scale) am 14. Oktober 2026
  • Prognose 2026 auf HGB-Basis: Umsatzveränderung von -7 % bis +1 %, Rohertragsmarge von 52 % bis 55 % und bereinigtes EBITDA von EUR -1,0 Mio. bis EUR +0,4 Mio.
  • Aktienrückkauf für Mitarbeiterbeteiligung beschlossen: insgesamt bis zu EUR 100.000 und bis zu 50.000 eigene Aktien in den Jahren 2026 und 2027

 

Berlin, 09. Oktober 2026 – Der Verwaltungsrat der elumeo SE (ISIN DE000A11Q059) hat heute beschlossen, die Finanzberichterstattung der elumeo Gruppe ab der Berichterstattung zum dritten Quartal 2026 von den International Financial Reporting Standards (IFRS) auf die Rechnungslegung nach dem Handelsgesetzbuch (HGB) umzustellen. Der bereits am 16. September 2026 beschlossene Wechsel der Aktien der elumeo SE vom Regulierten Markt (Prime Standard) in das Scale-Segment des Freiverkehrs der Frankfurter Wertpapierbörse soll planmässig vom 13. auf den 14.  Oktober 2026 vollzogen werden.

Auch nach dem Segmentwechsel wird elumeo auf freiwilliger Basis eine Konzernberichterstattung nach HGB erstellen und veröffentlichen. Mit der Umstellung sollen die internen und externen Rechnungslegungs- und Berichtsprozesse vereinfacht sowie der mit der IFRS-Berichterstattung verbundene administrative und externe Aufwand reduziert werden. Zugleich soll durch die freiwillige Konzernberichterstattung weiterhin eine angemessene Transparenz und Kontinuität der Finanzkommunikation gegenüber dem Kapitalmarkt gewährleistet werden.

Vor diesem Hintergrund und auf Basis des bisherigen Geschäftsverlaufs sowie der aktualisierten Einschätzung für den weiteren Jahresverlauf präzisiert die elumeo SE ihre Prognose für das Geschäftsjahr 2026 und stellt diese auf HGB-Basis um. Für 2026 erwartet die Gesellschaft nun eine Umsatzveränderung gegenüber dem Vorjahr zwischen -7 % und +1 % (bisher auf IFRS-Basis: -7 % bis +10 %), eine Rohertragsmarge zwischen 52 % und 55 % (bisher auf IFRS-Basis: 47 % bis 49 %) sowie ein bereinigtes EBITDA zwischen EUR -1,0 Mio. und EUR +0,4 Mio. (bisher auf IFRS-Basis: EUR -0,5 Mio. bis EUR +1,5 Mio.).

Die neue Prognose auf HGB-Basis ist aufgrund unterschiedlicher Bilanzierungs- und Ausweisvorschriften nur eingeschränkt mit der bisherigen IFRS-Prognose vergleichbar. Dies betrifft insbesondere das bereinigte EBITDA: Während Leasingverhältnisse nach IFRS 16 grundsätzlich über Abschreibungen und Zinsaufwendungen abgebildet werden und die entsprechenden Miet- und Leasingaufwendungen damit das EBITDA nicht in gleicher Weise belasten, werden diese Aufwendungen nach HGB grundsätzlich als operative Aufwendungen erfasst und wirken sich entsprechend auf das EBITDA aus. Auch die Rohertragsmarge ist aufgrund der unterschiedlichen Rechnungslegungs- und Ausweislogik nicht unmittelbar mit der bislang auf IFRS-Basis kommunizierten Bandbreite vergleichbar.

Darüber hinaus hat der Verwaltungsrat der elumeo SE heute beschlossen, in den Jahren 2026 und 2027 jeweils eigene Aktien zum Zweck der Übertragung an die Mitarbeitenden des elumeo Konzerns im Rahmen einer steuerfreien Mitarbeiterbeteiligung nach § 3 Nr. 39 EStG zu erwerben. Hierfür macht die elumeo SE von der Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien aus der Hauptversammlung vom 11. August 2026 gemäss § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG Gebrauch.

Das Aktienrückkaufprogramm läuft vom 12. Oktober 2026 bis zum 31. Dezember 2027. Das Gesamtvolumen (Gesamtanschaffungskosten) beträgt in den Jahren 2026 und 2027 jeweils maximal EUR 50.000 und damit insgesamt maximal EUR 100.000. Die Höchstzahl der zu erwerbenden Aktien beträgt in den Jahren 2026 und 2027 jeweils 25.000 Aktien und damit insgesamt 50.000 Aktien. Der Rückkauf kann jederzeit ausgesetzt werden.

Der Aktienrückkauf wird durch einen unabhängig handelnden Finanzdienstleister unter Beachtung der Safe-Harbour-Regelungen des Art. 5 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 (MAR) in Verbindung mit der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 durchgeführt. Der Rückkauf erfolgt unter Beachtung der Handelsbedingungen gemäss Art. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 der Kommission. Die im Rahmen des Programms getätigten Geschäfte werden entsprechend den gesetzlichen Vorgaben öffentlich bekanntgegeben und auf der Unternehmenswebsite veröffentlicht.

Das durchschnittliche tägliche Handelsvolumen der Aktien der Gesellschaft auf Xetra betrug im Kalendermonat September 2026 insgesamt 5.709 Aktien. Gemäss Art. 3 Abs. 3 lit. a der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 darf die Gesellschaft an einem Handelstag höchstens 25 % dieses durchschnittlichen täglichen Handelsvolumens, entsprechend maximal 1.427 Aktien, über Xetra erwerben.

Das auf dieser Grundlage ermittelte durchschnittliche tägliche Handelsvolumen ist für die gesamte Laufzeit des Aktienrückkaufprogramms massgeblich.

 

Mitteilende Person beim Emittenten:

elumeo SE

Geschäftsführender Direktor (CEO)

Florian Spatz

 

Kontakt:

elumeo SE

Investor Relations

Erkelenzdamm 59/61,

10999 Berlin

Tel.: +49 30 69 59 79-231

Fax: +49 30 69 59 79-650

E-Mail: ir@elumeo.com

http://www.elumeo.com

 

 

 

WICHTIGER HINWEIS:

 

Dieses Dokument und die hierin enthaltenen Informationen dienen nur zu Informationszwecken und stellen keinen Prospekt oder ein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren der Gesellschaft in den Vereinigten Staaten von Amerika („USA“) oder in einer anderen Rechtsordnung dar. Diese Veröffentlichung darf nicht in den USA, Australien, Kanada oder Japan verbreitet, veröffentlicht oder weitergeben werden. Die Wertpapiere der Gesellschaft dürfen in den USA ohne Registrierung oder Befreiung von der Registrierung nach dem US-amerikanischen Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der „Securities Act“) weder angeboten noch verkauft werden. Die Wertpapiere der Gesellschaft wurden und werden nicht gemäss dem Securities Act oder den geltenden Wertpapiergesetzen von Australien, Kanada oder Japan registriert. Es wird kein öffentliches Angebot für Aktien der Gesellschaft geben.

 

Die Verbreitung dieser Mitteilung kann in bestimmten Rechtsordnungen gesetzlich eingeschränkt sein, und Personen, die in den Besitz von Dokumenten oder anderen Informationen gelangen, auf die hierin Bezug genommen wird, sollten sich über solche Einschränkungen informieren und diese einhalten. Die Nichteinhaltung dieser Beschränkungen kann einen Verstoss gegen die Wertpapiergesetze einer solchen Rechtsordnung darstellen.

 

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Kauf von Wertpapieren an, noch die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren durch, Personen in den Vereinigten Staaten von Amerika, Australien, Kanada, Japan oder sonstigen Jurisdiktionen dar, in denen ein solches Angebot bzw. eine solche Aufforderung unrechtmässig wäre.

 



Ende der Insiderinformation

09.10.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: elumeo SE
Erkelenzdamm 59/61, Portal 3b
10999 Berlin
Deutschland
Telefon: +49 30 69 59 79-0
Fax: +49 30 69 59 79-20
E-Mail: info@elumeo.com
Internet: www.elumeo.com
ISIN: DE000A11Q059
WKN: A11Q05
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX
LEI Code: 391200KOQF8RGMZ3XK74
EQS News ID: 2413664

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2413664  09.10.2026 CET/CEST

In eigener Sache

Trading Signals: ABB: Vorfreude ist die schönste Freude

Die Aktie des Industriekonzerns macht sich daran, eine kurzfristige Konsolidierungsphase abzuschliessen. Mit Blick auf die anstehenden Zahlenvorlage könnten sich bei ABB eine Chance auf der Long-Seite bieten.

Weiterlesen!

Nachrichten zu elumeo SE

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu elumeo SE

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?

Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.

https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/

Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

Inside Trading & Investment

18:15 Logo WHS Applied Digital: 322 % mehr Umsatz – warum wächst der Verlust? Oktober 2026
17:11 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - Produktdetails Basiswerte 23.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Lam Research, Oracle, Palantir Technologies
11:22 UBS Logo ETF des Monats Oktober 2026: Das unentdeckte Potenzial hinter den Schweizer Grosskonzernen
09:39 Marktüberblick: Telekomaktien im Fokus
09:09 SMI fällt unter 200-Tage-Linie
08.10.26 Julius Bär: 12.25% p.a. JB Autocallable Barrier Reverse Convertible (65%) auf Interroll Holding AG
08.10.26 Die Branche greift zum Controller
05.10.26 ETF Compass Q3-Review: Satelliten mit bis zu 68 Prozent Plus, doch Clean Energy stürzt ab
02.10.26 Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’361.28 19.76 SCBOJU
Short 14’649.63 13.92 STVB4U
Short 15’187.35 8.97 SXB6GU
SMI-Kurs: 13’787.40 09.10.2026 17:30:13
Long 13’222.94 19.21 SPBS5U
Long 12’940.53 13.77 SRDBIU
Long 12’393.34 8.91 S6IBVU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Aktien in diesem Artikel

elumeo SE 2.06 -7.21% elumeo SE

Meistgelesene Nachrichten

ABB: Vorfreude ist die schönste Freude
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Partners Group-Aktie klettert: Schweizer Vermögensverwalter baut Private Credit aus
Krypto-Markt im Fokus: Ex-Banker sieht in Chinas Strategie den Superzyklus-Auslöser
UBS-Aktie tiefer: Zürcher FDP-Vertreter lobbyieren anscheinend gegen strenge Eigenkapitalvorschriften
KW 41: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Nestlé-Aktie unbeeindruckt: Grossinvestment von 2 Milliarden Dollar in Mexiko beschlossen
Token statt Tresor: Wie sich der Goldmarkt neu erfindet
NYSE-Handel: Anleger lassen Dow Jones letztendlich steigen
VW-Aktie im Blick: Konzern holt mehr als 22'000 Elektroautos in die Werkstatt

Top-Rankings

KW 41: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
DAX Gewinner und Verlierer: Die Top Flop Aktien in KW 41/26
Welche Aktie macht das Rennen?
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Bitcoin, Ethereum & Co.: Gewinner und Verlierer - Die Top Flop Kryptowährungen in KW 41/26
Welche Kryptowährung macht das Rennen?
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.