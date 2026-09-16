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16.09.2026 18:22:03

EQS-Adhoc: elumeo SE beschliesst Kapitalerhöhung gegen Bareinlage unter Ausschluss des Bezugsrechts und Wechsel in das Scale-Segment

elumeo
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EQS-Ad-hoc: elumeo SE / Schlagwort(e): Kapitalmassnahmen / Kapitalerhöhung/Kapitalmassnahmen / Kapitalerhöhung
elumeo SE beschliesst Kapitalerhöhung gegen Bareinlage unter Ausschluss des Bezugsrechts und Wechsel in das Scale-Segment

16.09.2026 / 18:22 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

 

 

Ad-hoc-Mitteilung nach Art. 17 (1) MAR

 

elumeo SE beschliesst Kapitalerhöhung gegen Bareinlage unter Ausschluss des Bezugsrechts und Wechsel in das Scale-Segment

NICHT ZUR VERÖFFENTLICHUNG, VERBREITUNG ODER VERTEILUNG, DIREKT ODER INDIREKT, IN DEN ODER IN DIE VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, AUSTRALIEN, KANADA ODER JAPAN ODER IN EINER ANDEREN RECHTSORDNUNG IN DER, ODER AN PERSONEN IN EINER RECHTSORDNUNG AN DIE, EINE SOLCHE VERÖFFENTLICHUNG, VERBREITUNG ODER VERTEILUNG RECHTSWIDRIG WÄRE

 

Berlin, 16.9.2026 – Der Verwaltungsrat der elumeo SE (ISIN DE000A11Q059) hat heute beschlossen, unter teilweiser Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2026 eine Kapitalerhöhung gegen Bareinlage um bis zu 14,3 Prozent des Grundkapitals unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre durchzuführen. Hierfür werden bis zu 850.000 neue nennwertlose auf den Inhaber lautende Stückaktien („Neue Aktien“) mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von 1,00 EUR je Neuer Aktie ausgegeben. Der Platzierungspreis wurde auf 2,10 EUR festgesetzt. Die Neuen Aktien werden im Wege einer Privatplatzierung institutionellen Investoren angeboten. Das konkrete Platzierungsvolumen wird im Rahmen eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens ermittelt, das voraussichtlich bis Donnerstag, dem 17. September 2026, abgeschlossen wird. Die Neuen Aktien sind ab dem 1. Januar 2026 gewinnberechtigt.

Mit Hilfe des neu eingeworbenen Eigenkapitals will die Gesellschaft ihr organisches Wachstum vorantreiben. Primär sollen die Mittel zur Stärkung des Working Capitals eingesetzt werden. Ausserdem sollen die Skalierbarkeit der Plattform für internationale Märkte verbessert und weitere KI-basierte Prozesse für zusätzliche Effizienzsteigerungen entwickelt werden.

Der Verwaltungsrat hat heute ferner beschlossen, dass in einem zweiten Schritt die Zulassung der Aktien der elumeo SE zum Regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse widerrufen und die Aktien in das Scale-Segment des Freiverkehrs der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen werden sollen. Der lückenlose Übergang der Börsennotierung soll dabei gewährleistet werden.

Beide Massnahmen verfolgen das gemeinsame Ziel, die Kapitalmarktaufstellung der elumeo SE an die heutige Grösse, Struktur und an die tatsächlichen Anforderungen des Unternehmens anzupassen.

 

Mitteilende Person beim Emittenten:

elumeo SE 

Geschäftsführender Direktor (CEO) 

Florian Spatz

 

Kontakt:

elumeo SE
Investor Relations
Erkelenzdamm 59/61
10999 Berlin
Tel.: +49 30 69 59 79-231
Fax: +49 30 69 59 79-650
E-Mail: ir@elumeo.com
www.elumeo.com

 

WICHTIGER HINWEIS:

Dieses Dokument und die hierin enthaltenen Informationen dienen nur zu Informationszwecken und stellen keinen Prospekt oder ein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren der Gesellschaft in den Vereinigten Staaten von Amerika („USA“) oder in einer anderen Rechtsordnung dar. Diese Veröffentlichung darf nicht in den USA, Australien, Kanada oder Japan verbreitet, veröffentlicht oder weitergeben werden. Die Wertpapiere der Gesellschaft dürfen in den USA ohne Registrierung oder Befreiung von der Registrierung nach dem US-amerikanischen Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der „Securities Act“) weder angeboten noch verkauft werden. Die Wertpapiere der Gesellschaft wurden und werden nicht gemäss dem Securities Act oder den geltenden Wertpapiergesetzen von Australien, Kanada oder Japan registriert. Es wird kein öffentliches Angebot für Aktien der Gesellschaft geben.

Die Verbreitung dieser Mitteilung kann in bestimmten Rechtsordnungen gesetzlich eingeschränkt sein, und Personen, die in den Besitz von Dokumenten oder anderen Informationen gelangen, auf die hierin Bezug genommen wird, sollten sich über solche Einschränkungen informieren und diese einhalten. Die Nichteinhaltung dieser Beschränkungen kann einen Verstoss gegen die Wertpapiergesetze einer solchen Rechtsordnung darstellen.

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Kauf von Wertpapieren an, noch die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren durch, Personen in den Vereinigten Staaten von Amerika, Australien, Kanada, Japan oder sonstigen Jurisdiktionen dar, in denen ein solches Angebot bzw. eine solche Aufforderung unrechtmässig wäre.

 



Ende der Insiderinformation

16.09.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: elumeo SE
Erkelenzdamm 59/61, Portal 3b
10999 Berlin
Deutschland
Telefon: +49 30 69 59 79-0
Fax: +49 30 69 59 79-20
E-Mail: info@elumeo.com
Internet: www.elumeo.com
ISIN: DE000A11Q059
WKN: A11Q05
Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München, Tradegate BSX
LEI Code: 391200KOQF8RGMZ3XK74
EQS News ID: 2400464

 
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2400464  16.09.2026 CET/CEST

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