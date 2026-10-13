EQS-Adhoc: ElringKlinger hebt den Jahresausblick 2026 für den Umsatz an

EQS-Ad-hoc: ElringKlinger AG / Schlagwort(e): Prognose / Gesamtjahr

ElringKlinger hebt den Jahresausblick 2026 für den Umsatz an



13.10.2026 / 13:14 CET/CEST

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ADHOC-MITTEILUNG

ElringKlinger hebt den Jahresausblick 2026 für den Umsatz an

Auf der Basis vorläufiger Zahlen hat die ElringKlinger AG (ISIN DE0007856023 / WKN 785602) im dritten Quartal 2026 einen Konzernumsatz von 451 Mio. EUR (Q3 2025: 395 Mio. EUR) erzielt. Damit beläuft sich der Konzernumsatz für die ersten neun Monate 2026 auf 1.360 Mio. EUR (9M 2025: 1.227 Mio. EUR). Vor diesem Hintergrund hebt der Vorstand die Umsatzprognose für das Gesamtjahr 2026 auf rund 1,8 Mrd. EUR (bislang: organisch leicht über Vorjahresniveau, Umsatz 2025: 1.641 Mio. EUR) an. Dieser Ausblick berücksichtigt das derzeitige Marktumfeld und basiert auf der Annahme, dass sich die gesamtwirtschaftlichen wie auch die branchenspezifischen Rahmenbedingungen im weiteren Jahresverlauf nicht wesentlich verändern. Die Jahresprognose für die weiteren Kennzahlen wird bestätigt, ebenso der mittelfristige Ausblick.

Nach vorläufigen Zahlen hat der Konzern im dritten Quartal 2026 ein bereinigtes EBIT von 29,2 Mio. EUR (Q3 2025: 21,2 Mio. EUR) erwirtschaftet, was einer bereinigten EBIT-Marge von 6,5 % (Q3 2025: 5,4 %) entspricht. Für die ersten neun Monate 2026 bedeutet das ein bereinigtes EBIT von 87,2 Mio. EUR (9M 2025: 65,9 Mio. EUR) und eine bereinigte EBIT-Marge von 6,4 % (9M 2025: 5,4 %). Bei einem bereinigten EBITDA von 53,0 Mio. EUR (Q3 2025: 41,1 Mio. EUR) für das Berichtsquartal und Nettofinanzverbindlichkeiten von 350 Mio. EUR (30.09.2025: 389 Mio. EUR) ergibt sich nach vorläufigen Zahlen für den Quartalsstichtag eine bereinigte Nettoverschuldungsquote von 1,7 (30.09.2025: 2,2). Der operative Free Cashflow belief sich nach den vorläufigen Zahlen im dritten Quartal 2026 auf 28,5 Mio. EUR (Q3 2025: 18,0 Mio. EUR) und auf minus 29,0 Mio. EUR nach den ersten neun Monaten 2026 (9M 2025: -78,6 Mio. EUR).

Die vollständigen Zahlen zum dritten Quartal und zu den ersten neun Monaten 2026 berichtet der Konzern planmässig am 5. November 2026.

Über ElringKlinger

Als globaler Entwicklungspartner zählt ElringKlinger mit seinem langjährigen Know-how zu den führenden Zulieferern für die Automobilindustrie, Kunststofftechnik und weitere Branchen. Der Technologiekonzern mit Sitz in Dettingen/Erms entwickelt seit seiner Gründung 1879 stetig innovative Antworten auf die Herausforderungen von heute und morgen. Durch den Einsatz seiner wegweisenden Produkt- und Systemlösungen für alle Antriebsarten, in der Dichtungs- und Abschirmtechnik sowie bei Leichtbaukonzepten gestaltet ElringKlinger die Zukunft der nachhaltigen Mobilität aktiv mit. Der Konzern beschäftigt sich bereits seit 20 Jahren mit zukunftsweisender Batterie- und Brennstoffzellentechnologie und hat sich so frühzeitig als Experte für Elektromobilität etabliert. Mit einem starken Team von rund 8.600 #transformationpioneers an über 40 Standorten weltweit und einem Umsatz von rund 1,6 Milliarden Euro im Jahr 2025 treibt ElringKlinger die nachhaltige Transformation der Industrie voran – voller Leidenschaft, Expertise und Innovationskraft.

Rechtlicher Hinweis

Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Diese Aussagen basieren auf den Erwartungen, Markteinschätzungen und Prognosen des Vorstands sowie den ihm derzeit zur Verfügung stehenden Informationen. Die zukunftsgerichteten Aussagen sind insbesondere nicht als Garantien der darin genannten zukünftigen Entwicklungen und Ergebnisse zu verstehen. Obwohl der Vorstand überzeugt ist, dass die gemachten Aussagen und ihre zugrunde liegenden Überzeugungen und Erwartungen realistisch sind, beruhen sie auf Annahmen, die sich möglicherweise als nicht zutreffend erweisen. Zukünftige Ergebnisse und Entwicklungen sind abhängig von einer Vielzahl von Faktoren, Risiken und Unwägbarkeiten, die zu Änderungen der ausgedrückten Erwartungen und Einschätzungen führen können. Zu diesen Faktoren zählen zum Beispiel Änderungen der allgemeinen Wirtschafts- und Geschäftslage, Schwankungen von Wechselkursen und Zinssätzen, die mangelnde Akzeptanz neuer Produkte und Dienstleistungen sowie Änderungen der Geschäftsstrategie.

Kontakt:Weitere Informationen erhalten Sie von:ElringKlinger AGDr. Jens WinterStrategic CommunicationsMax-Eyth-Strasse 2D-72581 Dettingen/ErmsFon: 07123 724-88335E-Mail: jens.winter@elringklinger.com