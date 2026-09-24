Marinomed Biotech Aktie 44956022 / ATMARINOMED6
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24.09.2026 10:37:43
EQS-Adhoc: Einstellung des Fortbetriebs und Schliessung des Unternehmens
|
EQS-Ad-hoc: Marinomed Biotech AG / Schlagwort(e): Insolvenz
Korneuburg, Österreich, 24. September 2026 - Marinomed Biotech AG: Einstellung des Fortbetriebs und Schliessung des Unternehmens
Marinomed Biotech AG gibt bekannt, dass die Verwalterin, Frau Dr. Ulla Reisch, im Rahmen der gerichtlichen Tagsatzung am 24. September 2026 den Antrag auf Schliessung des Unternehmens gestellt hat. Das Unternehmen der Marinomed Biotech AG wurde daraufhin durch das Insolvenzgericht geschlossen. Der Fortbetrieb des Unternehmens konnte nicht sichergestellt werden, weil der laufende Betrieb nicht die notwendigen positiven Ergebnisse gebracht hat, ein geplanter Verkauf von Lizenzrechten nicht zeitgerecht abgeschlossen werden konnte und die Gespräche mit möglichen Investoren bisher erfolglos waren. Die Insolvenzverwalterin wird nunmehr einen Verkauf der Vermögenswerte der Gesellschaft einleiten. Die Gesellschaft wird über die weiteren rechtlichen und operativen Schritte informieren, sobald hierzu belastbare Informationen vorliegen.
+++ Ende der Ad-hoc-Mitteilung +++
Ende der Insiderinformation
24.09.2026 CET/CEST Mitteilung übermittelt durch die EQS Group
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Marinomed Biotech AG
|Hovengasse 25
|2100 Korneuburg
|Österreich
|Telefon:
|+43 2262 90300
|E-Mail:
|office@marinomed.com
|Internet:
|www.marinomed.com
|ISIN:
|ATMARINOMED6
|WKN:
|A2N9MM
|Börsen:
|Freiverkehr in Düsseldorf
|LEI Code:
|529900GN3B1EN80XF405
|EQS News ID:
|2404696
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2404696 24.09.2026 CET/CEST
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