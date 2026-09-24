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24.09.2026 10:37:43

EQS-Adhoc: Einstellung des Fortbetriebs und Schliessung des Unternehmens

Marinomed Biotech
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EQS-Ad-hoc: Marinomed Biotech AG / Schlagwort(e): Insolvenz
Einstellung des Fortbetriebs und Schliessung des Unternehmens

24.09.2026 / 10:37 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Korneuburg, Österreich, 24. September 2026 - Marinomed Biotech AG: Einstellung des Fortbetriebs und Schliessung des Unternehmens
Marinomed Biotech AG gibt bekannt, dass die Verwalterin, Frau Dr. Ulla Reisch, im Rahmen der gerichtlichen Tagsatzung am 24. September 2026 den Antrag auf Schliessung des Unternehmens gestellt hat. Das Unternehmen der Marinomed Biotech AG wurde daraufhin durch das Insolvenzgericht geschlossen. Der Fortbetrieb des Unternehmens konnte nicht sichergestellt werden, weil der laufende Betrieb nicht die notwendigen positiven Ergebnisse gebracht hat, ein geplanter Verkauf von Lizenzrechten nicht zeitgerecht abgeschlossen werden konnte und die Gespräche mit möglichen Investoren bisher erfolglos waren. Die Insolvenzverwalterin wird nunmehr einen Verkauf der Vermögenswerte der Gesellschaft einleiten.  Die Gesellschaft wird über die weiteren rechtlichen und operativen Schritte informieren, sobald hierzu belastbare Informationen vorliegen.
+++ Ende der Ad-hoc-Mitteilung +++
 


Ende der Insiderinformation

24.09.2026 CET/CEST Mitteilung übermittelt durch die EQS Group

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Marinomed Biotech AG
Hovengasse 25
2100 Korneuburg
Österreich
Telefon: +43 2262 90300
E-Mail: office@marinomed.com
Internet: www.marinomed.com
ISIN: ATMARINOMED6
WKN: A2N9MM
Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf
LEI Code: 529900GN3B1EN80XF405
EQS News ID: 2404696

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2404696  24.09.2026 CET/CEST

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