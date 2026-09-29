Einbecker Brauhaus Aktie 913162 / DE0006058001
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29.09.2026 13:08:23
EQS-Adhoc: Einbecker Brauhaus AG: Positive Ergebnisprognose für 2026
|
EQS-Ad-hoc: Einbecker Brauhaus AG / Schlagwort(e): Geschäftszahlen / Gesamtjahr
Veröffentlichung von Insiderinformationen nach Art. 17 der Verordnung (EU)
Nr. 596/2014
Die Einbecker Brauhaus AG korrigiert ihre Ergebnisprognose für 2026
Die Gesellschaft hat zuletzt im Rahmen ihrer Hauptversammlung am 12.06.2026 prognostiziert, dass sie im Geschäftsjahr 2026 mit einem negativen Ergebnis im unteren bis mittleren sechsstelligen Bereich rechnet. Das Ergebnis lag im ersten Halbjahr 2026 jedoch oberhalb der Planung. Für das gesamte Geschäftsjahr 2026 geht die Gesellschaft nunmehr von einem ausgeglichenen bis zu einem leicht positiven Jahresergebnis im unteren sechsstelligen Bereich aus.
Einbeck, 29.09.2026
Kontakt:
Marc Kerger
Vorstand
Kontakt:
Marc Kerger
Vorstand
Ende der Insiderinformation
29.09.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Einbecker Brauhaus AG
|Papenstrasse 4-7
|37574 Einbeck
|Deutschland
|Telefon:
|+49 5561 797-0
|Fax:
|+49 5561 797-119
|E-Mail:
|info@einbecker.com
|Internet:
|www.einbecker.de
|ISIN:
|DE0006058001
|WKN:
|605800
|Börsen:
|Freiverkehr in Hannover
|LEI Code:
|391200FYV253VKDXKU44
|EQS News ID:
|2407082
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2407082 29.09.2026 CET/CEST
Trading Signals: Kühne+Nagel - Doppelte Fantasie
Trotz des Abstiegs aus dem SMI läuft es für Kühne+Nagel derzeit rund: Der Welthandel zeigt sich überraschend robust und die strategische Partnerschaft mit Amazon eröffnet frische Wachstumschancen. An der Börse ist die Aktie weiter auf dem Vormarsch.Weiterlesen!
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KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?
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