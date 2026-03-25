Dürr Aktie 354848 / DE0005565204
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25.03.2026 10:57:33
EQS-Adhoc: Dr. Jochen Weyrauch für drei weitere Jahre zum Vorstandsvorsitzenden der Dürr AG bestellt
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EQS-Ad-hoc: Dürr Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Personalentscheidungen / Vorstand
Dr. Jochen Weyrauch für drei weitere Jahre zum Vorstandsvorsitzenden der Dürr AG bestellt
Dürr AG – WKN 556520 / ISIN DE0005565204
Bietigheim-Bissingen, 25. März 2026 – Der Aufsichtsrat der Dürr AG hat in seiner heutigen Sitzung Dr. Jochen Weyrauch für drei weitere Jahre zum Vorstandsvorsitzenden bestellt. Die Laufzeit des neuen Dienstvertrags beginnt am 1. Januar 2027 und endet am 31. Dezember 2029. Dr. Jochen Weyrauch gehört dem Vorstand der Dürr AG seit dem 1. Januar 2017 an und ist seit dem 1. Januar 2022 dessen Vorsitzender.
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Kontakt:
Ende der Insiderinformation
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|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Dürr Aktiengesellschaft
|Carl-Benz-Str. 34
|74321 Bietigheim-Bissingen
|Deutschland
|Telefon:
|07142 78-0
|Fax:
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|E-Mail:
|corpcom@durr.com
|Internet:
|www.durr-group.com
|ISIN:
|DE0005565204
|WKN:
|556520
|Indizes:
|SDAX
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), Stuttgart; Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Tradegate BSX
|EQS News ID:
|2297530
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2297530 25.03.2026 CET/CEST
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