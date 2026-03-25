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25.03.2026 10:57:33

EQS-Adhoc: Dr. Jochen Weyrauch für drei weitere Jahre zum Vorstandsvorsitzenden der Dürr AG bestellt

Dürr
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EQS-Ad-hoc: Dürr Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Personalentscheidungen / Vorstand
Dr. Jochen Weyrauch für drei weitere Jahre zum Vorstandsvorsitzenden der Dürr AG bestellt

25.03.2026 / 10:57 CET/CEST
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Dr. Jochen Weyrauch für drei weitere Jahre zum Vorstandsvorsitzenden der Dürr AG bestellt

Dürr AG – WKN 556520 / ISIN DE0005565204

Bietigheim-Bissingen, 25. März 2026 – Der Aufsichtsrat der Dürr AG hat in seiner heutigen Sitzung Dr. Jochen Weyrauch für drei weitere Jahre zum Vorstandsvorsitzenden bestellt. Die Laufzeit des neuen Dienstvertrags beginnt am 1. Januar 2027 und endet am 31. Dezember 2029. Dr. Jochen Weyrauch gehört dem Vorstand der Dürr AG seit dem 1. Januar 2017 an und ist seit dem 1. Januar 2022 dessen Vorsitzender.

_______________________________________________________________

Kontakt:
Dürr AG
Mathias Christen
Corporate Communications & Investor Relations
Telefon +49 7142 78-1381
E-Mail corpcom@durr.com



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Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Dürr Aktiengesellschaft
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Telefon: 07142 78-0
Fax: 07142 78-1716
E-Mail: corpcom@durr.com
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EQS News ID: 2297530

 
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2297530  25.03.2026 CET/CEST

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