EQS-Adhoc: Dr. Jochen Weyrauch für drei weitere Jahre zum Vorstandsvorsitzenden der Dürr AG bestellt

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Dr. Jochen Weyrauch für drei weitere Jahre zum Vorstandsvorsitzenden der Dürr AG bestellt



25.03.2026 / 10:57 CET/CEST

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Dr. Jochen Weyrauch für drei weitere Jahre zum Vorstandsvorsitzenden der Dürr AG bestellt Dürr AG – WKN 556520 / ISIN DE0005565204 Bietigheim-Bissingen, 25. März 2026 – Der Aufsichtsrat der Dürr AG hat in seiner heutigen Sitzung Dr. Jochen Weyrauch für drei weitere Jahre zum Vorstandsvorsitzenden bestellt. Die Laufzeit des neuen Dienstvertrags beginnt am 1. Januar 2027 und endet am 31. Dezember 2029. Dr. Jochen Weyrauch gehört dem Vorstand der Dürr AG seit dem 1. Januar 2017 an und ist seit dem 1. Januar 2022 dessen Vorsitzender. _______________________________________________________________ Kontakt:

Dürr AG

Mathias Christen

Corporate Communications & Investor Relations

Telefon +49 7142 78-1381

E-Mail corpcom@durr.com



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