Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Dürr Aktie 354848 / DE0005565204

Historisch
25.03.2026 10:57:33

EQS-Adhoc: Dr. Jochen Weyrauch appointed CEO of Dürr AG for another three years

EQS-Ad-hoc: Dürr Aktiengesellschaft / Key word(s): Personnel decisions / Executive Board
25-March-2026 / 10:57 CET/CEST
Disclosure of an inside information acc. to Article 17 MAR of the Regulation (EU) No 596/2014, transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Dürr AG – WKN 556520 / ISIN DE0005565204

Bietigheim-Bissingen, March 25, 2026 — The Supervisory Board of Dürr AG today appointed Dr. Jochen Weyrauch as CEO for an additional three years. His new service contract will run from January 1, 2027, to December 31, 2029. Dr. Jochen Weyrauch has been a member of Dürr AG’s Board of Management since January 1, 2017, and has served as its Chairman since January 1, 2022.

Contact:
Dürr AG
Mathias Christen
Corporate Communications & Investor Relations
Phone +49 7142 78-1381
E-Mail corpcom@durr.com



Language: English
Company: Dürr Aktiengesellschaft
Carl-Benz-Str. 34
74321 Bietigheim-Bissingen
Germany
Phone: 07142 78-0
Fax: 07142 78-1716
E-mail: corpcom@durr.com
Internet: www.durr-group.com
ISIN: DE0005565204
WKN: 556520
Indices: SDAX
Listed: Regulated Market in Frankfurt (Prime Standard), Stuttgart; Regulated Unofficial Market in Dusseldorf, Hamburg, Hanover, Munich, Tradegate BSX
EQS News ID: 2297530

 
