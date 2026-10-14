Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’350 1.6%  SPI 20’244 1.4%  Dow 52’056 0.8%  DAX 25’368 0.3%  Euro 0.9294 -0.2%  EStoxx50 6’166 -0.4%  Gold 4’146 1.0%  Bitcoin 68’430 0.8%  Dollar 0.8300 -0.6%  Öl 105.9 -0.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Nestlé3886335Zurich Insurance1107539Swiss Re12688156ABB1222171Rheinmetall345850DocMorris4261528Novartis1200526
Anzeige

Das nächste Wettrennen um Infrastruktur könnte in Megawatt gemessen werden

Hier informieren
Top News
Bitcoin könnte laut Ex-BitMEX-Chef Hayes vom möglichen KI-Crash profitieren - Chance für Krypto-Anleger?
Anthropic-IPO: Analyst spricht vom „lächerlichsten Börsengang des Jahres“
VAT-Aktie dennoch tiefrot: Rekordauftragseingang - Ausblick für 2027 angehoben
DocMorris-Aktie im Höhenflug: E-Rezeptgeschäft wächst kräftig
NEL-Aktie mit Verlusten: Wasserstoffkonzern verfehlt Umsatzerwartungen deutlich und macht mehr Minus
Suche...
ETF Sparplan

Douglas Aktie 147313393 / DE000BEAU1Y4

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

14.10.2026 18:42:13

EQS-Adhoc: DOUGLAS AG: Aufsichtsrat bestellt Jean-Marc Bellaiche zum Vorstandsvorsitzenden; Alexander van der Laan scheidet aus dem Vorstand aus

Douglas
7.63 EUR 0.53%
Kaufen Verkaufen

EQS-Ad-hoc: Douglas AG / Schlagwort(e): Personalentscheidungen / Vorstand/Personalentscheidungen / Vorstand
DOUGLAS AG: Aufsichtsrat bestellt Jean-Marc Bellaiche zum Vorstandsvorsitzenden; Alexander van der Laan scheidet aus dem Vorstand aus

14.10.2026 / 18:42 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Düsseldorf, 14. Oktober 2026 – Der Aufsichtsrat der Douglas AG hat heute beschlossen, Jean-Marc Bellaiche mit Wirkung zum 1. November 2026 zum Mitglied des Vorstands und Vorstandsvorsitzenden (Chief Executive Officer) der Douglas AG zu bestellen. Die Bestellung erfolgt für eine Amtszeit von vier Jahren. Herr Bellaiche folgt auf Alexander van der Laan, der entschieden hat, sich aus der aktiven Managementtätigkeit zurückzuziehen. Herr van der Laan wird sein Amt als Mitglied und Vorsitzender des Vorstands im Einvernehmen mit dem Aufsichtsrat zum 31. Oktober 2026 niederlegen.
 


Ende der Insiderinformation

14.10.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Douglas AG
Luise-Rainer-Strasse 7-11
40235 Düsseldorf
Deutschland
ISIN: DE000BEAU1Y4
WKN: BEAU1Y
Indizes: SDAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
LEI Code: 529900RLJJSL6ZU4P947
EQS News ID: 2415634

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2415634  14.10.2026 CET/CEST

In eigener Sache

Trading Signals: Beiersdorf - Underperformer in Lauerstellung

Der Konsumgüterkonzern hat mit Problemen bei seiner Kernmarke Nivea zu kämpfen. An der Börse keimte zuletzt die Hoffnung auf Besserung, die Beiersdorf-Aktie klopft an einem markanten Widerstand an.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Douglas AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten