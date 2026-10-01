DMG MORI Aktie 117202 / DE0005878003
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01.10.2026 17:22:03
EQS-Adhoc: DMG MORI AKTIENGESELLSCHAFT: Höhe von Ausgleich und Abfindung zum Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag durch das OLG Düsseldorf endgültig bestätigt
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EQS-Ad-hoc: DMG MORI AKTIENGESELLSCHAFT / Schlagwort(e): Verwaltungs- und Gerichtsverfahren/Bedeutende Verträge
Bielefeld // Die DMG MORI AKTIENGESELLSCHAFT hat heute Kenntnis davon erlangt, dass das Oberlandesgericht Düsseldorf die Entscheidung des Landgerichts Dortmund im Spruchverfahren bestätigt und seinen Beschluss heute der DMG MORI Europe Holding GmbH zugestellt hat.
Damit ist das im Zusammenhang mit dem Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag zwischen der DMG MORI AKTIENGESELLSCHAFT (nachfolgend „Gesellschaft“) als beherrschter Gesellschaft und der DMG MORI Europe Holding GmbH (vormals: DMG MORI GmbH) als herrschender Gesellschaft (abgeschlossen am 02. Juni 2016, wirksam mit der Eintragung ins Handelsregister am 24. August 2016) geführte Spruchverfahren rechtskräftig abgeschlossen.
Das Oberlandesgericht Düsseldorf hat mit Beschluss vom 25. September 2026 (Az. I-26 W 2/23 [AktE]) die gegen den Beschluss des Landgerichts Dortmund vom 23. März 2023 (Az. 18 O 74/16 [AktE]) gerichteten Beschwerden zurückgewiesen. Damit steht rechtskräftig fest:
DMG MORI AKTIENGESELLSCHAFT
Der Vorstand
Ende der Insiderinformation
01.10.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|DMG MORI AKTIENGESELLSCHAFT
|Gildemeisterstrasse 60
|33689 Bielefeld
|Deutschland
|Telefon:
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|Fax:
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|E-Mail:
|info@dmgmori.com
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|ISIN:
|DE0005878003
|WKN:
|587800
|Börsen:
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|LEI Code:
|529900HXE4EQIHJY8518
|EQS News ID:
|2409140
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2409140 01.10.2026 CET/CEST
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