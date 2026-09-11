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11.09.2026 19:09:14
EQS-Adhoc: Diok One AG informiert über die wirtschaftliche Lage Ihrer ehemaligen Konzerngesellschaft Prudomus Duisburg GmbH und bestehende Haftungsrisiken
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EQS-Ad-hoc: Diok One AG / Schlagwort(e): Sonstiges
Veröffentlichung von Insiderinformationen nach Art. 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014
Diok One AG / Schlagwort(e): Sonstiges
Diok One AG informiert über die wirtschaftliche Lage Ihrer ehemaligen Konzerngesellschaft Prudomus Duisburg GmbH und bestehende Haftungsrisiken
Köln, 11. September 2026 – Die Prudomus Duisburg GmbH, Köln, („Prudomus“), an der die Diok One AG, Köln, (Freiverkehr Börse Düsseldorf, WKN/ISIN 590067/DE0005900674) („Gesellschaft“) mittelbar mit 10,1 % beteiligt ist, wird kurzfristig einen Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens stellen. Hintergrund hierfür sind die vorläufig gescheiterten Verhandlungen der Prudomus mit der finanzierenden Bank über eine Prolongation bzw. Refinanzierung eines Bankdarlehens.
Die Prudomus, an der die Gesellschaft ursprünglich zu 89,9 % beteiligt war, wurde zu Sanierungszwecken in eine Auffanglösung übertragen. Sofern sich auch nach Insolvenzantragstellung keine Einigung mit den Gläubigern der Prudomus über die Sanierung finden lassen sollte, besteht das Risiko des Eintritts eines wirtschaftlichen Gesamtschadens für die Gesellschaft insbesondere aufgrund von übernommenen Konzernbürgschaften in Höhe von bis zu rund EUR 1 Mio.
Unter Berücksichtigung dieser wirtschaftlich nachteiligen Auswirkungen der Insolvenz der Prudomus erwartet die Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2026 aufgrund der aktuellen Geschäftslage ein Jahresergebnis auf dem Niveau des Vorjahres.
Kontakt:
Feldhoff & Cie. GmbH
Christoph Schäfer
Telefon: +49 178 26 52 154
E-Mail: chs@feldhoff-cie.de
Ende der Insiderinformation
11.09.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Diok One AG
|Kleingedankstr. 11a
|50677 Köln
|Deutschland
|Telefon:
|+49 (0)221 291 993 33
|Fax:
|+49 (0)221 291 993 34
|E-Mail:
|info@diok-one.de
|Internet:
|www.diok-one.de
|ISIN:
|DE0005900674
|WKN:
|590067
|Börsen:
|Freiverkehr in Düsseldorf
|LEI Code:
|8945004AFK39BLI0S128
|EQS News ID:
|2398260
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2398260 11.09.2026 CET/CEST
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