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16.10.2026 18:13:33

EQS-Adhoc: DHL AG: DHL AG erhöht Ergebnisprognose für das Gesamtjahr 2026

DHL Group
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EQS-Ad-hoc: DHL AG / Schlagwort(e): Prognose / Gesamtjahr
DHL AG: DHL AG erhöht Ergebnisprognose für das Gesamtjahr 2026

16.10.2026 / 18:13 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Ad hoc: DHL AG erhöht Ergebnisprognose für das Gesamtjahr 2026

16.10.2026

Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäss Artikel 17 MAR

Der Vorstand der DHL Group hat heute den Ausblick der einzelnen Unternehmensbereiche für das restliche Jahr bewertet. Vor dem Hintergrund der anhaltenden Ergebnisdynamik, insbesondere in der Division Express, und ersten Anzeichen für eine robuste saisonale Entwicklung im 4. Quartal hat der Vorstand beschlossen, den Ausblick für das Gesamtjahr 2026 wie folgt anzuheben:

Das berichtete Konzern-EBIT wird nunmehr ‚über EUR 7,0 Milliarden‘ erwartet; bisher lag die Prognose bei ‚über EUR 6,5 Milliarden‘.

Die Erwartung für die DHL-Bereiche wurde auf ein EBIT von über EUR 6,4 Milliarden erhöht (bisher: über EUR 5,9 Milliarden). Unverändert wird für den Bereich Post & Paket Deutschland ein EBIT von über EUR 900 Millionen und für Group Functions ein Ergebnis von rd. EUR -400 Millionen prognostiziert.

Auch die Prognose für den Free Cashflow (ohne Netto-M&A) des Gesamtjahres wurde auf ‚über EUR 3,2 Milliarden‘ nach oben revidiert (bisher: ‚rund EUR 3,0 Milliarden‘). Die starke Entwicklung des operativen Cashflows - trotz eines wachstumsgetriebenen Aufbaus von Working Capital - erlaubt Investitionen in weiteres Wachstum. Um ausgewählte Opportunitäten in der aktuellen Geschäftsdynamik ausnutzen zu können, wurde die Prognose für die Investitionen in Sachanlagen (Capex) für 2026 auf nun ‚rd. EUR 3,6 Milliarden‘ erhöht (bisher: ‚EUR 3,0-3,3 Milliarden‘).

Ausserdem wird die derzeitige Mittelfrist-Prognose (EBIT über EUR 7 Milliarden in einem normalisierten wirtschaftlichen Umfeld) im kommenden März überprüft werden.

Zur besseren Einordnung hier nachrichtlich die finanziellen Kennzahlen für das 3. Quartal 2026:

Die Geschäftsentwicklung hat im 3. Quartal eine von vielen Sektoren breit getragene Dynamik gezeigt, und damit eine insgesamt positive Ergebnisentwicklung, vor allem in der Division DHL Express.

Der Konzern-Umsatz legte im 3. Quartal 2026 um mehr als 12% gegenüber dem Vorjahresquartal auf rd. EUR 22,6 Milliarden zu.

Das Konzern-EBIT erreichte rd. EUR 1.710 Millionen (Vorjahr: EUR 1.477 Millionen) und damit einen Anstieg gegenüber dem Vorjahr von rd. 16%.

Im Bereich DHL Express legte das EBIT im 3. Quartal auf rd. EUR 1.035 Millionen deutlich zu (Vorjahr EUR 692 Millionen, einschliesslich EUR -54 Millionen aus negativen Einmaleffekten im 3. Quartal 2025). Dieser Anstieg reflektiert weiter wirksame Kosten- und Ertragsmassnahmen sowie eine bessere operative Auslastung durch den Anstieg des transportierten Gewichtes. Das Express Ergebnis im 3. Quartal 2026 enthält positive Effekte infolge der Kapazitätsknappheit im Luftfrachtmarkt in der Grössenordnung von rund EUR 100 Millionen.

Der Bereich DHL Global Forwarding verzeichnete ein EBIT von rd. EUR 260 Millionen gegenüber einem Vorjahresergebnis von EUR 195 Millionen (einschliesslich EUR -14 Millionen Cost of Change im 3. Quartal 2025).

Der Bereich DHL Supply Chain erreichte ein Ergebnis von rd. EUR 300 Millionen. Das Vorjahresergebnis von EUR 278 Millionen hatte negative Einmaleffekte von EUR -7 Millionen enthalten.

Der Bereich DHL eCommerce verzeichnete ein EBIT von rd. EUR 50 Millionen gegenüber dem Vorjahreswert von EUR 176 Millionen, der EUR 123 Millionen positive Sondereffekte enthalten hatte.

Für den Bereich Post & Paket Deutschland betrug das EBIT rd. EUR 150 Millionen (Vorjahr: EUR 218 Millionen).

Der Free Cashflow (ohne Netto-M&A) erreichte im 3. Quartal rund EUR 900 Millionen. Darin enthalten ist eine netto Belastung durch IEEPA Zahlungen in Höhe von rund EUR 255 Millionen, ohne die der FCF im Quartal dementsprechend höher ausgefallen wäre.

Gebuchte Investitionen in Sachanlagen (Capex) betrugen im 3. Quartal rund EUR 900 Millionen, so dass nach neun Monaten ein Anstieg gegenüber Vorjahr von EUR 0,5 Milliarden auf rd. EUR 2,2 Milliarden zu verzeichnen war.

Die vollumfängliche Berichterstattung für das 3. Quartal 2026 wird wie geplant am 5. November 2026 veröffentlicht werden.

Finanzkennzahlen:

Erläuterungen zu den herangezogenen Finanzkennzahlen sind in dem auf der Unternehmenswebsite der DHL Group veröffentlichten Geschäftsbericht 2025 (S. 34 f) unter dem folgenden Link verfügbar:

Geschäftsbericht 2025

 


Kontakt:
Martin Ziegenbalg
EVP Investor Relations
Tel: +49 (0)228-189-63000


Ende der Insiderinformation

16.10.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: DHL AG
Charles-de-Gaulle-Strasse 20
53113 Bonn
Deutschland
Telefon: +49 (0)228 189 - 63 110
E-Mail: ir@dhl.com
Internet: www.group.dhl.com
ISIN: DE0005552004
WKN: 555200
Indizes: DAX
Börsen: Regulierter Markt in Düsseldorf, Frankfurt (Prime Standard), Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
LEI Code: 8ER8GIG7CSMVD8VUFE78
EQS News ID: 2417480

 
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