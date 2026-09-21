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DF Deutsche Forfait Aktie 32859959 / DE000A2AA204

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21.09.2026 13:33:43

EQS-Adhoc: DF Deutsche Forfait AG: Prognoseerhöhung aufgrund vorläufiger Halbjahreszahlen

DF Deutsche Forfait
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EQS-Ad-hoc: DF Deutsche Forfait AG / Schlagwort(e): Prognose / Gesamtjahr/Geschäftszahlen / Halbjahr
DF Deutsche Forfait AG: Prognoseerhöhung aufgrund vorläufiger Halbjahreszahlen

21.09.2026 / 13:33 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Insiderinformation gemäss Artikel 17 MAR

 

Köln, 21. September 2026 – Der Vorstand der DF Deutsche Forfait AG (ISIN: DE000A2AA204) erhöht auf Grundlage der vorläufigen, ungeprüften Halbjahreszahlen zum Stichtag 30. Juni 2026 die im Geschäftsbericht 2025 abgegebenen Prognosen für das Geschäftsjahr 2026.

Für das Gesamtjahr 2026 wird nunmehr ein Geschäftsvolumen erwartet, das nur leicht unter dem Vorjahresniveau liegt (zuvor: „deutlich rückläufig"). Das Rohergebnis wird mit einem Anstieg von rund 10 % erwartet (zuvor: „Rückgang um rund 50 %"). Das Ergebnis vor Steuern wird nunmehr ausgeglichen erwartet (zuvor: „deutlich negativ").

Die vorläufigen, ungeprüften finanziellen Leistungsindikatoren für das 1. Halbjahr 2026 lauten: Das Geschäftsvolumen belief sich auf EUR 108,0 Mio. (Vorjahreszeitraum: EUR 118,1 Mio.). Das Rohergebnis stieg um 3,5 % von EUR 5,8 Mio. auf EUR 6,0 Mio. Das Ergebnis vor Steuern betrug EUR 0,8 Mio. nach EUR 1,1 Mio. im Vorjahreszeitraum.

Die Liquidität des Konzerns belief sich zum 30. Juni 2026 auf insgesamt EUR 36,1 Mio. und setzt sich aus EUR 16,5 Mio. Finanzmitteln sowie EUR 19,6 Mio. Guthaben bei der Korrespondenzbank im Bilanzposten „Sonstige kurzfristige Vermögenswerte" zusammen.

Wie bereits im Geschäftsbericht 2025 dargelegt, beruhen auch diese Prognosen auf den zum Zeitpunkt der Prognoseerstellung bekannten, weiterhin sehr dynamischen geopolitischen Rahmenbedingungen im Nahen Osten. Sollten sich diese Rahmenbedingungen erneut erheblich verändern, kann sich dies auch auf die Geschäftsentwicklung im 2. Halbjahr 2026 erheblich auswirken.

Der Halbjahresbericht wird wie geplant spätestens am 30. September 2026 veröffentlicht.

Der Vorstand

DF Deutsche Forfait AG
Gustav-Heinemann-Ufer 56
50968 Köln

 

Ansprechpartner AdHoc:

DF Deutsche Forfait AG
Guido Janzen
Gustav-Heinemann-Ufer 56, 50968 Köln
T +49 221 97376-61

E investor.relations@dfag.de
www.dfag.de



Ende der Insiderinformation

21.09.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: DF Deutsche Forfait AG
Gustav-Heinemann-Ufer 56
50968 Köln
Deutschland
Telefon: +49 221 97376 - 0
E-Mail: dfag@dfag.de
Internet: www.dfag.de
ISIN: DE000A2AA204
WKN: A2AA20
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in München, Stuttgart
LEI Code: 529900CY6JKIFT9GH610
EQS News ID: 2402342

 
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2402342  21.09.2026 CET/CEST

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