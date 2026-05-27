Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’627 0.8%  SPI 19’230 0.7%  Dow 50’644 0.4%  DAX 25’178 0.0%  Euro 0.9151 0.1%  EStoxx50 6’071 0.1%  Gold 4’458 -1.1%  Bitcoin 59’036 -0.8%  Dollar 0.7868 0.1%  Öl 95.0 -4.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Zurich Insurance1107539Sika41879292Partners Group2460882Swiss Re12688156ABB1222171Novartis1200526
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Aktien von NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.: Das sind die Top-US-Investitionen der Zurich Insurance Group in Q1 2026
Anleger fliehen nach enttäuschendem Ausblick: Zscaler-Aktie bricht um ein Viertel ein - das steckt dahinter
Micron-Aktie nicht zu bremsen: UBS schürt mit Mega-Kursziel neue KI-Fantasie
Salesforce-Aktie fällt: Software-Riese verdient zwar mehr, bleibt aber hinter Erwartungen
Honeywell-Spinoff Quantinuum drängt an die Börse - Quanten-Aktien D-Wave, IonQ & Co. geraten unter Druck
Suche...
eToro entdecken

DEUTZ Aktie 338580 / DE0006305006

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

27.05.2026 23:09:53

EQS-Adhoc: DEUTZ AG erwirbt den brasilianischen Generatoren-Hersteller Maxi Trust Power Ltda.

DEUTZ
9.36 CHF 1.86%
Kaufen Verkaufen

EQS-Ad-hoc: DEUTZ AG / Schlagwort(e): Mergers und Acquisitions / Kauf von Unternehmensteilen
DEUTZ AG erwirbt den brasilianischen Generatoren-Hersteller Maxi Trust Power Ltda.

27.05.2026 / 23:09 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

DEUTZ AG erwirbt den brasilianischen Generatoren-Hersteller Maxi Trust Power Ltda. 

Köln, 27. Mai 2026 – Der DEUTZ-Konzern hat heute einen Kaufvertrag über den Erwerb sämtlicher Geschäftsanteile an der Maxi Trust Power Ltda. mit Sitz in der Stadt Curitiba im Bundesstaat Paraná, Brasilien, unterzeichnet. Maxi Trust Power ist ein führender Hersteller von Diesel- und Gasgeneratoren. Zu den Kunden gehören insbesondere Supermärkte, Bau- und Landwirtschaftsunternehmen. 

Der zu zahlende Gesamtkaufpreis liegt im mittleren zweistelligen Millionen-Euro-Bereich. Für die Übernahme ist eine Fremdkapitalfinanzierung vorgesehen. Der Vollzug der Transaktion wird noch im Laufe des zweiten Quartals 2026 erwartet. 

Kontakt
DEUTZ AG | Lars Boelke | Leiter Investor Relations, Communications und Marketing
Tel. +49 (0) 221 822-3600 | E-Mail: lars.boelke@deutz.com

DEUTZ AG | Rolf Becker | Senior Manager Investor Relations
Tel.: +49 (0)221 822 2499 | E-Mail: rolf.becker@deutz.com


Ende der Insiderinformation

27.05.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: DEUTZ AG
Ottostrasse 1
51149 Köln (Porz-Eil)
Deutschland
Telefon: +49 (0)221 822 2491
Fax: +49 (0)221 822 3525
E-Mail: svenja.deissler@deutz.com
Internet: www.deutz.com
ISIN: DE0006305006
WKN: 630500
Indizes: MDAX
Börsen: Regulierter Markt in Düsseldorf, Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
EQS News ID: 2334460

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2334460  27.05.2026 CET/CEST

In eigener Sache

Trading Signals: Ferrari zündet den Elektro-Turbo

Mit dem ersten vollelektrischen Modell wagt Ferrari den Schritt in eine neue Ära. An der Börse könnte der Sportwagenbauer nach soliden Quartalszahlen, starkem Auftragsbestand und einem charttechnischen Ausbruch ebenfalls wieder beschleunigen.

Weiterlesen!

Nachrichten zu DEUTZ AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu DEUTZ AG

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
11.05.26 DEUTZ Kaufen DZ BANK
11.05.26 DEUTZ Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.04.26 DEUTZ Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.04.26 DEUTZ Buy Warburg Research
08.04.26 DEUTZ Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: ASM, Infineon & HSBC mit François Bloch

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ ASM
✅ Infineon
✅ HSBC

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: ASM, Infineon & HSBC mit François Bloch

Inside Trading & Investment

12:03 Europa verliert an Wachstum
09:15 Marktüberblick: Zalando gesucht – Siltronic im Fokus
08:45 Ausbruch nach oben gescheitert
06:09 UBS Logo UBS KeyInvest: DAX – Verschnaufpause nach dem Kurssprung
26.05.26 Julius Bär: 13.00% p.a. JB Autocallable Barrier Reverse Convertible (50%) auf ASML Holding NV
22.05.26 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 22.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Intel, Nvidia
20.05.26 3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: ASM, Infineon & HSBC mit François Bloch
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr