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DEUTZ Aktie 338580 / DE0006305006

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14.09.2026 17:41:23

EQS-Adhoc: DEUTZ AG beschliesst 10%-Barkapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital mit Bezugsrechtsausschluss

DEUTZ
11.49 CHF -6.99%
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EQS-Ad-hoc: DEUTZ AG / Schlagwort(e): Kapitalmassnahmen / Kapitalerhöhung
DEUTZ AG beschliesst 10%-Barkapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital mit Bezugsrechtsausschluss

14.09.2026 / 17:41 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

NICHT ZUR TEILWEISEN ODER VOLLSTÄNDIGEN DIREKTEN ODER INDIREKTEN VERÖFFENTLICHUNG ODER VERBREITUNG IN ODER INNERHALB DER VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, AUSTRALIEN, KANADA ODER JAPAN ODER SONSTIGER LÄNDER, IN DENEN DIES EINE VERLETZUNG DER EINSCHLÄGIGEN GESETZE SOLCHER LÄNDER DARSTELLEN WÜRDE.
 

DEUTZ AG beschliesst 10%-Barkapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital mit Bezugsrechtsausschluss
 

Köln, 14. September 2026 – Der Vorstand der DEUTZ AG (ISIN DE0006305006) hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, eine Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen unter Ausschluss des Bezugsrechts durch teilweise Ausnutzung des bestehenden genehmigten Kapitals durchzuführen. Hierzu soll das Grundkapital der DEUTZ AG um bis zu 10% durch Ausgabe von bis zu 15.263.810 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien auf bis zu 167.901.915 Stückaktien erhöht werden. Die neuen Aktien werden für das Geschäftsjahr ab dem 1. Januar 2026 voll gewinnberechtigt sein.

Die Platzierung der Aktien wird unmittelbar nach dieser Mitteilung eingeleitet. Die neuen Aktien werden ausschliesslich institutionellen Investoren im Rahmen einer Privatplatzierung im Wege eines beschleunigten Platzierungsverfahrens (Accelerated Bookbuilding) zum Erwerb angeboten. Der Platzierungspreis, die endgültige Anzahl an neuen Aktien und der endgültige Bruttoemissionserlös werden nach Abschluss des Verfahrens durch den Vorstand der DEUTZ AG mit Zustimmung des Aufsichtsrats festgelegt und bekanntgegeben.

Die neuen Aktien werden voraussichtlich am 17. September 2026 prospektfrei zum regulierten Markt der Frankfurter und Düsseldorfer Wertpapierbörsen zugelassen. Der Handel mit den neuen Aktien, die in die bestehende Notierung der Gesellschaft einbezogen werden, wird voraussichtlich am 18. September 2026 aufgenommen. Die Lieferung der neuen Aktien ist ebenfalls für den 18. September 2026 vorgesehen.

Die Gesellschaft beabsichtigt, den Nettoerlös aus der Kapitalerhöhung zur Optimierung ihrer Kapitalstruktur zu verwenden, um ihre finanzielle Flexibilität im Hinblick auf künftige Wachstumschancen zu stärken.

Nach der Privatplatzierung wird DEUTZ für die Dauer von sechs Monaten einer Lock-up-Verpflichtung unterliegen, vorbehaltlich marktüblicher Ausnahmen, einschliesslich der Erhöhung des Grundkapitals gegen Sacheinlage, die von der ausserordentlichen Hauptversammlung im August 2026 beschlossen wurde.


Kontakt

DEUTZ AG | Lars Boelke | Leiter Investor Relations, Kommunikation, und Marketing
Tel: +49 (0)221 822 3600 | E-Mail: lars.boelke@deutz.com

DEUTZ AG | Rolf Becker | Senior Manager Investor Relations
Tel: +49 (0)221 822 2499 | E-Mail: rolf.becker@deutz.com

*******

Wichtiger Hinweis

Die Verbreitung dieser Bekanntmachung und das Angebot der Aktien der DEUTZ AG können in bestimmten Rechtsordnungen gesetzlich beschränkt sein. Personen, die in den Besitz dieser Bekanntmachung gelangen, sind verpflichtet, sich über solche Beschränkungen zu informieren und diese zu beachten. Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren an Personen in den Vereinigten Staaten von Amerika, Australien, Kanada, Japan oder in einer anderen Rechtsordnung, in der ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung rechtswidrig ist, dar.

Die hierin genannten Wertpapiere sind nicht und werden nicht nach dem U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils geltenden Fassung (der „U.S. Securities Act“) registriert und dürfen ohne Registrierung nicht angeboten oder verkauft werden, es sei denn, es liegt eine Ausnahme von dem U.S. Securities Act vor oder es handelt sich um eine Transaktion, die diesen Anforderungen nicht unterliegt. Es wird kein öffentliches Angebot von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika oder in einer anderen Jurisdiktion stattfinden.

In den Mitgliedstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums ("EWR") ist diese Bekanntmachung nur an Personen gerichtet, die "qualifizierte Anleger" im Sinne von Artikel 2(e) der Prospektverordnung (Verordnung (EU) 2017/1129) (in der jeweils geltenden Fassung, die "Prospektverordnung") sind ("Qualifizierte Anleger"). Im Vereinigten Königreich richtet sich diese Bekanntmachung nur an Personen, die „qualifizierte Anleger“ im Sinne von Absatz 15 von Anhang 1 der „Public Offers and Admissions to Trading Regulations 2024“ sind und die zudem Personen sind, (i) die über berufliche Erfahrung in Angelegenheiten im Zusammenhang mit Anlagen verfügen, die unter Artikel 19 Absatz 5 der „Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005“ (die „Verordnung“) fallen, (ii) die unter Artikel 49(2)(a) bis (d) der Verordnung fallen, oder (iii) an die sie anderweitig rechtmässig übermittelt werden darf.

Soweit diese Mitteilung Prognosen, Erwartungen oder Aussagen, Schätzungen, Meinungen und Vorhersagen im Hinblick auf die voraussichtliche zukünftige Entwicklung der DEUTZ AG enthält ("Zukunftsgerichtete Aussagen"), basieren diese auf den gegenwärtigen Ansichten und Annahmen des Managements der DEUTZ AG, die nach bestem Wissen getroffen wurden. Zukunftsgerichtete Aussagen spiegeln verschiedene Annahmen wider, die dem aktuellen Geschäftsplan der DEUTZ AG oder öffentlichen Quellen entnommen sind, die von der DEUTZ AG nicht unabhängig überprüft oder bewertet wurden und die sich als richtig oder falsch erweisen können. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die Ertragslage, die Rentabilität, die Entwicklung oder die Ergebnisse der DEUTZ AG oder der Erfolg der Branchen, in denen die DEUTZ AG tätig ist, wesentlich von der Ertragslage, der Rentabilität, der Entwicklung oder den Ergebnissen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit angenommen oder beschrieben werden. In Anbetracht dieser Risiken, Ungewissheiten und anderer Faktoren wird Personen, die dieses Dokument erhalten, davon abgeraten, sich auf diese zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen. Die DEUTZ AG übernimmt keine Haftung oder Garantie für solche zukunftsgerichteten Aussagen und wird diese nicht an zukünftige Ergebnisse und Entwicklungen anpassen.

Informationen an Vertreiber

Gemäss den Anforderungen der EU-Produktüberwachung unterliegen die hierin genannten Wertpapiere einem Produktgenehmigungsprozess, in dem jeder Vertreiber festgestellt hat, dass diese Wertpapiere: (i) kompatibel mit einem Endzielmarkt von Kleinanlegern und Anlegern, die die Kriterien von professionellen Kunden (professional clients) und geeigneten Gegenparteien (eligible counterparties) erfüllen, jeweils im Sinne der MiFID II; und (ii) für den Vertrieb über alle von der MiFID II zugelassenen Vertriebskanäle in Betracht kommen. Jeder Vertreiber, der die hierin genannten Wertpapiere später anbietet, ist für die Durchführung einer eigenen Zielmarktbewertung in Bezug auf diese Wertpapiere und die Festlegung geeigneter Vertriebskanäle verantwortlich.



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14.09.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: DEUTZ AG
Ottostrasse 1
51149 Köln (Porz-Eil)
Deutschland
Telefon: +49 (0)221 822 2491
Fax: +49 (0)221 822 3525
E-Mail: svenja.deissler@deutz.com
Internet: www.deutz.com
ISIN: DE0006305006
WKN: 630500
Indizes: MDAX
Börsen: Regulierter Markt in Düsseldorf, Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Hamburg, Hannover, München, Tradegate BSX
LEI Code: 5299005DETTV58V2PP63
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2398938  14.09.2026 CET/CEST

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Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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