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06.08.2026 06:26:04

EQS-Adhoc: Deutsche Telekom AG: Deutsche Telekom erhöht Aktien-Rückkauf-Programm 2026 um bis zu 3 Milliarden Euro

Deutsche Telekom
26.97 CHF -1.56%
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EQS-Ad-hoc: Deutsche Telekom AG / Schlagwort(e): Kapitalmassnahmen / Aktienrückkäufe
Deutsche Telekom AG: Deutsche Telekom erhöht Aktien-Rückkauf-Programm 2026 um bis zu 3 Milliarden Euro

06.08.2026 / 06:26 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Bonn, 06.08.2026

Deutsche Telekom erhöht Aktien-Rückkauf-Programm 2026 um bis zu 3 Milliarden Euro
 

Die Deutsche Telekom erhöht das aktuell laufende Aktien-Rückkauf-Programm 2026 um weitere bis zu 3 Milliarden Euro bis zum Jahresende 2026. Das hat der Vorstand am 6. August 2026 beschlossen.

Zusammen mit dem bereits seit Jahresbeginn 2026 laufenden Aktien-Rückkauf im Umfang von bis zu 2 Milliarden Euro können die Aktien-Rückkäufe damit bis zum Jahresende bis zu 5 Milliarden Euro erreichen.

Mit dem geplanten zusätzlichen Aktien-Rückkauf adressiert die Deutsche Telekom mehrere Faktoren, die aktuell auf die Entwicklung der Aktie des Unternehmens einwirken:

  • Der Kurs der Telekom-Aktie hat sich zuletzt am unteren Rand historischer Bewertungskorridore für das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bewegt.
  • Dabei war die Kursentwicklung zuletzt häufig von sehr hoher Volatilität geprägt.
  • Mit dem erweiterten Aktien-Rückkauf-Programm kann die Deutsche Telekom diese Volatilität für eine weitere Reduzierung der Zahl der umlaufenden Aktien nutzen.
  • Durch den erweiterten Aktien-Rückkauf wird die niedrige Bewertung der Aktie adressiert und damit der Gewinn je Aktie erhöht.
  • Die finanziellen Ergebnisse und die Verschuldungsrelationen bieten auf Konzernebene ausreichend Spielraum für diese zusätzlichen Aktien-Rückkäufe.

Das bislang laufende Aktien-Rückkauf-Programm 2026 im Umfang von bis zu 2 Milliarden Euro hat die Deutsche Telekom bis einschliesslich 5. August 2026 im Umfang von rund 1,2 Milliarden Euro umgesetzt und dabei rund 42,1 Millionen Aktien vom Markt zurück gekauft.

Die jetzt beschlossene Aufstockung des laufenden Aktienrückkauf-Programms kann in einer oder mehreren Tranchen in der Zeit zwischen dem 10. August 2026 und dem 22. Dezember 2026 umgesetzt werden.

Das gesamte Aktien-Rückkauf-Programm 2026 basiert auf der Ermächtigung der ordentlichen Hauptversammlung vom 9. April 2025, die Aktienrückkäufe im Umfang von bis zu 10 Prozent des Grundkapitals bis zum 8. April 2030 vorsieht. Auf dieser Basis werden die zurückgekauften Aktien überwiegend eingezogen und zu einem geringen Teil für Mitarbeiter-Vergütungsprogramme verwendet.

 

Rechtlicher Hinweis

Diese Mitteilung wurde nur zu Informationszwecken erstellt und stellt somit weder eine Anlageberatung noch ein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren irgendwelcher Art dar.

Diese Information enthält zukunftsbezogene Aussagen, die auf den gegenwärtigen Annahmen und Einschätzungen des Vorstands der Deutschen Telekom AG beruhen. Mit der Verwendung von Worten wie erwarten, beabsichtigen, planen, vorhersehen, davon ausgehen, glauben, schätzen und ähnlichen Formulierungen werden zukunftsgerichtete Aussagen gekennzeichnet. Diese Aussagen sind nicht als Garantien dafür zu verstehen, dass sich diese Erwartungen auch als richtig erweisen. Die zukünftige Entwicklung sowie die von der Deutschen Telekom AG und ihren verbundenen Unternehmen tatsächlich erreichten Ergebnisse sind abhängig von einer Reihe von Risiken und Unsicherheiten und können daher wesentlich von den zukunftsbezogenen Aussagen abweichen. Verschiedene dieser Faktoren liegen ausserhalb des Einflussbereichs der Deutschen Telekom AG und können nicht präzise vorausgeschätzt werden, wie z.B. das künftige wirtschaftliche Umfeld sowie das Verhalten von Wettbewerbern und anderen Marktteilnehmern.

 

 



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06.08.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Deutsche Telekom AG
Friedrich Ebert Allee 140
53113 Bonn
Deutschland
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Fax: +49 (0)228 181-88899
E-Mail: investor.relations@telekom.de
Internet: www.telekom.com
ISIN: DE0005557508
WKN: 555750
Indizes: DAX, TecDAX, EURO STOXX 50
Börsen: Regulierter Markt in Düsseldorf, Frankfurt (Prime Standard), Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX; London, NYSE, OTC QX, Tokyo, Amsterdam
LEI Code: 549300V9QSIG4WX4GJ96
EQS News ID: 2378274

 
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2378274  06.08.2026 CET/CEST

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