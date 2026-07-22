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22.07.2026 23:58:04

EQS-Adhoc: Deutsche Rohstoff AG: Erhöhung der Prognose 2026: EBITDA von rund 365 Mio. EUR erwartet

Deutsche Rohstoff
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EQS-Ad-hoc: Deutsche Rohstoff AG / Schlagwort(e): Prognose / Gesamtjahr
Deutsche Rohstoff AG: Erhöhung der Prognose 2026: EBITDA von rund 365 Mio. EUR erwartet

22.07.2026 / 23:58 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Erhöhung der Prognose 2026: EBITDA von rund 365 Mio. EUR erwartet
 
  • 5 Mio. Aktien von Almonty Industries veräussert; Ergebnisbeitrag (vor Steuern) von rund 65 Mio. EUR realisiert
  • EBITDA-Prognose 2026 im Basisszenario auf 355 bis 375 Mio. EUR erhöht (bislang 290 bis 310 Mio. EUR)


Ende der Insiderinformation
Erläuterung zum unmittelbaren Emittentenbezug:

Erläuterungsteil

Die Deutsche Rohstoff erhöht erneut ihre Prognose für das Geschäftsjahr 2026. Ursächlich für die Anpassung ist eine weitere Teilveräusserung der Beteiligung Almonty Industries, aus der ein Ergebnisbeitrag von rund 65 Mio. EUR erzielt wurde. Der Ergebnisbeitrag entspricht dem Verkaufserlös abzüglich Buchwert und erhöht damit die für die Guidance massgebliche Ergebnisgrösse EBITDA in entsprechender Höhe. Der durchschnittliche Verkaufspreis je Almonty Aktie liegt bei knapp 16 USD für die 5 Mio. Aktien.

Vor diesem Hintergrund erwartet die Deutsche Rohstoff AG für das Geschäftsjahr 2026 im Basisszenario nunmehr ein EBITDA von 355 bis 375 Mio. EUR (bislang 290 bis 310 Mio. EUR). Die Umsatzprognose bleibt unverändert bei 260 bis 280 Mio. EUR. Dem Basisszenario liegen weiterhin ein Ölpreis von 75 USD/bbl, ein Gaspreis von 3,50 USD/mcf und ein EUR/USD-Wechselkurs von 1,15 zugrunde.

Die Deutsche Rohstoff AG verfügt nach dem Teilverkauf noch über rund 5,5 Mio. Aktien an Almonty Industries sowie Forderungen aus Wandelschuldverschreibungen und Forderungen aus Ausleihungen und Darlehen.

Zur Definition des Begriffs EBITDA verweisen wir auf die Homepage der Deutsche Rohstoff AG unter http://rohstoff.de/apm/.
Mannheim, 22. Juli 2026

 

22.07.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Deutsche Rohstoff AG
Q7, 24
68161 Mannheim
Deutschland
Telefon: 0621 490 817 0
E-Mail: info@rohstoff.de
Internet: www.rohstoff.de
ISIN: DE000A0XYG76
WKN: A0XYG7
Indizes: Scale
Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Scale), Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
LEI Code: 529900NNSQCX28FWBW79
EQS News ID: 2370286

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2370286  22.07.2026 CET/CEST

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