Deutsche Rohstoff Aktie 4651763 / DE000A0XYG76
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22.07.2026 23:58:04
EQS-Adhoc: Deutsche Rohstoff AG: Erhöhung der Prognose 2026: EBITDA von rund 365 Mio. EUR erwartet
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EQS-Ad-hoc: Deutsche Rohstoff AG / Schlagwort(e): Prognose / Gesamtjahr
Erhöhung der Prognose 2026: EBITDA von rund 365 Mio. EUR erwartet
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Erläuterung zum unmittelbaren Emittentenbezug:
Erläuterungsteil
Die Deutsche Rohstoff erhöht erneut ihre Prognose für das Geschäftsjahr 2026. Ursächlich für die Anpassung ist eine weitere Teilveräusserung der Beteiligung Almonty Industries, aus der ein Ergebnisbeitrag von rund 65 Mio. EUR erzielt wurde. Der Ergebnisbeitrag entspricht dem Verkaufserlös abzüglich Buchwert und erhöht damit die für die Guidance massgebliche Ergebnisgrösse EBITDA in entsprechender Höhe. Der durchschnittliche Verkaufspreis je Almonty Aktie liegt bei knapp 16 USD für die 5 Mio. Aktien.
Vor diesem Hintergrund erwartet die Deutsche Rohstoff AG für das Geschäftsjahr 2026 im Basisszenario nunmehr ein EBITDA von 355 bis 375 Mio. EUR (bislang 290 bis 310 Mio. EUR). Die Umsatzprognose bleibt unverändert bei 260 bis 280 Mio. EUR. Dem Basisszenario liegen weiterhin ein Ölpreis von 75 USD/bbl, ein Gaspreis von 3,50 USD/mcf und ein EUR/USD-Wechselkurs von 1,15 zugrunde.
Die Deutsche Rohstoff AG verfügt nach dem Teilverkauf noch über rund 5,5 Mio. Aktien an Almonty Industries sowie Forderungen aus Wandelschuldverschreibungen und Forderungen aus Ausleihungen und Darlehen.
Zur Definition des Begriffs EBITDA verweisen wir auf die Homepage der Deutsche Rohstoff AG unter http://rohstoff.de/apm/.
Mannheim, 22. Juli 2026
22.07.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Deutsche Rohstoff AG
|Q7, 24
|68161 Mannheim
|Deutschland
|Telefon:
|0621 490 817 0
|E-Mail:
|info@rohstoff.de
|Internet:
|www.rohstoff.de
|ISIN:
|DE000A0XYG76
|WKN:
|A0XYG7
|Indizes:
|Scale
|Börsen:
|Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Scale), Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|LEI Code:
|529900NNSQCX28FWBW79
|EQS News ID:
|2370286
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2370286 22.07.2026 CET/CEST
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