EQS-Adhoc: Deutsche Payment A1M SE: Wechsel des Grossaktionärs – Hauptversammlung soll über Neuwahl des Aufsichtsrats, Umfirmierung und Sitzverlegung beschliessen.

EQS-Ad-hoc: Deutsche Payment A1M SE / Schlagwort(e): Personalentscheidungen / Aufsichtsrat/Strategische Unternehmensentscheidung

Deutsche Payment A1M SE: Wechsel des Grossaktionärs – Hauptversammlung soll über Neuwahl des Aufsichtsrats, Umfirmierung und Sitzverlegung beschliessen.



06.11.2026 / 11:48 CET/CEST

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Deutsche Payment A1M SE

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Verordnung (EU) 596/2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung -

MAR)

Deutsche Payment A1M SE: Wechsel des Grossaktionärs – Hauptversammlung soll über Neuwahl des Aufsichtsrats, Umfirmierung und Sitzverlegung beschliessen.

Berlin, den 06. November 2026 – Die Falcon Holding GmbH, Frankfurt am Main, hat der Deutsche Payment A1M SE (ISIN: DE000A2P74C5 – WKN: A2P74C) heute mitgeteilt, dass sie von der bisherigen Grossaktionärin 1.198.175 Aktien der Gesellschaft erworben hat. Das entspricht einem Anteil von 60,6 % am Grundkapital der Gesellschaft.

Vorstand und Aufsichtsrat haben vor diesem Hintergrund soeben beschlossen, eine Hauptversammlung einzuberufen. Auf der Tagesordnung stehen neben den Standard-Tagesordnungspunkten einer ordentlichen Hauptversammlung die Neuwahl des Aufsichtsrats, die Änderung der Firma in „Falcon Digital SE“ sowie die Verlegung des Sitzes der Gesellschaft nach Köln.

Kontakt

Deutsche Payment A1M SE

Alexander Herbst

Vorstand

Unter den Linden 40, 10117 Berlin

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