Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 15’023 1.9%  SPI 21’158 1.7%  Dow 53’266 2.9%  DAX 26’438 2.2%  Euro 0.9181 0.0%  EStoxx50 6’266 2.0%  Gold 4’066 3.5%  Bitcoin 65’836 3.6%  Dollar 0.8170 -0.5%  Öl 95.6 -7.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Nestlé3886335UBS24476758Roche149905998Partners Group2460882Holcim1221405Zurich Insurance1107539ABB1222171Novartis1200526Logitech2575132
Anzeige

Wo Infrastruktur auf Innovation trifft

Hier informieren
Top News
Bedrohung für NVIDIA-Aktie und Co.? Experte warnt vor möglichem Rückschlag von 30 Prozent
Krypto-Aktien im Sog von Binance: Goldman analysiert Gewinner und Verlierer
Per App US-Aktien erwerben: Indiens Anleger stürmen zu NVIDIA, Apple, SpaceX und Co.
Deutsche Telekom-Aktie und Co.: Barclays trotz KI-Risiko für diese europäischen Telekom-Werte
Zahlen über Schätzungen: Heidelberg Materials glänzt in Q3 - Aktie im Fokus
Suche...

Deutsche Euroshop Aktie 1137569 / DE0007480204

Handeln
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

04.11.2026 18:43:13

EQS-Adhoc: Deutsche EuroShop refines its revenue forecast and raises its earnings forecast for the 2026 financial year

Deutsche Euroshop
14.74 CHF -0.23%
Kaufen Verkaufen

EQS-Ad-hoc: Deutsche Euroshop SE / Key word(s): Forecast / Full year
Deutsche EuroShop refines its revenue forecast and raises its earnings forecast for the 2026 financial year

04-Nov-2026 / 18:43 CET/CEST
Disclosure of an inside information acc. to Article 17 MAR of the Regulation (EU) No 596/2014, transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Deutsche EuroShop refines its revenue forecast and raises its earnings forecast for the 2026 financial year

Hamburg, 4 November 2026 – As part of the ongoing preparation of the nine-month figures as at 30 September 2026, the Executive Board of Deutsche EuroShop SE has reassessed its expectations for the 2026 financial year based on current business performance.

Higher rents, proceeds from tenant settlements and a slight decline in costs have resulted in a net operating income (NOI) approximately €3 million higher than originally planned.

Furthermore, one-off other operating income of approximately €4 million arising from the release of provisions for expected land transfer tax liabilities in connection with acquisitions in the 2023 financial year is having a positive impact on earnings before interest and tax (EBIT), which is now expected to exceed the previous forecast.

Furthermore, due to the rise in interest rates and the continued high level of cash and cash equivalents, the Executive Board expects interest income to be approximately €4 million higher than originally planned.

Taken together, these effects lead to a higher forecast for earnings before tax (EBT), excluding valuation gains or losses, than previously projected.

Funds from Operations (FFO) are also expected to exceed the previous forecast. The one-off effect arising from the release of provisions for land transfer tax liabilities is not taken into account in the calculation.

Against this background, the Executive Board of Deutsche EuroShop SE is refining its revenue forecast and raising its forecasts for EBIT, EBT excluding valuation gains and FFO for the 2026 financial year.

The new forecast is as follows:

  • Revenue: €272 to €277 million (previously: €269 to €277 million)
  • Operating profit before interest and tax (EBIT): €220 to €225 million (previously: €211 to €219 million)
  • Earnings before tax (EBT) excluding valuation gains: €149 to €154 million (previously: €134 to €142 million)
  • Funds from Operations (FFO): €144 to €149 million (previously: €134 to €142 million)


Person responsible for this announcement: Patrick Kiss, Head of Investor & Public Relations



End of Inside Information

04-Nov-2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News

Language: English
Company: Deutsche EuroShop SE
Heegbarg 36
22391 Hamburg
Germany
Phone: +49 (0)40 413 579-0
Fax: +49 (0)40 413 579-29
E-mail: ir@deutsche-euroshop.de
Internet: www.deutsche-euroshop.de
ISIN: DE0007480204
WKN: 748020
Indices: SDAX
Listed: Regulated Market in Frankfurt (Prime Standard); Regulated Unofficial Market in Dusseldorf, Hamburg, Hanover, Munich, Stuttgart, Tradegate BSX
LEI Code: 529900Y9QTEFHFEKQ736
EQS News ID: 2428638

 
End of Announcement EQS News Service

2428638  04-Nov-2026 CET/CEST

In eigener Sache

Trading Signals: NXP: Erholung stösst an ihre Grenzen

Der Halbleiterkonzern hinterlässt mit seinen Quartalszahlen einen gemischten Eindruck: Das Wachstum stimmt, doch beim Ausblick und den Margen blieb eine positive Überraschung aus. Charttechnisch steht die Aktie nun vor einer wichtigen Bewährungsprobe.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Deutsche Euroshop AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Deutsche Euroshop AG

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
26.08.26 Deutsche Euroshop Hold Warburg Research
14.08.26 Deutsche Euroshop Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.07.26 Deutsche Euroshop Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09.06.26 Deutsche Euroshop Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.06.26 Deutsche Euroshop Hold Warburg Research
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch

Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.

Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.

Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch

Inside Trading & Investment

16:45 Logo WHS Trading wie die Profis: Was erfolgreiche Trader VOR dem Börsenstart machen – heute LIVE um 18:00 Uhr!
09:57 Siemens Energy als Infrastrukturprofiteur des KI-Booms mit strukturellem Rückenwind
09:47 SMI setzt neue Bestmarke
09:05 Marktüberblick: Lufthansa im Aufwind
08:17 UBS Logo UBS KeyInvest: DAX – Haltelinie unterboten
03.11.26 Julius Bär: 16.00% p.a. JB Autocallable Barrier Reverse Convertible (50%) auf Infineon Technologies AG
29.10.26 Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
27.10.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 8.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Holcim, Schindler, Siemens
05.10.26 ETF Compass Q3-Review: Satelliten mit bis zu 68 Prozent Plus, doch Clean Energy stürzt ab
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 15’541.54 19.92 SGHB8U
Short 15’854.56 13.97 SQBLKU
Short 16’475.59 8.78 S4BMDU
SMI-Kurs: 15’022.85 04.11.2026 17:31:16
Long 14’335.45 19.66 S56LBU
Long 13’996.42 13.65 SSTYBU
Long 13’414.49 8.88 SPB9EU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

JP Morgan Chase & Co. verleiht Bayer-Aktie Overweight in jüngster Analyse
Starinvestor Bill Ackman erwartet starkes Börsenjahr 2027 - Wette auf Meta-Aktie
ATX-Papier Wienerberger-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Wienerberger von vor 5 Jahren bedeutet
UBS-Aktie haussiert: Kompromiss im Streit um Milliarden an Eigenkapital zeichnet sich ab
Machtwechsel in Washington: Was der Demokraten-Sieg für Aktien, KI-Werte und Bitcoin bedeutet
Meier Tobler-Aktie knapp 20 Prozent im Plus: Übernahmeangebot aus Schweden liegt vor
Alphabet-Aktie unter Druck: Wie viel verliert Berkshire mit Buffetts Investment?
Apple-Aktie nach Quartalszahlen tiefer: iPhone-Konzern übertrifft die Erwartungen
Bitcoin und Ethereum im Fokus: Ist der Kryptowinter vorbei? Das sagen Horsley und Lubin
Wende beim Edelmetall: Goldpreis knackt nach US-Zwischenwahl die 4'000 US-Dollar

Top-Rankings

Rohstoffe im Oktober 2026: So bewegten sich Gold, Öl und Co. im vergangenen Monat
Im abgelaufenen Monat kam es am Rohstoff-Markt zu deutlichen Ausschlägen. So bewegten sich die C ...
Bildquelle: Africa Studio / Shutterstock.com
Bitcoin, Ether & Co. im Oktober 2026: Die Performance der Kryptowährungen
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte im vergangenen Monat stark. Das sind die Gewinner und ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Oktober 2026: Tops und Flops der SMI-Aktien im vergangenen Monat
Der Oktober 2026 hatte für den heimischen Aktienmarkt einiges zu bieten. So entwickelten sich di ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.