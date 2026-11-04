|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
04.11.2026 18:43:13
EQS-Adhoc: Deutsche EuroShop refines its revenue forecast and raises its earnings forecast for the 2026 financial year
|
EQS-Ad-hoc: Deutsche Euroshop SE / Key word(s): Forecast / Full year
Deutsche EuroShop refines its revenue forecast and raises its earnings forecast for the 2026 financial year
Hamburg, 4 November 2026 – As part of the ongoing preparation of the nine-month figures as at 30 September 2026, the Executive Board of Deutsche EuroShop SE has reassessed its expectations for the 2026 financial year based on current business performance.
Higher rents, proceeds from tenant settlements and a slight decline in costs have resulted in a net operating income (NOI) approximately €3 million higher than originally planned.
Furthermore, one-off other operating income of approximately €4 million arising from the release of provisions for expected land transfer tax liabilities in connection with acquisitions in the 2023 financial year is having a positive impact on earnings before interest and tax (EBIT), which is now expected to exceed the previous forecast.
Furthermore, due to the rise in interest rates and the continued high level of cash and cash equivalents, the Executive Board expects interest income to be approximately €4 million higher than originally planned.
Taken together, these effects lead to a higher forecast for earnings before tax (EBT), excluding valuation gains or losses, than previously projected.
Funds from Operations (FFO) are also expected to exceed the previous forecast. The one-off effect arising from the release of provisions for land transfer tax liabilities is not taken into account in the calculation.
Against this background, the Executive Board of Deutsche EuroShop SE is refining its revenue forecast and raising its forecasts for EBIT, EBT excluding valuation gains and FFO for the 2026 financial year.
The new forecast is as follows:
End of Inside Information
04-Nov-2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|Deutsche EuroShop SE
|Heegbarg 36
|22391 Hamburg
|Germany
|Phone:
|+49 (0)40 413 579-0
|Fax:
|+49 (0)40 413 579-29
|E-mail:
|ir@deutsche-euroshop.de
|Internet:
|www.deutsche-euroshop.de
|ISIN:
|DE0007480204
|WKN:
|748020
|Indices:
|SDAX
|Listed:
|Regulated Market in Frankfurt (Prime Standard); Regulated Unofficial Market in Dusseldorf, Hamburg, Hanover, Munich, Stuttgart, Tradegate BSX
|LEI Code:
|529900Y9QTEFHFEKQ736
|EQS News ID:
|2428638
|End of Announcement
|EQS News Service
|
2428638 04-Nov-2026 CET/CEST
Trading Signals: NXP: Erholung stösst an ihre Grenzen
Der Halbleiterkonzern hinterlässt mit seinen Quartalszahlen einen gemischten Eindruck: Das Wachstum stimmt, doch beim Ausblick und den Margen blieb eine positive Überraschung aus. Charttechnisch steht die Aktie nun vor einer wichtigen Bewährungsprobe.Weiterlesen!
Nachrichten zu Deutsche Euroshop AG
|
19:15
|Deutsche Euroshop erhöht Ergebnisprognose für 2026 - Umsatzprognose präzisiert (AWP)
|
18:43
|EQS-Adhoc: Deutsche EuroShop präzisiert Umsatzprognose und hebt Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2026 an (EQS Group)
|
18:43
|EQS-Adhoc: Deutsche EuroShop refines its revenue forecast and raises its earnings forecast for the 2026 financial year (EQS Group)
|
09:28
|Handel in Frankfurt: SDAX steigt zum Handelsstart (finanzen.ch)
|
03.11.26
|Verluste in Frankfurt: SDAX fällt zum Start zurück (finanzen.ch)
|
30.10.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: SDAX beendet die Freitagssitzung mit Verlusten (finanzen.ch)
|
26.10.26
|Handel in Frankfurt: SDAX steigt zum Start des Montagshandels (finanzen.ch)
|
16.10.26
|Optimismus in Frankfurt: SDAX schliesst im Plus (finanzen.ch)
Analysen zu Deutsche Euroshop AG
|26.08.26
|Deutsche Euroshop Hold
|Warburg Research
|14.08.26
|Deutsche Euroshop Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.07.26
|Deutsche Euroshop Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.06.26
|Deutsche Euroshop Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.06.26
|Deutsche Euroshop Hold
|Warburg Research
|26.08.26
|Deutsche Euroshop Hold
|Warburg Research
|14.08.26
|Deutsche Euroshop Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.07.26
|Deutsche Euroshop Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.06.26
|Deutsche Euroshop Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.06.26
|Deutsche Euroshop Hold
|Warburg Research
|14.11.25
|Deutsche Euroshop Add
|Baader Bank
|19.08.25
|Deutsche Euroshop Add
|Baader Bank
|15.08.25
|Deutsche Euroshop Add
|Baader Bank
|07.08.25
|Deutsche Euroshop Add
|Baader Bank
|15.05.25
|Deutsche Euroshop Add
|Baader Bank
|26.08.26
|Deutsche Euroshop Hold
|Warburg Research
|14.08.26
|Deutsche Euroshop Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.07.26
|Deutsche Euroshop Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.06.26
|Deutsche Euroshop Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.06.26
|Deutsche Euroshop Hold
|Warburg Research
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSchwere Niederlage für Trump: SMI mit Rekordhoch -- DAX geht mit kräftigen Gewinnen in den Feierabend -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Mittwoch sehr freundlich, während auch der deutsche Leitindex deutlich zulegte. Der Dow verzeichnet einen kräftigen Zuwachs. Die Börsen in Fernost entwickelten sich zur Wochenmitte uneinheitlich.