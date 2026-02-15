EQS-Adhoc: Der Vorstand der Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft bestätigt Verhandlungen über einen Erwerb der Zim Integrated Shipping Services Ltd.

EQS-Ad-hoc: Hapag-Lloyd AG / Schlagwort(e): Mergers und Acquisitions / Übernahmeangebot

Der Vorstand der Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft bestätigt Verhandlungen über einen Erwerb der Zim Integrated Shipping Services Ltd.



Der Vorstand der Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft bestätigt Verhandlungen über einen Erwerb der Zim Integrated Shipping Services Ltd. Der Vorstand der Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft („Gesellschaft“) führt fortgeschrittene Verhandlungen über einen möglichen Erwerb von sämtlichen Anteilen an ihrem israelischen Wettbewerber Zim Integrated Shipping Services Ltd. („ZIM“). Bislang sind keine bindenden Vereinbarungen abgeschlossen worden. Erforderliche Zustimmungen des Vorstands und des Aufsichtsrats der Gesellschaft und der zu beteiligenden Gremien der Vertragspartner zu der Transaktion stehen noch aus. Darüber hinaus ist die Freigabe des Staates Israel aufgrund von Sonderrechten in der Satzung von ZIM erforderlich. In diesem Zusammenhang sind Verhandlungen mit FIMI Opportunity Funds, einem israelischen Finanzinvestor, zur Übernahme der Verpflichtungen aus diesen Sonderrechten weit fortgeschritten. Der Vollzug der Transaktion würde die Erteilung weiterer regulatorischer Freigaben sowie die Zustimmung der Hauptversammlung von ZIM voraussetzen. Kontakt:

Alexander Drews

Director Investor Relations



Hapag-Lloyd AG

Ballindamm 25

20095 Hamburg

Telefon +49 40 3001-3705

Fax +49 40 3001-72896

