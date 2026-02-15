Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Hapag-Lloyd Aktie 29897750 / DE000HLAG475

15.02.2026 11:43:13

EQS-Adhoc: Der Vorstand der Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft bestätigt Verhandlungen über einen Erwerb der Zim Integrated Shipping Services Ltd.

Hapag-Lloyd
109.60 CHF 3.60%
EQS-Ad-hoc: Hapag-Lloyd AG / Schlagwort(e): Mergers und Acquisitions / Übernahmeangebot
Der Vorstand der Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft bestätigt Verhandlungen über einen Erwerb der Zim Integrated Shipping Services Ltd.

15.02.2026 / 11:43 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Der Vorstand der Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft bestätigt Verhandlungen über einen Erwerb der Zim Integrated Shipping Services Ltd.

Der Vorstand der Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft („Gesellschaft“) führt fortgeschrittene Verhandlungen über einen möglichen Erwerb von sämtlichen Anteilen an ihrem israelischen Wettbewerber Zim Integrated Shipping Services Ltd. („ZIM“). Bislang sind keine bindenden Vereinbarungen abgeschlossen worden. Erforderliche Zustimmungen des Vorstands und des Aufsichtsrats der Gesellschaft und der zu beteiligenden Gremien der Vertragspartner zu der Transaktion stehen noch aus. Darüber hinaus ist die Freigabe des Staates Israel aufgrund von Sonderrechten in der Satzung von ZIM erforderlich. In diesem Zusammenhang sind Verhandlungen mit FIMI Opportunity Funds, einem israelischen Finanzinvestor, zur Übernahme der Verpflichtungen aus diesen Sonderrechten weit fortgeschritten. Der Vollzug der Transaktion würde die Erteilung weiterer regulatorischer Freigaben sowie die Zustimmung der Hauptversammlung von ZIM voraussetzen.

 

Kontakt:
Alexander Drews
Director Investor Relations

Hapag-Lloyd AG
Ballindamm 25
20095 Hamburg
Telefon +49 40 3001-3705
Fax +49 40 3001-72896
Mobil +49 174 326-3123


Ende der Insiderinformation

15.02.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Hapag-Lloyd AG
Ballindamm 25
20095 Hamburg
Deutschland
Telefon: +49 (0) 40 3001 – 3705
Fax: +49 (0) 40 3001 - 72896
E-Mail: ir@hlag.com
Internet: www.hapag-lloyd.com
ISIN: DE000HLAG475
WKN: HLAG47
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), Hamburg; Freiverkehr in Düsseldorf, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
EQS News ID: 2276586

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2276586  15.02.2026 CET/CEST